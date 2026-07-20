Seconde case sul litorale laziale: boom da Sabaudia a Santa Severa

🌐 Seconde case sul litorale laziale: cresce la domanda di abitazioni per le vacanze tra Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Santa Severa. La possibilità di raggiungere il mare in circa un’ora da Roma, unita allo smart working, alla ricerca di qualità della vita e agli investimenti immobiliari, sta ridisegnando il mercato delle località costiere del Lazio.

Il mare vicino a Roma torna protagonista

Per anni la seconda casa al mare è stata considerata un bene destinato soprattutto alle famiglie che la utilizzavano poche settimane l’anno. Oggi quello scenario è cambiato profondamente. Le abitazioni lungo il litorale laziale stanno vivendo una nuova stagione di interesse, alimentata da esigenze diverse rispetto al passato e da un mercato immobiliare che continua a evolversi.

Le località comprese tra Sabaudia e Santa Severa stanno beneficiando di una domanda sempre più vivace. Non si tratta soltanto di chi desidera trascorrere le vacanze estive vicino alla capitale, ma anche di professionisti, giovani coppie e investitori che vedono nella seconda casa un’opportunità per migliorare la qualità della vita o diversificare il proprio patrimonio.

La possibilità di raggiungere il mare in tempi relativamente contenuti rappresenta uno dei principali punti di forza del litorale laziale. Per molti romani, infatti, poter partire al mattino e trovarsi in spiaggia nel giro di un’ora rende queste destinazioni particolarmente competitive rispetto ad altre mete turistiche.

Il nuovo concetto di seconda casa

Negli ultimi anni è cambiato il modo stesso di vivere una casa per le vacanze.

Non è più soltanto il luogo dove trascorrere le ferie estive, ma uno spazio da utilizzare durante tutto l’anno. I weekend lunghi, le festività, il lavoro da remoto e la possibilità di alternare città e mare hanno trasformato la seconda abitazione in una vera estensione della propria residenza principale.

Lo smart working ha accelerato questa trasformazione. Molti professionisti possono lavorare alcuni giorni alla settimana lontano dagli uffici, rendendo possibile soggiornare sul litorale anche nei mesi meno turistici.

Questo utilizzo più frequente ha contribuito ad aumentare l’interesse verso immobili ben collegati con Roma e dotati di servizi efficienti.

Sabaudia resta una delle mete più richieste

Tra le località simbolo del fenomeno continua a distinguersi Sabaudia.

La città conserva un fascino particolare grazie alle sue spiagge, al Parco Nazionale del Circeo, alle dune costiere e a un equilibrio tra natura e urbanistica che da decenni richiama visitatori provenienti da tutta Italia.

Acquistare una casa in questa zona significa poter contare su un contesto ambientale di grande valore, caratterizzato da ampi spazi verdi e da un’offerta turistica che punta sempre più sulla sostenibilità.

Il mercato immobiliare locale continua ad attrarre sia famiglie sia investitori interessati agli affitti brevi durante la stagione estiva.

San Felice Circeo e Terracina: qualità della vita e turismo

Anche San Felice Circeo rappresenta una destinazione molto apprezzata.

Il borgo storico, il promontorio e il porto turistico contribuiscono a mantenere elevato l’interesse verso questa località, che unisce paesaggio, servizi e una forte identità territoriale.

Poco distante, Terracina offre un mercato più articolato, con immobili che spaziano dagli appartamenti sul lungomare alle abitazioni nelle aree collinari.

La presenza di attività commerciali aperte durante gran parte dell’anno rende la città attrattiva non soltanto per il turismo stagionale ma anche per chi desidera utilizzare la casa con maggiore continuità.

Sperlonga continua a conquistare gli acquirenti

Tra i borghi più suggestivi della costa laziale, Sperlonga mantiene un ruolo di primo piano.

Le sue caratteristiche architettoniche, le spiagge e il centro storico rappresentano elementi di forte richiamo per chi cerca una località esclusiva.

L’offerta immobiliare è inevitabilmente più limitata rispetto ad altri comuni, fattore che contribuisce a mantenere elevato il valore degli immobili.

Per molti acquirenti la scelta di Sperlonga non risponde soltanto a esigenze turistiche, ma rappresenta anche un investimento destinato a conservare valore nel tempo.

Santa Severa e il fascino del litorale nord

Spostandosi verso nord, Santa Severa continua a registrare un crescente interesse.

La presenza del castello affacciato sul mare, la vicinanza a Roma e i collegamenti relativamente rapidi rendono questa località particolarmente apprezzata da chi desidera una seconda casa facilmente raggiungibile.

Negli ultimi anni il litorale compreso tra Santa Marinella e Santa Severa ha visto aumentare la domanda di immobili destinati sia all’uso personale sia agli affitti turistici.

L’obiettivo di molti acquirenti è quello di disporre di una casa utilizzabile durante tutto l’anno, sfruttando il clima mite anche nelle stagioni intermedie.

Perché cresce l’interesse per il litorale laziale

Le ragioni del boom sono molteplici.

La prima riguarda la vicinanza con Roma. Ridurre i tempi di percorrenza permette di utilizzare l’abitazione anche per brevi soggiorni, aumentando il valore effettivo dell’investimento.

Un secondo elemento è rappresentato dalla qualità ambientale.

Le spiagge, le aree protette, i percorsi naturalistici e i borghi storici contribuiscono a rendere queste località sempre più attrattive anche per chi cerca uno stile di vita più tranquillo.

Infine, la crescita del turismo domestico ha rafforzato il mercato degli affitti brevi, offrendo ai proprietari la possibilità di ottenere redditività nei periodi di inutilizzo.

Investimento immobiliare: cosa valutano gli acquirenti

Chi acquista una seconda casa oggi presta attenzione a numerosi aspetti.

Tra i principali figurano:

distanza dalla spiaggia ;

; facilità di collegamento con Roma ;

; disponibilità di parcheggi;

presenza di servizi aperti durante tutto l’anno;

efficienza energetica dell’immobile;

possibilità di destinare l’abitazione agli affitti turistici.

Sempre più spesso la decisione non viene presa soltanto in funzione dell’utilizzo personale, ma considerando anche la capacità dell’immobile di mantenere valore nel medio-lungo periodo.

Il ruolo degli affitti brevi

Uno dei fattori che ha modificato il mercato è rappresentato dalla crescita delle locazioni turistiche.

Molti proprietari utilizzano la casa soltanto per alcune settimane all’anno, scegliendo di affittarla nei periodi di maggiore richiesta.

Questo modello consente di compensare almeno in parte le spese di gestione e rende l’investimento più sostenibile.

Naturalmente la redditività varia sensibilmente in base alla posizione dell’immobile, ai servizi disponibili e alla durata della stagione turistica.

Le sfide del mercato

Il crescente interesse verso il litorale comporta anche alcune criticità.

L’aumento della domanda può incidere sui prezzi delle abitazioni, rendendo più difficile l’accesso al mercato per i residenti.

A questo si aggiunge la necessità di migliorare infrastrutture, trasporti e servizi pubblici per sostenere una popolazione che, soprattutto nei mesi estivi, cresce in maniera significativa.

Per le amministrazioni locali la sfida consiste nel favorire lo sviluppo senza compromettere il patrimonio ambientale che rappresenta il principale elemento di attrazione del territorio.

Una costa che cambia volto

Il boom delle seconde case racconta anche una trasformazione più ampia del modo di vivere il tempo libero.

Sempre più persone cercano luoghi nei quali alternare lavoro, relax e vita all’aria aperta senza allontanarsi troppo dalla città.

Il litorale laziale risponde perfettamente a questa esigenza grazie a un’offerta diversificata, capace di soddisfare sia chi preferisce località vivaci sia chi ricerca contesti più tranquilli immersi nella natura.

Questa evoluzione contribuisce a destagionalizzare il turismo, favorendo una presenza più costante durante tutto l’anno e creando nuove opportunità economiche per le attività locali.

Il futuro delle seconde case tra sostenibilità e nuovi stili di vita

L’interesse crescente per le abitazioni sul mare lascia immaginare che il fenomeno possa proseguire anche nei prossimi anni, seppure con caratteristiche diverse rispetto al passato.

La richiesta si orienta sempre più verso immobili efficienti dal punto di vista energetico, facilmente raggiungibili e inseriti in contesti urbani ben organizzati. Gli acquirenti cercano abitazioni che offrano comfort, connessioni digitali adeguate e servizi disponibili non solo durante l’estate, ma lungo tutto l’arco dell’anno.

In questo scenario, il litorale compreso tra Sabaudia e Santa Severa sembra destinato a consolidare il proprio ruolo nel mercato immobiliare laziale. La combinazione tra vicinanza a Roma, patrimonio paesaggistico, qualità della vita e crescente attrattività turistica continua infatti a rappresentare un elemento distintivo.

Più che una semplice moda, il ritorno della seconda casa al mare appare il riflesso di un cambiamento profondo nelle abitudini degli italiani. La possibilità di vivere il mare con maggiore continuità, di conciliare lavoro e tempo libero e di investire in territori ricchi di valore ambientale sta ridisegnando il rapporto tra città e costa.

Per il Lazio si tratta di un’opportunità importante: valorizzare il proprio patrimonio naturale senza perdere di vista sostenibilità, servizi e tutela del territorio sarà la chiave per trasformare questa crescita in uno sviluppo duraturo, capace di generare benefici sia per il mercato immobiliare sia per le comunità locali.