Nasce l’UNESCO, giornata della cultura: MetroLunario del 16 novembre

🌐 Il 16 novembre 2026 ricorrono 81 anni dalla firma dell’atto costitutivo dell’UNESCO, organizzazione internazionale dedicata a educazione, scienza e cultura. Il calendario religioso ricorda Santa Margherita di Scozia, mentre lo scrittore José Saramago è protagonista dei compleanni illustri. La giornata celebra anche la tolleranza e assegna al Capricorno il primato astrologico.

Santo del giorno: Santa Margherita di Scozia, la regina generosa

Il 16 novembre la Chiesa ricorda Santa Margherita di Scozia, regina vissuta nell’XI secolo.

Di origine anglosassone, sposò il re Malcolm III e contribuì alla vita religiosa e culturale del regno scozzese.

La tradizione ne sottolinea l’attenzione verso i poveri, l’ospitalità e le riforme ecclesiastiche.

Morì nel 1093 e fu canonizzata nel 1250.

La sua figura racconta il ruolo delle donne nelle corti medievali, dove autorità politica, relazioni diplomatiche e vita religiosa erano strettamente intrecciate.

Accadde oggi: 1945, nasce l’UNESCO

Il 16 novembre 1945, a Londra, venne firmato l’atto costitutivo dell’UNESCO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Il progetto nacque dalle rovine della Seconda guerra mondiale e dalla convinzione che la pace dovesse essere costruita anche attraverso la conoscenza e la cooperazione culturale.

L’UNESCO sarebbe diventata un punto di riferimento internazionale per la tutela del patrimonio storico, naturale e immateriale.

L’Italia possiede numerosi siti riconosciuti come patrimonio mondiale, testimonianza della ricchezza dei suoi paesaggi e delle sue città.

Nati il 16 novembre: José Saramago, il Nobel della narrativa

Il 16 novembre 1922 nasceva in Portogallo José Saramago, scrittore insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998.

Nel 2026 ricorrono 104 anni dalla nascita.

La sua narrativa, caratterizzata da uno stile immediatamente riconoscibile, ha affrontato il rapporto tra potere, morale e responsabilità umana.

Fra le opere più conosciute figurano Cecità, Memoriale del convento e Il Vangelo secondo Gesù Cristo.

Saramago è stato tradotto e letto diffusamente anche in Italia.

Eventi e curiosità: la Giornata internazionale della tolleranza

Il 16 novembre coincide con la Giornata internazionale della tolleranza, proclamata dalle Nazioni Unite.

La ricorrenza richiama il rispetto delle differenze culturali, religiose e sociali.

Il suo significato è strettamente collegato alla nascita dell’UNESCO, fondata sulla convinzione che l’educazione e il dialogo contribuiscano a prevenire i conflitti.

Segno più fortunato del 16 novembre 2026: Capricorno

Il Capricorno succede alla Bilancia.

Il Sole in Scorpione viene interpretato astrologicamente come un elemento favorevole alla concentrazione e alla determinazione dei segni di Terra.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Capricorno

Amore: stabilità e sincerità prevalgono sulle manifestazioni eccessive.

Soldi: attenzione alla programmazione delle spese e agli impegni già assunti.

Salute: riposo, movimento e gestione equilibrata dei ritmi rappresentano il tema generale.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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