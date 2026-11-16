Milano, il ceto medio in bilico: 2.476 euro per l’essenziale

🌐 A Milano la vulnerabilità economica riguarda anche chi lavora. Le cifre presentate da David Benassi distinguono il minimo essenziale dalle altre spese familiari. Futuro Prossimo punta a intercettare le difficoltà prima che diventino povertà.

Il bilancio familiare che non lascia spazio agli imprevisti

Avere un lavoro, una casa e una vita apparentemente stabile non significa essere al riparo dalla povertà. È il problema portato al centro del confronto milanese dalla Fondazione Ernesto Pellegrini: famiglie ancora autonome, ma con risorse troppo fragili per assorbire una difficoltà. Il 7 novembre 2026, all’Università di Milano-Bicocca, il convegno dedicato alla prevenzione dell’impoverimento ha affrontato proprio questa distanza tra la normalità quotidiana e il rischio di non riuscire più a sostenerla.

La questione non riguarda soltanto quanto entra ogni mese. Riguarda anche ciò che rimane dopo le spese necessarie e la possibilità di affrontare un cambiamento senza perdere autonomia. Vulnerabilità e povertà non sono sinonimi: il progetto della Fondazione nasce per intervenire nella prima condizione, quando esistono ancora risorse personali, professionali e familiari sulle quali costruire un percorso di sostegno.

Le cifre: 2.476 euro per due genitori e un figlio

I numeri presentati da David Benassi, del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale della Bicocca, aiutano a capire il problema. Il comunicato dell’incontro indica 2.476 euro per il minimo indispensabile di una famiglia con due genitori e un figlio. Con le ulteriori spese considerate, tra cui salute, abbigliamento, automobile, svago e istruzione, il valore raggiunge 3.916 euro. Sono dunque due perimetri di spesa differenti, non due importi intercambiabili.

La composizione del nucleo cambia sensibilmente il quadro: per un adulto solo vengono indicati 1.415 euro, che diventano 2.341 nel calcolo più ampio. Per due genitori, un figlio e un anziano, i valori salgono rispettivamente a 3.083 e 4.624 euro. La cifra riferita alla famiglia di tre persone non descrive una coppia senza figli, distinzione necessaria per leggere correttamente il confronto.

Questi importi vanno mantenuti nel contesto della presentazione sulla vulnerabilità economica. Il comunicato non offre una ricostruzione metodologica completa del paniere: non consente, quindi, di trasformarli automaticamente in una soglia ufficiale valida per ogni famiglia milanese. Servono a illustrare il rapporto tra bisogni e risorse, senza cancellare le differenze tra nuclei familiari o attribuire a una singola cifra un significato universale.

Casa, lavoro e cura: le fragilità si intrecciano

Nella lettura proposta dalla Fondazione, la difficoltà economica può emergere anche quando un’occupazione c’è. Il costo dell’abitare, i carichi familiari e gli impegni di assistenza possono rendere insufficiente il reddito disponibile. Perdita del lavoro, malattia invalidante e separazione sono tra gli eventi indicati come possibili fattori di destabilizzazione. Non sono esiti inevitabili di impoverimento, ma circostanze che possono compromettere un equilibrio già precario.

È anche per questo che il bisogno non viene letto soltanto come mancanza di denaro. Nel bilancio sociale 2024 della Fondazione, il contributo di Benassi richiamava dimensioni energetiche, abitative, educative e relazionali della povertà. Guardare esclusivamente al reddito rischia di lasciare fuori una parte della difficoltà: la possibilità di mantenere relazioni, affrontare i bisogni dei figli e sostenere la vita domestica entra nello stesso quadro di osservazione.

Futuro Prossimo cerca le famiglie prima dell’emergenza

La risposta sperimentata si chiama Futuro Prossimo, progetto promosso dalla Fondazione Ernesto Pellegrini ETS insieme a Spazio Aperto Servizi. L’impostazione dichiarata è preventiva: individuare le famiglie prima che il disagio diventi conclamato, analizzare la loro situazione e costruire interventi personalizzati. Il lavoro, l’equilibrio economico e le condizioni sociali vengono considerati insieme, anziché trattati come problemi separati.

La sperimentazione è stata avviata nel Municipio 6 di Milano. Al convegno, Christian Uccellatore per la Fondazione e Sonia Corrado per Spazio Aperto Servizi ne hanno illustrato i primi percorsi. Il confronto ha riguardato l’intreccio tra occupazione, abitare, cura e relazioni: una pluralità di bisogni alla quale il progetto intende rispondere attraverso competenze e risorse di soggetti diversi.

La proposta consegnata al Comune

La prevenzione è diventata anche una proposta rivolta alle istituzioni. Durante l’appuntamento in Bicocca, Giuseppe Orsi, amministratore delegato della Fondazione, ha presentato il documento Arrivare prima, consegnato all’assessore comunale al Welfare e Salute Lamberto Bertolè. L’obiettivo dichiarato è rendere il contrasto preventivo all’impoverimento una responsabilità condivisa tra amministrazione, ricerca, terzo settore e filantropia.

Il punto di partenza resta l’esperienza del ristorante solidale Ruben, al quale Futuro Prossimo affianca un intervento più orientato all’anticipazione delle difficoltà. La proposta non sostituisce l’assistenza alimentare: prova ad aggiungere un altro livello di sostegno, rivolto a chi rischia di averne bisogno. Nel bilancio sociale riferito al 2024, Ruben registra 58.148 cene complessive, delle quali 14.083 destinate a minori.