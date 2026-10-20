Milano paralizzata dalla paura: negozi svuotati e serrande abbassate

🌐 Milano vive un’altra giornata di paura dopo i violenti scontri del fine settimana. Nel cuore dello shopping cittadino, negozi chiusi, vetrine svuotate e commercianti costretti ad abbassare le serrande per timore di nuove devastazioni. La nuova mobilitazione annunciata sui social dal Movimento 17 ottobre alimenta l’allarme, mentre grandi marchi come Chanel, Hermès, Pomellato e Goyard sospendono l’attività in alcune boutique. Gli esercenti denunciano una situazione surreale, tra incassi perduti, clienti spaventati e turisti disorientati. Confcommercio stima circa un milione di euro di danni, mentre il governo prepara nuove misure di sicurezza.

Milano, paura di nuovi scontri: il centro commerciale della città si ferma

È lunedì 19 ottobre, ma nel cuore di Milano non sembra una normale giornata lavorativa. Le vie dello shopping, generalmente affollate di clienti, professionisti e turisti, sono attraversate da una tensione insolita.

Dopo due giorni di violenze, saccheggi e scontri con le forze dell’ordine, molti commercianti hanno deciso di non correre altri rischi. Le serrande si abbassano, i dipendenti vengono messi al sicuro e le merci più costose vengono ritirate dalle vetrine.

La paura non riguarda soltanto le attività già colpite durante il fine settimana. Anche negozi rimasti indenni preferiscono chiudere anticipatamente, nel timore che nuovi raduni annunciati attraverso i social possano trasformarsi in ulteriori episodi di violenza.

Le proteste iniziate sabato 17 ottobre contro il caro vita e le difficoltà economiche sono state accompagnate da gravi disordini. Le rivendicazioni sociali dei manifestanti restano però distinte dalle condotte di chi ha danneggiato attività commerciali e affrontato la polizia.

L’allarme nelle chat dei negozianti: «Dalle 15 c’è un’allerta»

A descrivere il clima è un commerciante del centro storico, che racconta di aver ricevuto una comunicazione attraverso una chat condivisa con altri negozi e un’associazione di categoria.

Il messaggio segnalava, dalle ore 15, un possibile nuovo raduno di gruppi in diverse zone della città. Un’allerta che ha spinto gli esercenti a confrontarsi rapidamente sull’opportunità di proseguire l’attività.

«La situazione è surreale», racconta uno dei negozianti, spiegando che la paura è aumentata dopo quanto accaduto domenica 18 ottobre.

Non si tratta soltanto del rischio di vedere una vetrina distrutta. Per gli esercenti, il problema è diventato garantire l’incolumità di dipendenti e clienti e valutare se sia ancora possibile lavorare normalmente.

Vetrine vuote e luci spente: spariscono soprattutto gli articoli sportivi

Alcuni commercianti hanno adottato una precauzione particolarmente significativa: togliere dagli espositori gli articoli più appetibili per eventuali saccheggiatori.

Particolare attenzione viene riservata all’abbigliamento sportivo, alle sneakers e ai prodotti di marchi molto richiesti.

In diversi punti del centro, le vetrine appaiono vuote, i locali restano al buio e le porte sono chiuse. Una scelta che rappresenta una risposta preventiva al rischio di nuove violenze, non la prova che ulteriori saccheggi siano già in corso.

Chanel, Hermès e Pomellato chiudono: la paura arriva nel Quadrilatero della Moda

La preoccupazione raggiunge anche il Quadrilatero della Moda, simbolo internazionale dello shopping milanese.

In via Montenapoleone hanno abbassato le serrande boutique di marchi prestigiosi come Chanel, Hermès e Pomellato. In via Monti, Goyard ha comunicato alla clientela la chiusura legata alle manifestazioni.

In via Manzoni è stata segnalata anche la presenza di un mezzo della polizia, mentre i commercianti osservano la situazione e si scambiano informazioni sulle decisioni adottate dagli altri esercizi.

La chiusura dei grandi marchi diventa il segnale visibile di una città che teme nuove incursioni, con ricadute sulle attività economiche e sull’immagine internazionale di Milano.

«Un danno enorme alla città»: il grido dei commercianti

A preoccupare i negozianti non sono soltanto le perdite immediate. Ogni giornata di chiusura significa fatturato mancato, appuntamenti cancellati e clienti che rinunciano agli acquisti.

Il danno coinvolge anche chi arriva dall’estero e trova negozi chiusi senza comprendere quanto sia accaduto nelle ore precedenti.

La paura sta producendo conseguenze economiche anche dove non sono state distrutte vetrine o rubati prodotti.

Secondo una prima valutazione diffusa da Confcommercio, i danni a Milano raggiungerebbero circa un milione di euro. Si tratta di una stima iniziale, distinta da una valutazione definitiva di tutti i costi diretti e indiretti.

Per molte attività, inoltre, la perdita non si misura soltanto con gli incassi di una giornata: contano le riparazioni, il ripristino degli spazi e l’eventuale calo della clientela nei giorni successivi.

Il Movimento 17 ottobre rilancia la protesta: appuntamento ogni sabato

Ad alimentare l’incertezza è la nuova mobilitazione annunciata attraverso i social dal Movimento 17 ottobre, che propone appuntamenti settimanali nelle piazze italiane, a cominciare da Milano.

Il gruppo ha annunciato manifestazioni ogni sabato alle 15, invitando gli utenti a partecipare attraverso Instagram e Telegram.

Per i commercianti, dopo quanto accaduto nel fine settimana, il timore è che ulteriori appuntamenti possano comportare nuove chiusure preventive.

È tuttavia necessario distinguere l’annuncio di una manifestazione dalla commissione di nuovi reati: una convocazione sui social non dimostra, da sola, che siano programmati nuovi saccheggi.

Sala visita i negozi devastati: «Le tensioni non sono finite»

Il sindaco Giuseppe Sala, accompagnato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, ha visitato alcuni esercizi commerciali danneggiati.

Il primo cittadino ha condannato le violenze e manifestato preoccupazione per la possibilità che le tensioni proseguano, incontrando commercianti e lavoratori ancora scossi.

Intanto, il governo ha affrontato la situazione in un vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato l’impiego di 500 militari aggiuntivi a Milano, nell’ambito della risposta istituzionale ai disordini.

Le decisioni sulle misure straordinarie e sulla loro attuazione dovranno essere verificate attraverso i successivi provvedimenti ufficiali.

Milano, il rischio è una paralisi economica che continua anche senza scontri

Il problema più grave per il commercio è che la paura può fermare la città anche in assenza di nuove violenze.

Se i negozi chiudono preventivamente, i lavoratori non possono svolgere regolarmente le proprie mansioni, i clienti rinunciano agli acquisti e i turisti modificano i programmi.

Le chiusure incidono inoltre sulla ristorazione, sull’accoglienza e sulle altre attività che vivono della presenza di persone nelle vie del centro.

Per questo i commercianti chiedono soprattutto condizioni che permettano di tornare a lavorare in sicurezza.

La sfida per Milano non è soltanto riparare le vetrine distrutte: è restituire fiducia a chi ogni giorno tiene aperta un’attività. Finché la paura costringerà i negozi ad abbassare le serrande, il costo economico e sociale dei disordini continuerà a crescere.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.