🌐 La quadreria di Berlusconi ad Arcore lascerà spazio a un Eurospin: il progetto prevede la demolizione del capannone e nuove opere stradali. Apertura attesa entro l’estate 2027, senza una data definitiva verificata.

Il supermercato nell’area della quadreria

Dalle opere acquistate nelle televendite ai carrelli della spesa: ad Arcore cambia la destinazione dell’area che ospitava la quadreria di Silvio Berlusconi. Il capannone di viale Monte Rosa 83 è destinato alla demolizione per lasciare spazio a un supermercato Eurospin. Non una riconversione delle sale esistenti, dunque, ma la sostituzione dell’edificio che aveva custodito una raccolta privata diventata celebre soprattutto per le sue dimensioni.

Il progetto era già emerso nel luglio 2026, con un’apertura indicata entro l’estate del 2027. Questa resta una previsione, non una data d’inaugurazione definitivamente verificata. Al 23 novembre 2026, i riscontri disponibili non consentono neppure di certificare a quale fase sia arrivata la demolizione: il futuro commerciale dell’area è documentato, mentre lo stato materiale del cantiere richiede una conferma distinta.

Che cosa prevede il progetto

La scheda pubblicata dai progettisti identifica il nuovo punto vendita proprio all’indirizzo dell’ex deposito. L’intervento coinvolge 9.372 metri quadrati complessivi, con una superficie coperta prevista di 2.233 metri quadrati. Sono grandezze differenti: il primo dato riguarda l’area interessata dall’operazione, il secondo l’ingombro coperto del fabbricato. Non vanno quindi letti come se indicassero entrambi la superficie destinata agli scaffali o alla vendita.

Il nuovo edificio raggiungerà, secondo il progetto, un’altezza massima di 7,3 metri e un volume di 16.303 metri cubi. Lo sviluppo tecnico coinvolge CVAE, Masterplan Studio e TEQ Srl. La scheda descrive una struttura basata su elementi prefabbricati e una distribuzione pensata per l’attività commerciale e la logistica del supermercato: caratteristiche progettuali, da non confondere con opere già ultimate o con prestazioni effettivamente misurate.

Il passaggio previsto è da una destinazione artigianale a una commerciale. La pratica, presentata nel 2025, ha seguito le regole del precedente Piano di governo del territorio perché depositata prima dell’adozione del nuovo strumento urbanistico. Le ricostruzioni pubblicate a luglio riferiscono il via libera della Giunta comunale alla sostituzione del capannone con il nuovo punto vendita.

Le 25mila opere e gli acquisti in televisione

Prima del progetto commerciale, quel magazzino era conosciuto per ciò che conteneva: circa 25mila pezzi tra quadri e altri oggetti d’arte. La cifra descrive l’ordine di grandezza della raccolta, non un inventario pubblico aggiornato. Le testimonianze raccolte quando Berlusconi era ancora al centro del racconto della quadreria documentano il ruolo delle aste televisive e degli acquisti effettuati seguendo le trasmissioni dedicate alla vendita di opere.

Fra i protagonisti di quella storia figura Giuseppe De Gregorio, titolare di una galleria ad Arzano, nel Napoletano. Nel suo racconto, il primo contatto arrivò attraverso una telefonata per acquistare un dipinto: inizialmente non credette di avere Berlusconi dall’altra parte della linea. Ne seguì un rapporto commerciale durato anni, con numerose opere trasferite dallo showroom campano alla raccolta di Arcore. È una testimonianza sulla formazione della collezione, non una valutazione del suo valore economico.

De Gregorio descrisse inoltre un ambiente ordinato, non un semplice accumulo casuale di tele. Nelle immagini da lui commentate comparivano anche una grande statua e un ritratto monumentale del proprietario. Quei particolari aiutano a distinguere la funzione del capannone da quella di un normale deposito: custodiva gli acquisti, ma ne organizzava anche la presentazione agli ospiti.

Vianini: una raccolta organizzata per generi

Lucas Vianini, che aveva curato l’allestimento, ha espresso amarezza per il cambio di destinazione: «Sono sicuro che al presidente non avrebbe fatto piacere». È il giudizio personale di un collaboratore, non una volontà documentata di Berlusconi sull’utilizzo futuro dell’immobile. La sua testimonianza restituisce soprattutto il modo in cui il proprietario viveva quello spazio e mostrava la raccolta a chi andava a visitarlo.

Secondo Vianini, l’esposizione era suddivisa per generi: nature morte, soggetti religiosi e mitologici, ritratti storici e riproduzioni di capolavori. La quadreria non era aperta al pubblico, anche se, nel suo ricordo, esisteva l’intenzione di renderla accessibile. La funzione divulgativa appartiene dunque al racconto dell’ex allestitore: non equivale all’esistenza di un museo pubblico o di un’apertura già programmata.

Resta separata la questione della collocazione attuale delle opere. A fine luglio il loro trasferimento da Arcore veniva riferito al condizionale. Le informazioni verificate non permettono di ricostruire la destinazione dell’intera raccolta, né di attribuire a tutti i pezzi un unico esito. La demolizione prevista riguarda l’edificio: non dimostra, da sola, la distruzione o la dispersione dei quadri che aveva ospitato.

Rotatoria e modifiche agli incroci

La trasformazione interessa anche la strada. L’operazione comprende una nuova rotatoria all’incrocio tra viale Monte Rosa, via Parini e strada della Cà Bianca, oltre a sistemazioni della viabilità circostante. Per l’esecuzione delle opere pubbliche è stata riferita una fideiussione bancaria di 743.577,33 euro: una garanzia a copertura degli interventi, da non confondere con il prezzo dell’immobile o con il costo complessivo del supermercato.

Gli impegni descritti per l’operazione comprendono inoltre un contributo straordinario di 20mila euro al Comune. All’incrocio tra le vie San Martino, Resegone e Monte Rosa è prevista la conclusione della fase sperimentale della sistemazione stradale, con lo spartitraffico reso permanente e il consolidamento delle svolte obbligatorie per gli automobilisti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.