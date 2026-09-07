Miss Mondo 2026, vince Joheirry Mola: Repubblica Dominicana al titolo

🌐 Miss Mondo 2026 è Joheirry Mola, 24 anni, rappresentante della Repubblica Dominicana: la giovane è stata incoronata a Nha Trang, in Vietnam, riportando il titolo nel Paese caraibico dopo 44 anni. Ma dietro la corona c’è una carriera sorprendente: insegna letteratura e studi sociali, lavora come reporter televisiva ed è anche modella e professionista nel campo dell’amministrazione aziendale.

La nuova Miss Mondo 2026 arriva dalla Repubblica Dominicana. Si chiama Joheirry Mola, ha 24 anni ed è stata incoronata al termine della cerimonia organizzata a Nha Trang, in Vietnam, conquistando il titolo internazionale di bellezza.

Per il Paese caraibico si tratta di un successo dal forte valore simbolico. La Repubblica Dominicana non riusciva infatti a conquistare la corona di Miss Mondo dal 1982, quando a imporsi fu Mariasela Álvarez, diventata una delle figure più celebri della storia dei concorsi di bellezza dominicani.

Quarant’anni dopo, il titolo torna dunque sull’isola grazie a una concorrente che si è fatta notare non soltanto per la presenza scenica e l’aspetto fisico, ma soprattutto per un curriculum decisamente lontano dallo stereotipo della semplice modella.

Chi è Joheirry Mola, la nuova Miss Mondo 2026

Originaria del Distretto Nazionale della Repubblica Dominicana, Joheirry Mola ha 24 anni e arriva alla corona internazionale con un percorso professionale particolarmente vario.

Il mondo della moda rappresenta soltanto una parte della sua attività.

Mola è infatti modella professionista, ma ha anche una formazione nel settore dell’amministrazione aziendale. Parallelamente ha intrapreso un percorso nel mondo dell’istruzione, lavorando come insegnante di letteratura e studi sociali.

A completare il suo profilo c’è inoltre l’esperienza davanti alle telecamere: Joheirry Mola è anche reporter televisiva.

È proprio questa combinazione di esperienze a rendere particolare il profilo della nuova Miss Mondo. La corona arriva infatti al termine di un percorso nel quale comunicazione, cultura, formazione e mondo dello spettacolo si sono intrecciati.

Insegna letteratura e lavora in tv

Tra gli aspetti che hanno maggiormente caratterizzato la biografia della nuova reginetta internazionale c’è il rapporto con l’insegnamento.

Mola insegna letteratura e studi sociali, due discipline che richiedono capacità comunicative e una particolare attenzione al rapporto con il pubblico.

Un’esperienza che si combina perfettamente con quella maturata nel giornalismo televisivo.

Come reporter TV, la 24enne ha infatti già avuto modo di confrontarsi con il mondo dell’informazione e con la necessità di raccontare storie davanti a una telecamera.

La sua esperienza professionale permette quindi di leggere la vittoria di Miss Mondo anche attraverso una prospettiva diversa: non soltanto quella della bellezza, ma quella di una giovane donna abituata a parlare, comunicare, insegnare e stare davanti al pubblico.

Dalla Repubblica Dominicana una vittoria che mancava dal 1982

Il trionfo di Joheirry Mola riporta la Repubblica Dominicana sul gradino più alto di Miss Mondo dopo un’attesa lunghissima.

L’ultima vittoria risaliva infatti al 1982, quando la corona era stata conquistata da Mariasela Álvarez.

Il ritorno al successo assume quindi un significato particolare per il Paese caraibico, che può celebrare una nuova protagonista sulla scena internazionale dei concorsi di bellezza.

La vittoria di Mola interrompe così un lungo digiuno e riporta i colori dominicani al centro dell’attenzione internazionale.

L’incoronazione a Nha Trang, in Vietnam

La cerimonia che ha decretato la nuova Miss Mondo si è svolta a Nha Trang, città costiera del Vietnam.

È qui che Joheirry Mola ha ricevuto la fascia e la corona, al termine della competizione internazionale che ha riunito concorrenti provenienti da numerosi Paesi.

Per la rappresentante dominicana, il momento dell’incoronazione ha rappresentato il punto culminante di un percorso iniziato molto prima della serata finale.

Arrivare a conquistare uno dei titoli più prestigiosi del mondo dei concorsi di bellezza significa infatti superare diverse fasi e distinguersi non soltanto per l’immagine, ma anche per personalità, capacità comunicative e presenza scenica.

Non solo bellezza: il profilo che ha conquistato il pubblico

Uno degli elementi più interessanti legati alla nuova Miss Mondo è proprio la distanza dal tradizionale stereotipo della concorrente di un beauty contest.

Joheirry Mola porta sul palco un’identità professionale articolata.

Da una parte c’è la moda, con l’attività di modella professionista. Dall’altra ci sono gli studi e l’amministrazione aziendale. E poi ancora l’insegnamento e la televisione.

Un insieme di esperienze che contribuisce a delineare un profilo nel quale la bellezza diventa soltanto uno degli elementi della sua storia personale.

Il fatto che Mola lavori anche come insegnante e reporter televisiva racconta infatti una dimensione professionale nella quale cultura e comunicazione hanno un ruolo centrale.

Una nuova generazione di reginette internazionali

La vittoria di Joheirry Mola si inserisce inoltre in una trasformazione progressiva dell’immagine dei grandi concorsi internazionali.

Le competizioni di bellezza cercano sempre più di valorizzare concorrenti capaci di rappresentare il proprio Paese attraverso percorsi personali, professionali e sociali differenti.

Nel caso della nuova Miss Mondo, il curriculum è particolarmente significativo.

Insegnante, reporter televisiva, modella e professionista dell’amministrazione aziendale sono attività che richiedono competenze diverse e raccontano una personalità abituata a muoversi in contesti differenti.

La corona conquistata in Vietnam arriva quindi come il riconoscimento più prestigioso di un percorso già caratterizzato da molteplici esperienze.

Joheirry Mola, il ritorno della corona nella Repubblica Dominicana

Per la Repubblica Dominicana, intanto, la vittoria ha un significato che va oltre la competizione.

Dopo il precedente successo del 1982, il Paese torna a celebrare una propria rappresentante come Miss Mondo.

Joheirry Mola diventa così il nuovo volto dominicano sulla scena internazionale e raccoglie idealmente l’eredità di Mariasela Álvarez, riportando la corona nel Paese dopo oltre quattro decenni.

La distanza temporale tra i due successi rende ancora più particolare il risultato.

Da oggi, nella storia del concorso e della Repubblica Dominicana, il nome di Joheirry Mola sarà inevitabilmente legato a quello della nuova rinascita dominicana a Miss Mondo.

La corona è soltanto l’inizio

La vittoria a Nha Trang apre ora una nuova fase per Joheirry Mola.

La nuova Miss Mondo dovrà affrontare un anno caratterizzato da appuntamenti pubblici, eventi internazionali e iniziative legate al titolo.

Il suo percorso precedente, fatto di insegnamento, televisione, moda e formazione aziendale, potrebbe rappresentare un elemento importante anche per il modo in cui interpreterà il ruolo.

Perché la storia di Joheirry Mola non comincia con la corona.

La corona, semmai, è il nuovo capitolo.

A 24 anni, la rappresentante della Repubblica Dominicana ha conquistato il titolo più importante della sua carriera e ha riportato il proprio Paese sul tetto di Miss Mondo dopo 44 anni.

Una vittoria arrivata in Vietnam, ma destinata a essere celebrata soprattutto a casa: la Repubblica Dominicana ha finalmente una nuova Miss Mondo.