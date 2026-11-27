🌐 Paolo Crepet richiama genitori e nonni alla responsabilità educativa: proteggere da ogni difficoltà, secondo lo psichiatra, può sottrarre ai ragazzi occasioni di autonomia. Al centro, regole condivise e fiducia nelle loro capacità.

L’affetto non basta se gli adulti si contraddicono

Un no stabilito dai genitori può perdere significato se un altro adulto lo cancella sistematicamente. È attorno a questa contraddizione che ruota il richiamo di Paolo Crepet sul ruolo educativo dei nonni: l’affetto, nella sua riflessione, non mette automaticamente al riparo dagli errori. Anche chi vuole aiutare può finire per ostacolare l’autonomia dei più piccoli, quando interviene per eliminare ogni difficoltà o soddisfare qualsiasi richiesta.

Le considerazioni sono attribuite all’intervento dello psichiatra durante la conferenza «Crescere insieme. Il viaggio verso la luna», a San Marino. Gli annunci dell’appuntamento indicavano venerdì 6 novembre 2026, al Teatro Nuovo di Dogana, con una serata dedicata al rapporto fra adulti e giovani, alle aspettative dei genitori e ai sogni dei figli. Non un incontro riservato ai nonni, dunque, ma una riflessione sulle relazioni tra generazioni.

«Anche i nonni sono importanti, perché possono essere diseducativi. Quindi tutti uniti e avere delle regole»: è il passaggio che concentra il messaggio. Il bersaglio non è la presenza dei nonni nella vita familiare, bensì l’incoerenza tra gli adulti. Nella lettura proposta da Crepet, disponibilità e tenerezza non sostituiscono la responsabilità di mantenere alcuni limiti riconoscibili, anche quando rispettarli comporta una delusione per il bambino.

Regole comuni, senza trasformare i nonni nel problema

Il punto delicato è distinguere il ruolo della persona dal comportamento contestato. Dire che un nonno può essere diseducativo non equivale a sostenere che lo siano tutti, né che il rapporto con i nipoti rappresenti un ostacolo alla crescita. La critica riguarda una condotta precisa: contraddire regolarmente i limiti posti dagli altri adulti, rendendo meno chiaro ciò che viene chiesto ai più giovani.

La collaborazione evocata dallo psichiatra riguarda perciò il significato delle regole, non la cancellazione delle differenze personali. Genitori e nonni possono avere sensibilità diverse; nella sua impostazione, il problema emerge quando queste differenze diventano indicazioni incompatibili. Se un divieto viene continuamente revocato, il limite rischia di apparire una decisione provvisoria, legata soltanto all’adulto presente, anziché un riferimento condiviso dalla famiglia.

È una responsabilità che Crepet distribuisce fra tutti coloro che partecipano all’educazione. Non attribuisce ai soli nonni il compito di correggere una situazione, né riserva ai genitori un’immunità dagli errori. Il suo richiamo mette insieme coerenza, fermezza e fiducia: tre elementi che, nel ragionamento esposto, devono accompagnare l’affetto senza essere sostituiti dalla disponibilità a concedere sempre qualcosa in più.

L’errore come spazio di autonomia

L’altro asse dell’intervento riguarda l’iperprotezione. Secondo Crepet, credere nelle capacità dei figli significa consentire loro di sperimentare, senza intervenire in anticipo davanti a ogni ostacolo. È una posizione che sposta l’attenzione dal desiderio adulto di evitare dispiaceri alla possibilità, per il ragazzo, di misurarsi con una difficoltà e cercare una risposta propria, anziché riceverne sempre una già preparata.

Per rendere concreto il concetto, lo psichiatra ricorre all’immagine di un bambino che gattona verso una credenza e di un adulto che frappone un materasso. L’esempio serve a rappresentare la protezione che precede qualsiasi esperienza. Il tema è l’eccesso di intervento, non una prescrizione sulla sicurezza domestica: dalla provocazione non va ricavata l’indicazione di esporre un bambino a un pericolo o di rinunciare alla sorveglianza.

La stessa riflessione viene estesa alle delusioni e agli insuccessi scolastici o personali. Nella prospettiva di Crepet, risolvere continuamente i problemi al posto dei ragazzi può sottrarre occasioni per imparare a gestire un errore. Il passaggio decisivo è quel “al posto”: la critica riguarda la sostituzione sistematica dell’adulto, non la semplice presenza di una figura alla quale chiedere aiuto.

Avere tutto non è la misura della felicità

Crepet contesta anche l’idea che il buon esito dell’educazione possa essere riassunto nell’orgoglio di non aver fatto mancare mai nulla ai figli. La sua critica, espressa con toni duri, riguarda un modello centrato sulla soddisfazione continua dei desideri. Disponibilità materiale e capacità di crescere non vengono considerate equivalenti: nel suo ragionamento, ottenere immediatamente ogni cosa può restringere lo spazio dell’attesa e dell’iniziativa personale.

La mancanza di cui parla è collegata al desiderio: qualcosa che non arriva subito può spingere, secondo lo psichiatra, a cercare alternative, impegnarsi e mettere alla prova le proprie capacità. Questa tesi non autorizza a trasformare ogni rinuncia in una virtù. Il contenuto della riflessione è più circoscritto: accontentare sempre un figlio non rappresenta, di per sé, una garanzia della sua felicità.

Sono valutazioni educative attribuite a Crepet, da distinguere da una misurazione degli effetti sui bambini. Il resoconto dell’intervento non presenta percentuali, confronti fra famiglie o risultati sperimentali sul comportamento dei nonni. Le parole dello psichiatra propongono una chiave di lettura delle relazioni familiari, non una diagnosi applicabile automaticamente a chi concede un regalo, fa un’eccezione o aiuta un nipote in difficoltà.

Il contesto dell’incontro a Dogana

Il programma della conferenza collocava questi temi nel confronto fra aspettative degli adulti e percorsi dei giovani. L’appuntamento aveva il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. Negli annunci della serata, il biglietto era fissato a 10 euro e il ricavato era destinato a iniziative scolastiche e culturali.

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