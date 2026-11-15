Manovra, salari e sanità: novembre mette alla prova il governo

🌐 La politica italiana entra nella seconda metà di novembre con la manovra 2027 al centro del confronto. Sanità, pensioni e salari intrecciano lavori parlamentari, richieste delle Regioni e mobilitazione sindacale.

Novembre, la partita si concentra sulla manovra

La sfida di novembre ha un punto di convergenza: decidere come distribuire le risorse della manovra 2027 mentre aumentano le richieste di correzione. Al 13 novembre 2026, il confronto riguarda il Parlamento, le organizzazioni del lavoro, le imprese e le amministrazioni regionali. Il governo deve misurarsi con domande diverse, dai finanziamenti sanitari alla tutela delle pensioni. Il calendario comprende anche lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre: un appuntamento ancora futuro, non una mobilitazione già avvenuta.

Il passaggio del 13 novembre è il confronto a Palazzo Chigi con le parti sociali sulla legge di bilancio. I resoconti disponibili documentano l’apertura dei tavoli, articolati tra rappresentanze delle imprese e organizzazioni sindacali. Ascoltare le richieste non significa averle accolte: non emerge dalle verifiche un’intesa conclusiva che consenta di presentare come definitive concessioni o modifiche. La distinzione conta, perché il negoziato politico e l’approvazione delle norme seguono percorsi differenti.

Il Parlamento resta il passaggio decisivo

Il disegno di legge è all’esame della Camera come C. 3174-bis. Il calendario della commissione Bilancio del 12 novembre ha previsto le audizioni del Cnel, della Banca d’Italia, della presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Nella stessa giornata figurava l’esame in sede referente, senza votazioni previste. È questo il quadro procedurale documentato: le audizioni raccolgono valutazioni e osservazioni, ma non sostituiscono le deliberazioni parlamentari.

La partita sulle modifiche va quindi distinta dalle dichiarazioni che la accompagnano. Il testo sottoposto alle commissioni riguarda il bilancio dello Stato per il 2027 e quello pluriennale 2027-2029: le richieste avanzate oggi possono avere conseguenze anche sugli esercizi successivi. Per leggere il confronto senza confondere proposte e decisioni, il riferimento resta il contenuto del provvedimento in esame, non l’annuncio di una possibile correzione.

Crescita ferma e prezzi: il contesto delle scelte

A rendere delicato il confronto è il quadro economico descritto il 12 novembre da Andrea Brandolini, capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia. Richiamando la stima preliminare dell’Istat, ha ricordato che nel terzo trimestre il Pil è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. L’attività è cresciuta nei servizi, mentre si è contratta nell’industria; il contributo positivo della domanda interna è stato compensato da quello negativo della domanda estera netta.

Sul versante dei prezzi, la stessa audizione indica per ottobre un aumento tendenziale del 5,6% dell’indice armonizzato, spinto soprattutto da energia e alimentari. Brandolini segnala rischi prevalentemente al ribasso per la crescita e al rialzo per l’inflazione. Sono valutazioni economiche, non risultati futuri già acquisiti. Offrono però il contesto documentato nel quale collocare le richieste di protezione del potere d’acquisto e il confronto sulle risorse disponibili.

Sanità, le Regioni chiedono un correttivo

La sanità è uno dei fronti più espliciti. Il 4 novembre la Conferenza delle Regioni ha espresso una posizione unanime: destinare ogni ulteriore risorsa disponibile all’incremento del Fondo sanitario nazionale. Nel comunicato viene riconosciuta una dotazione prevista per il 2027 di 146,3 miliardi di euro. La contestazione non nega l’aumento dei finanziamenti, ma riguarda la loro adeguatezza rispetto alla crescita della spesa: due aspetti che non vanno sovrapposti.

Il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, ha attribuito le difficoltà all’inflazione, ai costi energetici e agli oneri dei rinnovi contrattuali, prospettando rischi per la copertura dei livelli essenziali di assistenza. È l’allarme delle Regioni, non l’accertamento di un’interruzione generalizzata delle prestazioni. Nell’audizione dell’11 novembre le amministrazioni hanno ribadito la richiesta di risorse meno vincolate, sollevando inoltre il tema dei finanziamenti al trasporto pubblico locale.

Salari, la preintesa cambia il quadro del confronto

Accanto al conflitto sulla manovra c’è un risultato negoziale distinto. Il 12 novembre Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali hanno raggiunto una preintesa su contrattazione, salari, partecipazione e rappresentanza. La Cisl la presenta come uno strumento per favorire la puntualità dei rinnovi, tutelare dall’inflazione e contrastare i contratti pirata. Sono obiettivi attribuiti ai firmatari, non benefici già misurati nelle buste paga.

Il punto politico è la coesistenza di due percorsi: l’intesa tra rappresentanze del lavoro e delle imprese non cancella le divergenze sulle scelte del governo. Lo mostra la posizione della Cisl, che non aderisce allo sciopero generale della Cgil ma chiede comunque di eliminare i tagli alla perequazione delle pensioni. La distanza sugli strumenti di mobilitazione non coincide con l’assenza di richieste comuni sul potere d’acquisto.

Il 20 novembre è la prossima scadenza sindacale

Per la Cgil, invece, la pressione sulla legge di bilancio passa anche dallo sciopero generale del 20 novembre. La memoria presentata il 10 novembre alle commissioni Bilancio contiene un giudizio fortemente negativo sulla manovra e la richiesta di cambiarla. Quelle valutazioni rappresentano la posizione del sindacato: non vanno trasformate in una descrizione neutrale degli effetti del provvedimento.

Alla data del 13 novembre non si possono anticipare adesioni, dimensioni dei cortei o conseguenze sui servizi della mobilitazione annunciata. Resta verificata la sua proclamazione: la documentazione della Cgil indica per venerdì 20 novembre 2026 uno sciopero generale nazionale di 24 ore per i settori pubblici e privati.

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