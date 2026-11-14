I Navigli diventano un distretto dell’aperitivo

🌐 Il Disaronno District trasforma i Navigli in un percorso tra 20 locali: cocktail, musica, karaoke e sorprese venerdì 20 novembre dalle 19.

Disaronno District, venti locali per una sola serata

Un quartiere intero al posto di un unico locale, una mappa da seguire tra banconi, musica e piccole esperienze. È questa la formula del Disaronno District, l’iniziativa in programma venerdì 20 novembre 2026 nel cuore dei Navigli milanesi, con inizio alle 19:00. La serata coinvolgerà venti indirizzi distribuiti tra il Naviglio Grande, la zona della Darsena e le vie immediatamente adiacenti. L’obiettivo è trasformare il tradizionale aperitivo in un itinerario urbano nel quale ogni tappa aggiunge qualcosa di diverso.

Il progetto nasce per accompagnare il lancio della nuova bottiglia del celebre liquore italiano, ma la vera protagonista dell’appuntamento sarà la geografia della socialità milanese. Non ci sarà un palcoscenico centrale dove concentrare tutto il pubblico: la festa si svilupperà nei bar aderenti, valorizzando il carattere di un quartiere che da decenni fa dell’incontro serale uno dei suoi tratti distintivi. Cocktail, intrattenimento e attività diffuse permetteranno ai partecipanti di scegliere percorsi e soste secondo i propri interessi.

Dal MAG alla Darsena: la mappa dei locali coinvolti

Il punto di riferimento dell’iniziativa sarà il MAG, in Ripa di Porta Ticinese, che svolgerà la funzione di quartier generale dell’evento. Attorno a questo indirizzo si articolerà una rete che comprende PINCH, PINCH POP, Banco, Futura, Backdoor43, Gramm, Ugo, Zog, Iter, PS, Riva Darsena, El Cicinín, Leaf Garden, Chunk, Fab, Daisy, Momo Navigli, After Pier e Ritmo. È una selezione che attraversa locali dal carattere differente e restituisce un’immagine variegata della vita notturna del quartiere.

Una mappa del District servirà a individuare i bar e le iniziative previste nei diversi spazi. Non un aperitivo da consumare in un solo posto, ma una serata da esplorare a piedi, sfruttando la vicinanza delle strade e delle alzaie.

Karaoke, tarocchi e make-up: gli appuntamenti speciali

La programmazione punta su attività brevi e facilmente accessibili. Da Gramm sarà proposta una lettura dei tarocchi attraverso carte personalizzate per l’occasione; da Banco uno spazio dedicato al make-up e ai glitter offrirà un’esperienza di trasformazione del look. Il PINCH POP ospiterà invece un karaoke con una selezione musicale preparata per la serata, mentre After Pier metterà a disposizione un photo booth per realizzare fotografie ricordo.

La musica avrà una presenza importante anche fuori dal karaoke. Al MAG è annunciato un DJ set di Kharfi, mentre Futura proporrà un proprio appuntamento musicale. Backdoor43 parteciperà con il servizio attraverso la caratteristica finestrella, elemento ormai riconoscibile del locale. Il programma mescola così intrattenimento, gesti di accoglienza e particolarità architettoniche dei singoli indirizzi, senza cancellare l’identità di ciascun bar.

Gadget e ricordi: ogni tappa offre un’esperienza diversa

Non mancheranno piccoli oggetti pensati per accompagnare il passaggio dei partecipanti. Da Zog sono previsti calzini personalizzati, da Iter portachiavi e da Ugo spillette. Chunk e Daisy proporranno fotografie in stile Polaroid, mentre Momo Navigli e Ritmo distribuiranno cartoline. Il filo conduttore è quello dei ricordi tangibili: ciascuna tappa può diventare una traccia della serata, oltre che un luogo in cui fermarsi a conversare.

La varietà delle proposte rivela anche una scelta organizzativa precisa. Un evento diffuso può funzionare soltanto se i diversi indirizzi offrono motivi riconoscibili per essere visitati, evitando che il programma si riduca alla semplice ripetizione del medesimo aperitivo. In questo caso il percorso alterna musica, gioco, servizi fotografici e piccoli omaggi, creando una successione di esperienze autonome dentro un’unica cornice.

Cocktail speciali e un drink offerto fino a esaurimento

La parte gastronomica dell’iniziativa sarà affidata ai bartender dei locali aderenti, chiamati a proporre cocktail a base di Disaronno attraverso riletture dei classici e nuove combinazioni. Le preparazioni potranno quindi cambiare da un bar all’altro, rendendo il percorso interessante anche dal punto di vista della miscelazione. Il format non impone una ricetta identica per tutti: sono le diverse interpretazioni dei professionisti a caratterizzare la carta dei drink.

Per la serata è annunciato un drink offerto a persona, fino a esaurimento delle scorte. L’omaggio non equivale dunque alla disponibilità illimitata delle consumazioni e resta soggetto alle condizioni dell’iniziativa. L’appuntamento è rivolto a un pubblico adulto e prevede un consumo responsabile delle bevande alcoliche. Chi vorrà seguire il percorso potrà comunque partecipare alle attività previste nei locali in funzione delle rispettive modalità di accesso e della capienza.

Una nuova bottiglia e il richiamo della socialità milanese

Il Disaronno District accompagna anche il restyling del prodotto. La nuova bottiglia conserva i segni riconoscibili del marchio, fra cui la forma e il tappo quadrato, ma introduce linee più slanciate, una struttura alleggerita e nuovi dettagli decorativi. Fra questi figurano la firma in rilievo di Domenico Reina e il monogramma che richiama il nome Disaronno e la storia della famiglia proprietaria del marchio. Il lancio viene affidato dunque non soltanto agli scaffali, ma anche a un’esperienza cittadina.

L’evento è presentato come l’ultima tappa del 2026 del ciclo Dolce Night, che durante l’anno ha proposto appuntamenti tra Milano e Roma. Il richiamo alla dolcezza, elemento centrale nella comunicazione del prodotto, viene tradotto in attività di incontro, intrattenimento e piccoli gesti destinati al pubblico. In questo contesto, il bar di quartiere diventa parte integrante del racconto: non soltanto luogo di consumo, ma ambiente quotidiano in cui ci si incontra dopo il lavoro.

Quando e dove si svolge il Disaronno District

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre 2026 dalle 19:00 nell’area dei Navigli di Milano. Il MAG sarà il punto di riferimento dell’iniziativa, con le altre diciannove attività distribuite tra Ripa di Porta Ticinese, Alzaia Naviglio Grande, vie limitrofe e Darsena. La mappa del circuito permette di individuare la sequenza dei locali aderenti e le attività specifiche, dagli spazi dedicati alla musica fino alle postazioni fotografiche.

Il calendario della serata comprende quindi un DJ set al MAG, musica da Futura, karaoke al PINCH POP, tarocchi da Gramm, make-up da Banco, photo booth da After Pier e omaggi in diversi altri locali. La possibilità di spostarsi tra gli indirizzi offre agli ospiti la libertà di costruire un itinerario personale nell’arco della serata. Venti locali e un solo quartiere sono i due elementi che definiscono il formato dell’iniziativa del 20 novembre.

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