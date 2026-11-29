🌐 Il villaggio natalizio LGBTQ+ alla Vucciria divide Palermo: il Comune denuncia l’assenza di autorizzazioni, gli organizzatori sostengono che gli appuntamenti si terranno nei locali privati. Al centro della polemica il Babbo Natale gay annunciato per l’inaugurazione.

Il villaggio divide Palermo prima di aprire

Il Natale alla Vucciria comincia con uno scontro, prima ancora dell’apertura annunciata. A Palermo il progetto di un villaggio natalizio LGBTQ+, con un Babbo Natale gay all’inaugurazione, incontra la contrarietà dell’amministrazione comunale. L’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti dichiara che non sono state rilasciate autorizzazioni e definisce la manifestazione abusiva. Il promotore Maximo De Marco respinge questa ricostruzione: sostiene che gli appuntamenti saranno ospitati dalle attività della Gay Street, senza occupare suolo pubblico.

Il calendario presentato dagli organizzatori va dal 1 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, in via Argenteria, nel quartiere della Vucciria. Ma programma annunciato e svolgimento effettivo restano due piani distinti. La controversia riguarda tanto le condizioni di realizzazione dell’iniziativa quanto il significato attribuito alla scelta dei personaggi natalizi. Non è il resoconto di una manifestazione già avvenuta, né di uno sgombero eseguito.

La posizione del Comune: permessi e tradizioni

Il punto fermo documentale è il comunicato pubblicato dal Comune il 25 novembre. Forzinetti vi afferma che non è stata concessa alcuna autorizzazione per il villaggio con Babbo Natale gay ed esprime contrarietà alle modalità della sua presentazione. La definizione di manifestazione abusiva è dunque la posizione dell’assessore, non una circostanza accettata da entrambe le parti. L’organizzatore contesta proprio il presupposto sul quale si fonda questa valutazione.

Nella stessa nota, Forzinetti sviluppa anche un’obiezione politica e culturale. Considera il Natale parte dell’identità storica e religiosa e ritiene inopportuno trasformarlo in un terreno di contrapposizione. Rivendica la tutela delle radici cristiane, affiancandola al rispetto della dignità personale e della libertà di espressione. Il dissenso dell’amministrazione, quindi, non viene presentato soltanto come una questione di documenti mancanti: investe esplicitamente anche il messaggio della manifestazione.

De Marco replica: eventi gratuiti dentro le attività

De Marco, regista e ideatore dell’iniziativa, sostiene invece che non vi sarà occupazione di spazi pubblici e che gli appuntamenti si terranno dentro le attività commerciali della Gay Street. Aggiunge che l’accesso agli eventi non sarà a pagamento. Sono gli elementi con cui respinge l’accusa di abusivismo e difende la possibilità di procedere. La descrizione degli spazi effettivamente utilizzati è il punto sul quale le due versioni divergono.

L’organizzatore interpreta inoltre la reazione politica come ostilità verso la caratterizzazione gay di Babbo Natale e denuncia un atteggiamento omofobo. Si tratta della sua valutazione, che non va trasformata in una motivazione accertata degli atti comunali. De Marco ha ribadito l’intenzione di inaugurare anche senza patrocinio e annunciato per il 26 novembre un incontro in questura. Nei riscontri disponibili non è documentato l’esito di quel confronto.

Rini e Russo intervengono nella polemica

Alla contrarietà di Forzinetti si aggiunge quella dell’assessore alla Cultura Antonio Rini. Rini riferisce di avere chiesto verifiche agli uffici dopo avere appreso dell’evento e sostiene che questi non ne fossero informati. Esclude inoltre l’inserimento nella programmazione culturale natalizia comunale di iniziative che, a suo giudizio, alterino il significato dei simboli tradizionali. Anche in questo caso, il richiamo ai diritti si accompagna alla difesa delle tradizioni.

Sul fronte politico interviene anche il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, che sostiene la posizione dell’assessore alle Attività produttive. Chiede il rispetto delle autorizzazioni e invita il Comune a vigilare contro eventuali occupazioni abusive. Russo critica inoltre la centralità assegnata all’orientamento sessuale dell’interprete di Babbo Natale, che considera estranea alle occasioni di festa rivolte alle famiglie. Le sue dichiarazioni rafforzano il fronte contrario, senza risolvere la contestazione sugli spazi.

Le riserve di Arcigay non coincidono con il veto

Il progetto non raccoglie però un sostegno uniforme neppure tra le voci della comunità LGBTQ+. Daniela Tomasino, presidente di Arcigay Palermo, distingue la legittimità di un’iniziativa commerciale dal lavoro dell’attivismo. La sua riserva riguarda la possibilità che un’operazione di visibilità venga presentata come espressione delle istanze collettive. Non contesta la libertà di organizzare appuntamenti commerciali, ma invita a non sovrapporli automaticamente alle battaglie per i diritti sul territorio.

Questa distanza dal progetto non equivale, tuttavia, ad approvare ogni risposta dell’amministrazione. Tomasino ha anche giudicato eccessiva la prospettiva di uno sgombero e contestato che spetti all’assessore stabilire la conformità delle manifestazioni allo spirito cristiano. Critica dell’evento e critica del veto possono dunque convivere nella stessa posizione: ridurre il confronto a due schieramenti compatti cancellerebbe una distinzione emersa nelle dichiarazioni pubbliche.

Che cosa prevede il programma annunciato

La proposta presentata prima dello scontro comprende mercatini natalizi, esibizioni di artisti di strada, presentazioni di libri e degustazioni della tradizione gastronomica siciliana. De Marco la descrive come un’occasione di incontro e libertà, nella quale rendere visibile l’amore senza discriminazioni. È la finalità dichiarata dal promotore, distinta sia dalle riserve sull’efficacia dell’iniziativa sia dalle obiezioni del Comune. Gli appuntamenti restano annunciati, non eventi di cui sia già verificato lo svolgimento.

Per l’apertura è prevista la partecipazione del palermitano Salvo Inguì, indicato nel programma come interprete di Babbo Natale, con la distribuzione di messaggi d’amore ai visitatori. La chiusura annunciata per l’Epifania comprende invece una Befana lesbica. Sono questi i due personaggi scelti dagli organizzatori per accompagnare gli estremi del calendario del Gay Street Christmas Village, dal primo dicembre al 6 gennaio.

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