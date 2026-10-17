Juventus, pace Spalletti-Conceição: caso chiuso prima della Lazio

🌐 Pace fatta in casa Juventus. Dopo la reazione nervosa di Francisco Conceição durante la partita di Europa League contro il Celta Vigo, l’attaccante portoghese ha chiarito la propria posizione con Luciano Spalletti e la dirigenza bianconera. Nessuna punizione annunciata, nessuna rottura: il caso sembra definitivamente rientrato alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ma il tecnico manda un messaggio preciso: il carattere deve emergere sul campo, non dopo una sostituzione.

Juventus, rientra il caso Conceição: chiarimento con Spalletti

La tensione è durata poco più di ventiquattr’ore. Dopo le scintille esplose in Spagna, la Juventus ha scelto la strada del dialogo per evitare che un episodio di nervosismo si trasformasse in un problema di spogliatoio.

Francisco Conceição si è spiegato con Luciano Spalletti e con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiarendo le ragioni della propria reazione durante la trasferta contro il Celta Vigo.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’incontro ha permesso di superare le incomprensioni senza la necessità di provvedimenti disciplinari.

Un segnale importante per una Juventus impegnata su più fronti e intenzionata a ritrovare continuità anche in campionato.

Celta Vigo-Juventus, cosa è successo dopo la sostituzione

Tutto nasce durante la partita di Europa League disputata il 15 ottobre.

Al 64° minuto, con il risultato ancora in equilibrio, Spalletti decide di sostituire Conceição con Nico González.

Il portoghese non gradisce la scelta. Uscito dal campo, colpisce nervosamente la panchina e viene ripreso dalle telecamere durante un confronto acceso con un collaboratore tecnico.

Poco dopo si dirige negli spogliatoi, salvo rientrare successivamente accanto ai compagni.

Le immagini alimentano immediatamente le indiscrezioni su una possibile frattura con l’allenatore.

Ma Conceição, nel dopopartita, ridimensiona l’accaduto, negando di aver litigato con qualcuno e spiegando di essersi allontanato soltanto per cambiarsi la maglia e andare in bagno.

Spalletti non fa sconti: «Il carattere serve in campo»

La risposta dell’allenatore juventino non era stata particolarmente diplomatica.

«Gli conviene essere arrabbiato con se stesso», aveva osservato Spalletti, invitando il giocatore a concentrare energie e determinazione sulla prestazione.

Il tecnico aveva inoltre ricordato che le sostituzioni rappresentano una scelta necessaria per gestire le risorse della squadra, soprattutto in un calendario particolarmente intenso.

Il messaggio è netto: nessun calciatore può anteporre la propria insoddisfazione alle esigenze collettive.

Spalletti, tuttavia, non sembra intenzionato a trasformare l’incidente in uno scontro personale.

Sergio Conceição difende il figlio, ma dà ragione all’allenatore

A intervenire sulla vicenda è stato anche Sergio Conceição, padre di Francisco, ex allenatore del Milan e figura molto conosciuta nel calcio europeo.

La sua posizione è equilibrata: l’allenatore deve essere rispettato, ma la delusione di un calciatore sostituito può essere interpretata anche come desiderio di contribuire alla vittoria.

Secondo Sergio Conceição, episodi simili fanno parte del calcio e non devono necessariamente assumere proporzioni eccessive.

Una lettura che contribuisce ad abbassare ulteriormente la tensione attorno al giovane esterno offensivo.

Juventus-Lazio, nessuna punizione per il portoghese

Il chiarimento arriva in un momento importante della stagione.

Dopo la vittoria europea contro il Celta Vigo, la Juventus deve tornare a concentrarsi sulla Serie A e sull’impegno contro la Lazio all’Allianz Stadium.

Per Conceição non risultano provvedimenti disciplinari annunciati. Il portoghese rimane quindi a disposizione di Spalletti, anche se la sua presenza dal primo minuto dipenderà dalle valutazioni tecniche.

Il talento dell’esterno non è in discussione, ma il tecnico pretende maggiore incisività e continuità.

Il caso può dirsi rientrato sul piano dei rapporti interni, mentre resta aperta la sfida sportiva: trasformare velocità, dribbling e personalità in occasioni decisive per la squadra.

Spalletti e Conceição, la pace vale più di una polemica

La gestione dell’episodio racconta anche il metodo dell’allenatore bianconero: confronto diretto, responsabilità individuali e centralità del gruppo.

In una squadra costruita per competere ad alti livelli, gli inevitabili momenti di tensione devono essere risolti rapidamente.

Conceição ha chiarito, Spalletti ha ribadito le regole e la Juventus può tornare a pensare al campo.

Ora al portoghese resta la risposta più importante: dimostrare nelle prossime partite che la sua voglia di giocare può diventare una risorsa decisiva, anziché un motivo di polemica.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.