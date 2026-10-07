Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen: la rivoluzione dei neutrini

🌐 Francis Halzen conquista il Premio Nobel per la Fisica 2026 per i contributi decisivi alla realizzazione dell’Osservatorio IceCube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Una ricerca nata da un’idea visionaria al Polo Sud ha aperto una nuova finestra sull’universo, trasformando particelle quasi impossibili da osservare in messaggeri capaci di raccontare gli eventi più estremi del cosmo.

Il Nobel per la Fisica 2026 va a una delle idee più ambiziose della fisica contemporanea: usare il ghiaccio dell’Antartide come un gigantesco telescopio per ascoltare i segnali provenienti dagli angoli più remoti dell’universo.

A ricevere il prestigioso riconoscimento è Francis Halzen, fisico belga-americano, professore all’University of Wisconsin-Madison e figura centrale nella nascita e nello sviluppo dell’IceCube Neutrino Observatory. La motivazione ufficiale premia i suoi contributi decisivi all’osservatorio e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica.

La scelta dell’Accademia reale svedese delle scienze riconosce così una trasformazione profonda nel modo di studiare il cosmo. Per secoli l’astronomia ha osservato l’universo soprattutto attraverso la luce. Oggi, grazie a IceCube, gli scienziati possono utilizzare anche neutrini cosmici, particelle capaci di attraversare enormi quantità di materia quasi senza interagire.

Ed è proprio questa caratteristica a renderli straordinari.

Chi è Francis Halzen, il fisico che ha trasformato il ghiaccio in un telescopio

Nato in Belgio nel 1944, Halzen ha costruito gran parte della sua carriera negli Stati Uniti, dove è diventato uno dei protagonisti della fisica delle astroparticelle.

La sua intuizione fondamentale risale a diversi decenni fa: se i neutrini sono così difficili da catturare, per aumentarne le possibilità di interazione occorre un rivelatore enorme. Non un laboratorio convenzionale, dunque, ma una struttura capace di sfruttare un volume gigantesco di materiale naturale.

L’idea era utilizzare il ghiaccio antartico.

Il progetto che sarebbe diventato IceCube prese forma negli anni Novanta e arrivò alla costruzione di un osservatorio senza precedenti. L’impianto sfrutta circa un chilometro cubo di ghiaccio sotto la superficie del Polo Sud, nel quale sono stati distribuiti migliaia di sensori ottici.

La logica è tanto semplice quanto sofisticata: un neutrino attraversa il ghiaccio e, in rarissimi casi, interagisce con un nucleo atomico. Da questa collisione possono nascere particelle cariche che producono una debole emissione luminosa, la cosiddetta luce Cherenkov.

I sensori di IceCube registrano quel lampo.

Da un segnale minuscolo, gli scienziati possono quindi ricostruire la traiettoria della particella e cercare di capire da dove sia arrivata.

Perché i neutrini sono così importanti per capire l’universo

I neutrini vengono spesso descritti come “particelle fantasma”, e non è soltanto una definizione giornalistica.

Sono elettricamente neutri, hanno una massa estremamente piccola e interagiscono molto debolmente con la materia. Questo significa che possono attraversare pianeti, stelle e gigantesche regioni di spazio senza essere deviati o assorbiti come accade invece alla luce o alle particelle cariche.

Questa caratteristica rappresenta una straordinaria opportunità per l’astronomia.

Un neutrino prodotto nelle regioni più violente di una galassia può viaggiare attraverso il cosmo e arrivare sulla Terra conservando informazioni preziose sull’ambiente nel quale è nato. La sua traiettoria punta verso la sorgente, permettendo agli scienziati di collegare il segnale a fenomeni cosmici estremamente energetici.

È qui che il lavoro di Halzen assume una portata che va oltre la semplice costruzione di un nuovo strumento scientifico.

IceCube ha contribuito a trasformare i neutrini in messaggeri astronomici, aprendo un nuovo settore di ricerca: l’astronomia dei neutrini.

IceCube, il gigantesco laboratorio nascosto sotto il Polo Sud

Guardare IceCube dall’esterno può essere ingannevole. In superficie si vede una struttura scientifica relativamente contenuta, immersa in uno degli ambienti più estremi del pianeta.

La parte decisiva dell’esperimento, però, è sotto i piedi dei ricercatori.

Migliaia di moduli ottici sono distribuiti nelle profondità del ghiaccio antartico. Per installarli sono stati realizzati profondi pozzi attraverso tecniche di perforazione ad acqua calda. Una volta collocati i sensori, l’acqua è tornata a congelare, inglobando progressivamente la strumentazione nel ghiaccio.

Il risultato è un rivelatore grande su una scala difficilmente immaginabile per un laboratorio terrestre.

La scelta dell’Antartide non è casuale. Il ghiaccio profondo offre un ambiente particolarmente adatto alla ricerca e permette di utilizzare una massa enorme come bersaglio naturale. La strumentazione può così intercettare gli eventi rarissimi provocati dal passaggio dei neutrini.

Il progetto è diventato inoltre una straordinaria collaborazione internazionale, con centinaia di ricercatori provenienti da numerosi Paesi.

La scoperta che ha cambiato l’astronomia dei neutrini

La svolta è arrivata quando IceCube ha dimostrato che i neutrini ad altissima energia provenienti dallo spazio potevano essere identificati in modo convincente.

La scoperta ha avuto un significato enorme perché per decenni i neutrini erano stati studiati soprattutto in relazione a fenomeni più vicini, dal Sole alle sorgenti terrestri.

Con IceCube, invece, il campo di osservazione si è spostato verso le regioni più estreme dell’universo.

I neutrini cosmici possono essere prodotti in ambienti nei quali vengono accelerate particelle a energie straordinarie. Tra gli scenari studiati ci sono fenomeni associati a galassie attive, esplosioni stellari e altri potenti acceleratori cosmici.

Nel 2018, uno degli eventi più importanti della storia di IceCube permise di collegare un neutrino ad alta energia a una sorgente astronomica identificata: un blazar, una galassia con un enorme buco nero al centro e un getto di materia orientato verso la Terra.

Quella osservazione dimostrò concretamente la potenzialità della nuova astronomia.

Dalla luce ai neutrini: nasce una nuova astronomia

Il Nobel a Halzen arriva in un momento nel quale la fisica sta sempre più costruendo una visione multimessaggera dell’universo.

La luce continua a essere fondamentale, ma non è più l’unico strumento per osservare il cosmo. Alle informazioni provenienti dalle radiazioni elettromagnetiche si sono aggiunti i segnali delle onde gravitazionali e, ora in modo sempre più sofisticato, quelli dei neutrini.

Ogni messaggero racconta una parte diversa dello stesso evento.

Un’esplosione cosmica può produrre luce, particelle e onde gravitazionali. Osservare contemporaneamente questi segnali permette di ricostruire fenomeni che nessun singolo strumento sarebbe in grado di descrivere completamente.

È una delle ragioni per cui il risultato premiato dall’Accademia svedese va considerato come un passaggio importante nella storia della fisica: Halzen non ha semplicemente contribuito a costruire un rivelatore, ma ha contribuito a creare un nuovo modo di osservare l’universo.

Il futuro guarda ancora più lontano

Il Nobel non rappresenta necessariamente il punto d’arrivo del progetto.

IceCube è già al centro di programmi destinati ad aumentare le dimensioni e la sensibilità dell’esperimento. L’obiettivo è intercettare un numero maggiore di neutrini e individuare con maggiore precisione le sorgenti cosmiche che li producono.

Il progetto IceCube-Gen2 punta a un osservatorio molto più grande dell’attuale struttura, con la prospettiva di aumentare in modo significativo la capacità di osservazione dei neutrini astrofisici.

Il principio resta quello immaginato da Halzen: più grande è il volume osservato, maggiore è la possibilità di catturare le interazioni rarissime dei neutrini.

Ma la ricerca non riguarda soltanto l’Antartide.

Anche l’Europa sta investendo nella stessa frontiera scientifica attraverso KM3NeT, il grande osservatorio sottomarino per neutrini nel Mediterraneo. Installato nelle profondità del mare, rappresenta un approccio complementare a IceCube e coinvolge una forte partecipazione della comunità scientifica italiana.

Un Nobel che premia un’idea diventata realtà

Il riconoscimento a Francis Halzen racconta una delle caratteristiche più affascinanti della ricerca scientifica: le grandi rivoluzioni possono nascere da un’idea che, all’inizio, sembra quasi impossibile da realizzare.

Trasformare il ghiaccio del Polo Sud in un osservatorio astronomico richiedeva tecnologia, risorse, collaborazione internazionale e soprattutto la capacità di sostenere un progetto destinato a svilupparsi nell’arco di decenni.

Oggi quella scommessa ha cambiato il modo in cui gli scienziati guardano il cielo.

I neutrini attraversano continuamente la Terra e il nostro stesso corpo senza che ce ne accorgiamo. Quasi tutti passano indisturbati. Ma alcuni portano con sé informazioni provenienti da distanze cosmiche e ambienti impossibili da raggiungere direttamente.

È questo il cuore della rivoluzione di IceCube: ascoltare particelle quasi invisibili per ricostruire la storia degli oggetti più energetici dell’universo.

Il Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen consacra dunque una ricerca che unisce fisica delle particelle, astronomia e tecnologia estrema. E soprattutto certifica che la nuova astronomia non si limita più a guardare il cielo.

Adesso può anche intercettare i messaggeri invisibili che arrivano dalle profondità del cosmo.