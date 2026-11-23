🌐 Italia Nostra porta al centro del dibattito la rigenerazione del Sud Ovest di Milano: dopo il convegno del 21 novembre alla Fondazione Ambrosianeum, la richiesta è un Piano d’Area che colleghi Porta Genova, San Cristoforo, Naviglio Grande e Parco Agricolo Sud, evitando interventi frammentati.

Milano Sud Ovest, una città da ricucire

Una città può cambiare volto senza perdere la propria memoria? La domanda attraversa il futuro del quadrante sud-occidentale di Milano, dove ferrovie, navigli, quartieri e campi agricoli compongono un paesaggio che da decenni attende una visione d’insieme. Il 21 novembre 2026, nella Sala Falk della Fondazione Ambrosianeum, Italia Nostra ha dedicato a questo territorio il convegno pubblico «Una nuova infrastruttura verde culturale», riportando al centro della discussione il rapporto tra trasformazione urbana, ambiente e identità dei luoghi.

Il nodo non riguarda soltanto il destino di due ex scali ferroviari. Porta Genova e San Cristoforo sono parti di un sistema più ampio, che include il Naviglio Grande, il Parco delle Risaie e il Parco Agricolo Sud Milano. Trattarli come lotti indipendenti significherebbe, secondo l’associazione, rinunciare a una delle occasioni più importanti per ricostruire continuità ecologiche e percorsi pubblici in una zona segnata da infrastrutture e discontinuità.

La proposta di Italia Nostra: un Piano d’Area

Al centro dell’iniziativa, promossa con il patrocinio del Municipio 6 e la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Lombardia, c’è la proposta di un Piano d’Area: uno strumento di indirizzo per leggere insieme progetti esistenti, connessioni territoriali, spazi verdi e patrimonio culturale. Non viene presentato come un provvedimento già approvato, ma come una richiesta rivolta al confronto pubblico e alla futura pianificazione comunale.

Edoardo Croci, presidente nazionale e della sezione milanese di Italia Nostra, ha sottolineato nelle dichiarazioni diffuse per il convegno il rischio di sommare singole trasformazioni senza ottenere una rigenerazione complessiva. L’idea è far dialogare il Masterplan di Porta Genova con il futuro parco previsto nell’area di San Cristoforo, estendendo lo sguardo fino alle risaie e alla cintura agricola. La continuità del paesaggio diventerebbe così un criterio progettuale, non un elemento da aggiungere a posteriori.

Naviglio, ferrovie e parchi: il territorio non è un mosaico casuale

Acqua, binari e campagna sembrano elementi diversi, eppure raccontano la stessa storia urbana. Il Naviglio Grande ha dato forma agli scambi e agli insediamenti; le ferrovie hanno costruito collegamenti e, nel tempo, barriere; i parchi e i terreni agricoli custodiscono superfici permeabili e funzioni ambientali preziose. Il problema posto da Italia Nostra è evitare che la città recuperi questi tasselli uno per volta, senza creare un disegno continuo e riconoscibile.

L’arrivo della metropolitana M4 e i processi di trasformazione degli scali rendono la questione ancora più attuale. Cambiano gli accessi e la mobilità, ma cambiano anche gli equilibri tra quartieri, servizi e spazi aperti. Un corridoio verde e culturale, nell’impostazione proposta, non coinciderebbe soltanto con alberi e piste: dovrebbe tenere insieme biodiversità, accessibilità, memoria industriale, percorsi pedonali, paesaggio agricolo e qualità della vita.

Il rischio di progetti separati e occasioni perdute

Il confronto arriva a quasi dieci anni dall’accordo del 2017 sulla trasformazione degli scali ferroviari milanesi. Il passare del tempo non ha cancellato l’interrogativo centrale: quale interesse generale deve guidare la ricomposizione di aree tanto importanti? Quando ogni intervento segue tempi, promotori e obiettivi differenti, il rischio è che le connessioni tra un progetto e l’altro restino marginali, o che arrivino quando le scelte decisive sono già state compiute.

Per Italia Nostra, il Sud Ovest non può essere considerato una semplice riserva di superfici disponibili. Chiedere una strategia territoriale significa interrogarsi su chi potrà attraversare questi spazi, quali funzioni saranno pubbliche, come saranno tutelati suolo e acqua e quanto peseranno le esigenze dei quartieri già abitati. È una prospettiva che impone di misurare la qualità della rigenerazione non soltanto con nuovi edifici o investimenti, ma anche con le

Il confronto pubblico e la sfida climatica

La giornata del 21 novembre era stata concepita come un confronto fra studiosi, tecnici, rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, con contributi del gruppo di lavoro di Italia Nostra e una tavola rotonda. Nel programma figurava anche una breve documentazione video della passeggiata esplorativa «Tra acque, binari e quartieri», organizzata per osservare direttamente i luoghi, le passerelle, gli spazi marginali e le potenzialità di riconnessione.

Il quadro proposto richiama inoltre la necessità di adattare Milano alla crisi climatica: ridurre la frammentazione ecologica, rafforzare gli ecosistemi e valorizzare le superfici verdi sono obiettivi coerenti con il regolamento europeo sul ripristino della natura. Ma la sostenibilità non può esaurirsi in un’etichetta: deve tradursi in scelte verificabili su suolo, acqua, accessibilità e manutenzione nel lungo periodo.

Dopo il convegno, la parola passa alle scelte urbanistiche

Il convegno si è svolto, ma sulla base della documentazione pubblicamente disponibile non risulta ancora un atto che recepisca formalmente il Piano d’Area proposto da Italia Nostra. È una distinzione decisiva: una proposta portata nel dibattito non equivale a una decisione amministrativa. Il prossimo passaggio sarà valutare se e come questa visione unitaria verrà considerata nella revisione del Piano di Governo del Territorio e negli strumenti attuativi che riguardano i singoli scali.

La questione riguarda tutta Milano: scegliere se continuare a progettare per comparti o riconoscere un’infrastruttura territoriale capace di unire città consolidata e campagna. Dalla qualità delle decisioni pubbliche, dalla trasparenza del confronto e dalla capacità di coordinare i diversi soggetti dipenderà la possibilità di trasformare quella visione in percorsi, parchi e spazi realmente accessibili. È qui, ben oltre la giornata di convegno, che si misurerà la concretezza della proposta.

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