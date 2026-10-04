Cantico delle creature: il messaggio di Francesco è ancora vivo

🌐 Cantico delle creature, San Francesco d’Assisi, 1225 e fratellanza: a otto secoli dalla composizione del celebre testo e nel giorno in cui Assisi ricorda gli 800 anni dalla morte del Santo, il messaggio del Cantico continua a parlare al presente. Non soltanto una preghiera, ma un inno alla vita, alla pace, al perdono e alla custodia del creato.

Cantico delle creature, perché il testo di Francesco parla ancora al presente

Ci sono parole che appartengono al proprio tempo e altre che, attraversando i secoli, finiscono per diventare patrimonio di tutti. Il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi appartiene senza dubbio alla seconda categoria.

Composto negli ultimi anni della vita del Santo, tradizionalmente collocato nel 1224-1225 e più comunemente indicato come testo del 1225, il Cantico rappresenta uno dei vertici della spiritualità francescana e della nascente letteratura in volgare italiano. Ma ridurlo a una semplice testimonianza delle origini della nostra lingua significherebbe perdere il cuore della sua straordinaria modernità.

Francesco non si limita a lodare Dio attraverso il creato. Costruisce una visione nella quale sole, luna, acqua, fuoco, terra, esseri umani e persino la morte entrano in una relazione di fraternità.

È questa la vera forza del testo: l’universo non viene osservato come una risorsa da possedere, ma come una realtà alla quale l’uomo appartiene.

Ed è una prospettiva che, nel 2026, appare sorprendentemente contemporanea.

Ottocento anni dopo la morte di Francesco, il Cantico resta una bussola

Il momento storico rende ancora più significativo tornare alle parole del Santo di Assisi.

Oggi, 4 ottobre 2026, ricorrono infatti gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi, avvenuta alla Porziuncola il 3 ottobre 1226, dopo il tramonto. Le celebrazioni legate alla ricorrenza hanno riportato al centro dell’attenzione la figura di un uomo che continua a essere letto attraverso categorie diverse: religioso, poeta, riformatore, uomo di pace e patrono dell’ecologia integrale.

E proprio il Cantico permette di comprendere perché Francesco abbia superato i confini della propria epoca.

Il suo messaggio non nasce da una posizione di dominio sul mondo naturale. Al contrario, parte dalla relazione. Il sole è chiamato fratello, la luna sorella, l’acqua è celebrata per la sua utilità e purezza, il fuoco per la bellezza e la capacità di illuminare la notte.

La natura, in questa prospettiva, non è uno scenario sul quale l’uomo si muove.

È casa.

Il primo grande poema del volgare italiano

Prima ancora di considerare il valore spirituale del Cantico, occorre riconoscerne la portata letteraria.

Il testo è scritto in una forma di volgare umbro fortemente influenzata dal latino biblico e liturgico. La sua struttura ritmica e le ripetizioni trasformano la preghiera in una composizione capace di essere recitata e cantata. Gli studi linguistici e letterari hanno evidenziato quanto il componimento sia costruito e consapevole, superando l’idea romantica di una poesia nata esclusivamente da un’improvvisa ispirazione.

Il celebre ritornello “Laudato si’” diventa così il filo conduttore di una progressiva apertura.

Prima Dio.

Poi le creature.

Poi l’uomo.

E infine la morte.

Una costruzione apparentemente semplice, ma in realtà estremamente sofisticata, perché conduce il lettore dal cosmo alla dimensione più intima dell’esistenza.

Perché il Cantico non è soltanto una poesia sulla natura

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel considerare il Cantico come una sorta di antico manifesto ambientalista.

Il collegamento con la sensibilità ecologica contemporanea è certamente forte, ma il testo va oltre.

Francesco non sta semplicemente dicendo che la natura deve essere protetta. Sta affermando qualcosa di ancora più radicale: l’essere umano deve riconoscersi parte di una realtà più grande di lui.

La differenza è sostanziale.

Non c’è un uomo da una parte e un ambiente dall’altra. Esiste una comunità del creato nella quale ogni elemento ha una dignità e una funzione.

È anche per questo che, nei decenni più recenti, il Cantico è stato spesso associato ai temi della custodia della casa comune e alla riflessione ecologica ispirata alla tradizione francescana.

Sole, acqua, fuoco e terra: la grammatica della gratitudine

La prima parte del Cantico può essere letta come una grande sequenza di immagini.

Il sole è luminoso e splendente.

La luna e le stelle vengono celebrate per la loro bellezza.

Il vento e l’aria sono associati alla varietà delle condizioni atmosferiche.

L’acqua è preziosa perché utile, umile e pura.

Il fuoco illumina la notte.

La terra sostiene, produce e nutre.

La scelta delle parole non è casuale. Francesco osserva elementi quotidiani e li trasforma in motivo di riconoscenza.

È una rivoluzione dello sguardo.

L’uomo medievale che viveva immerso nella natura viene invitato a non considerarla soltanto come qualcosa di necessario alla sopravvivenza. Deve imparare a riconoscere il valore di ciò che lo circonda.

E questo passaggio mantiene una forza sorprendente in un’epoca nella quale il consumo delle risorse, il cambiamento climatico e la crisi degli ecosistemi hanno reso centrale proprio il rapporto tra uomo e ambiente.

La parte più moderna del Cantico? Il perdono

Ma il Cantico non si ferma alla natura.

Ed è forse questo il punto più importante da ricordare.

Nella seconda parte compaiono infatti coloro che perdonano per amore di Dio e sopportano malattia, difficoltà e tribolazioni. Poi arriva la celebrazione di quella che Francesco chiama “sorella morte”.

È qui che la poesia cambia prospettiva.

Dalla natura passa alla vita morale dell’uomo.

Il perdono entra nel cuore del testo perché la fraternità non può essere soltanto un sentimento rivolto agli animali, alle piante o agli elementi naturali. Deve diventare anche un comportamento umano.

Il messaggio diventa quindi molto più esigente: non basta amare il creato se non si riesce a costruire relazioni fondate sulla pace, sulla riconciliazione e sulla misericordia.

Proprio questa dimensione è stata sottolineata durante le celebrazioni degli 800 anni del Cantico: il testo è stato indicato non soltanto come inno al creato, ma anche come messaggio di pace e riconciliazione.

La morte diventa “sorella”: la lezione più difficile

È probabilmente il passaggio più sorprendente per il lettore contemporaneo.

In una cultura che tende a rimuovere la morte, Francesco la inserisce nella stessa rete di relazioni che comprende il sole, l’acqua, il fuoco e la terra.

La morte non viene banalizzata.

Non viene negata.

Non viene trasformata in qualcosa di piacevole.

Viene invece accolta come parte della condizione umana.

Questo elemento acquista un significato particolare se si considera il momento della vita di Francesco nel quale il Cantico prende forma. Il Santo era malato, provato fisicamente e quasi cieco. La sua esistenza era ormai vicina alla fine. Eppure la risposta alla sofferenza non fu il silenzio.

Fu il canto.

È forse questo il dettaglio più potente dell’intera vicenda: Francesco compone un inno alla vita quando la propria vita sta diventando più fragile.

Dal dolore alla gioia: la forza rivoluzionaria di Francesco

La parola “gioia” rischia spesso di essere fraintesa quando viene associata alla spiritualità francescana.

Non significa assenza di dolore.

Francesco conosceva la malattia, la solitudine, i conflitti interni al proprio movimento, le difficoltà fisiche e la morte. Il Cantico nasce proprio dentro questa esperienza.

La sua gioia è quindi una scelta dello sguardo.

Significa riuscire a vedere ancora la bellezza quando la sofferenza potrebbe oscurare tutto.

È una concezione estremamente distante dall’idea contemporanea di felicità come condizione permanente. Per Francesco la gioia può convivere con la fatica, la malattia e perfino con la morte.

E proprio per questo assume un valore più profondo.

Il Cantico delle creature e l’Italia di oggi

A otto secoli dalla morte del suo autore, il testo continua a essere utilizzato in contesti culturali, musicali, educativi e spirituali.

Nel 2025, anno dell’ottavo centenario del Cantico, Assisi ha ospitato iniziative dedicate alla sua dimensione musicale e letteraria, comprese manifestazioni rivolte alla riscoperta della musica medievale. Anche artisti contemporanei hanno riportato il testo e la figura di Francesco al centro della scena culturale.

Il dato più interessante, però, non riguarda il numero degli eventi.

Riguarda la capacità del Cantico di entrare in discussioni contemporanee senza perdere la propria identità.

Ambiente, pace, fraternità, responsabilità, fragilità e dignità della persona sono questioni del nostro tempo, ma erano già racchiuse, con linguaggio medievale, in quella preghiera nata otto secoli fa.

Francesco d’Assisi e la rivoluzione di chiamare “fratello” ciò che ci circonda

La parola decisiva è forse proprio fratello.

Francesco la utilizza per il sole, così come usa “sorella” per la luna e per l’acqua. Non è un semplice espediente poetico.

Chiamare qualcosa “fratello” significa riconoscere una relazione.

E riconoscere una relazione significa accettare che non tutto possa essere ridotto a strumento.

Qui si trova uno dei passaggi più attuali del messaggio francescano.

In un’economia fondata spesso sull’idea di utilizzo delle risorse, il Cantico propone una logica differente: prima della funzione viene il legame.

È una prospettiva capace di mettere in discussione il modo nel quale l’uomo considera l’ambiente, ma anche il modo nel quale considera gli altri esseri umani.

Perché il vero salto compiuto da Francesco è proprio questo: dalla fraternità con il creato alla fraternità tra gli uomini.

Perché rileggere oggi il Cantico delle creature

Rileggere il Cantico nel 2026 non significa trasformare Francesco in un personaggio contemporaneo né attribuirgli idee nate molti secoli dopo.

Significa, piuttosto, riconoscere che alcune domande non invecchiano.

Che cosa significa vivere bene?

Quanto siamo disposti a rispettare ciò che non possediamo?

Possiamo parlare di progresso senza parlare di responsabilità?

È possibile costruire pace senza imparare a perdonare?

E soprattutto: possiamo considerarci davvero felici se siamo incapaci di riconoscere la bellezza che ci circonda?

Il Cantico non offre risposte teoriche a queste domande.

Offre qualcosa di diverso: uno sguardo.

Uno sguardo capace di trasformare il sole in fratello, l’acqua in sorella, la terra in madre e la morte in un passaggio da accogliere senza smettere di amare la vita.

È questa la ragione per cui, dopo otto secoli, le parole di Francesco non sembrano appartenere soltanto al Medioevo.

Continuano a ricordarci che la vita non è soltanto qualcosa da consumare, ma qualcosa per cui essere grati.

E forse la modernità più sorprendente del Cantico sta proprio qui: in un mondo che corre continuamente verso ciò che deve ancora avere, Francesco invita ancora a fermarsi davanti a ciò che già esiste e a pronunciare, con stupore, una parola semplicissima.

Grazie.