Milano Fashion Week 2026: 203 appuntamenti e 141mila visitatori attesi

🌐 Dal 22 al 28 settembre Milano torna capitale mondiale della moda con 203 appuntamenti, 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi. L’apertura sarà affidata a Vogue World nella Galleria Vittorio Emanuele II, mentre la settimana porterà in città 141mila visitatori attesi. Tra grandi maison, nuovi designer, cultura e iniziative sociali, la Fashion Week si prepara a diventare uno dei principali motori dell’autunno milanese.

Milano Fashion Week 2026, un calendario da record

Milano si prepara a vivere una nuova settimana all’insegna della moda, ma i numeri dell’edizione di settembre raccontano qualcosa che va oltre il semplice calendario delle passerelle. Dal 22 al 28 settembre 2026, il capoluogo lombardo ospiterà una Fashion Week dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2027 con 203 appuntamenti complessivi.

Il programma comprende 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi. Delle sfilate, 54 saranno fisiche e 7 digitali, a conferma di un sistema che continua a tenere insieme la dimensione spettacolare delle passerelle tradizionali e quella sempre più importante della fruizione online.

È il dato che più di ogni altro fotografa il peso raggiunto dalla manifestazione. Per Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, si tratta infatti del numero di appuntamenti più alto degli ultimi anni.

Una crescita che rafforza il ruolo di Milano non soltanto come sede delle grandi maison, ma come piattaforma internazionale capace di mettere in comunicazione industria, creatività, artigianato, giovani designer e pubblico.

Vogue World apre la settimana nella Galleria Vittorio Emanuele

Il momento più atteso dell’apertura sarà Vogue World: Milano, in programma il 22 settembre nella Galleria Vittorio Emanuele II.

La scelta della location non è casuale. Uno dei luoghi simbolo della città diventerà per una sera il palcoscenico internazionale della moda, dell’artigianato e della creatività italiana. L’evento, che aprirà ufficialmente la Fashion Week, è stato concepito attorno al rapporto tra tecnologia e fattore umano, con particolare attenzione al patrimonio del saper fare italiano.

Sono attesi circa 500 ospiti, in un appuntamento che vuole trasformare il centro storico di Milano in una grande scena contemporanea.

Ma Vogue World non sarà soltanto una vetrina glamour. L’evento avrà infatti anche una ricaduta concreta sulla città.

Il Comune ha legato l’iniziativa a un progetto di riqualificazione della biblioteca comunale di Quarto Oggiaro, con un investimento indicato in circa 2 milioni di euro. L’operazione rappresenta uno degli elementi più significativi di questa edizione: la moda non viene presentata soltanto come spettacolo e industria, ma anche come strumento attraverso il quale sostenere interventi destinati alla comunità.

Dalla Galleria Vittorio Emanuele a Palazzo Reale

Il rapporto tra moda e cultura sarà uno dei fili conduttori della settimana.

Dopo Vogue World, il calendario proseguirà con il Gala Dinner di apertura organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana a Palazzo Reale, previsto il 23 settembre in occasione dell’inaugurazione della mostra “Dalí e la Moda”.

È un’accoppiata che evidenzia quanto il confine tra moda, arte e cultura sia diventato sempre più sottile. Milano non si limita infatti a ospitare le collezioni: durante la Fashion Week mette a disposizione i propri luoghi più rappresentativi e costruisce intorno alle passerelle un racconto che coinvolge musei, palazzi storici, fondazioni e spazi pubblici.

La strategia è chiara: trasformare la Fashion Week in un evento urbano diffuso, capace di coinvolgere anche chi non appartiene direttamente all’industria della moda.

141mila visitatori attesi durante la Fashion Week

Dietro l’immagine delle passerelle e delle celebrities c’è soprattutto un impatto economico e turistico di grandi dimensioni.

Secondo le stime citate dal Comune, settembre potrebbe portare a Milano 496mila visitatori, con circa 141mila presenze direttamente legate alla Fashion Week.

Numeri che spiegano perché la manifestazione sia considerata dalle istituzioni uno dei principali motori dell’economia cittadina.

Hotel, ristorazione, trasporti, commercio, servizi, comunicazione e attività culturali beneficiano dell’afflusso generato dalle sfilate. La settimana della moda diventa così una sorta di acceleratore per un’intera filiera, con ricadute che si estendono ben oltre il settore fashion.

Per Milano il tema è particolarmente rilevante perché la città ha costruito negli ultimi anni una posizione sempre più forte nel turismo internazionale legato agli eventi.

La Fashion Week contribuisce quindi a consolidare una reputazione che non si basa esclusivamente sulle grandi griffe, ma sull’idea di una città capace di combinare design, industria, creatività, cultura e intrattenimento.

Le grandi maison e i debutti più attesi

Sul fronte delle passerelle, il calendario presenta un equilibrio tra nomi consolidati e nuove energie creative.

La settimana si aprirà con Prada, mentre nel corso dei giorni successivi arriveranno sulle passerelle numerose maison italiane e internazionali. Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche il debutto di Loris Messina e Simone Rizzo alla guida creativa di Moschino, con la loro prima collezione co-ed per il marchio.

Il calendario comprende inoltre brand come Diesel, Jil Sander, Fendi, Missoni, Etro, Max Mara, Emporio Armani, Tod’s, Gucci, The Attico e molti altri.

La presenza di grandi nomi non impedisce però alla Fashion Week di guardare alla nuova generazione. Anzi, proprio la combinazione tra maison storiche e talenti emergenti è uno degli elementi sui quali Milano sta costruendo la propria competitività internazionale.

Sono inoltre previste nuove presenze nel calendario, comprese realtà provenienti dall’estero, a conferma di una manifestazione sempre più aperta alla contaminazione internazionale.

Il Fashion Hub punta sui nuovi talenti

Uno degli appuntamenti più interessanti sarà il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, dedicato alla creatività emergente.

La struttura rappresenta uno dei punti attraverso i quali la Fashion Week cerca di andare oltre il sistema delle grandi griffe, offrendo spazio a designer e progetti che potrebbero rappresentare il futuro della moda italiana e internazionale.

Il Fashion Hub resterà aperto al pubblico per tutta la settimana, dal pomeriggio del 22 settembre fino al 27 settembre, dalle 11 alle 19.

È un passaggio importante perché segna una trasformazione della Fashion Week: da appuntamento prevalentemente professionale a evento sempre più accessibile alla città.

La moda, in questo modo, non rimane confinata alle sale delle sfilate o agli eventi riservati agli addetti ai lavori. Diventa un contenuto culturale che può essere osservato, discusso e vissuto anche dal pubblico.

Milano capitale della moda, ma anche laboratorio urbano

Il messaggio che arriva da questa edizione è dunque più ampio rispetto alla semplice celebrazione delle nuove collezioni.

Milano vuole consolidare il proprio ruolo di capitale italiana della moda e uno dei principali centri globali del settore, sfruttando la forza dei grandi marchi ma contemporaneamente investendo sui giovani, sulla cultura e sulla città.

La collaborazione tra istituzioni e industria assume quindi un’importanza strategica. La Fashion Week porta visibilità internazionale, ma in cambio la città chiede che questa visibilità produca valore anche fuori dai circuiti più esclusivi.

L’operazione legata alla biblioteca di Quarto Oggiaro è emblematica proprio per questo. La Galleria Vittorio Emanuele diventa il palcoscenico di un evento internazionale, mentre una parte dell’investimento viene indirizzata verso un quartiere e un servizio pubblico.

È una forma di moda con una responsabilità territoriale, nella quale l’immagine internazionale della città viene collegata a un progetto concreto per i cittadini.

Una settimana che può superare i confini delle passerelle

Il vero successo della Milano Fashion Week 2026, dunque, non si misurerà soltanto dal numero di sfilate o dalla presenza delle celebrity.

I 203 appuntamenti, i 141mila visitatori attesi e il coinvolgimento di location simboliche mostrano già una dimensione straordinaria. Ma la partita più importante riguarda la capacità di trasformare questi numeri in un effetto duraturo per Milano.

La città si prepara a essere osservata da tutto il mondo per sette giorni, ma l’obiettivo dichiarato è fare in modo che l’attenzione internazionale non si esaurisca quando l’ultima passerella chiuderà i battenti.

Tra Vogue World, grandi maison, nuovi designer, mostre, eventi e iniziative sociali, la Fashion Week di settembre si presenta così come una manifestazione sempre più intrecciata con l’identità stessa di Milano.

E con oltre 200 appuntamenti in calendario, la capitale italiana della moda è pronta a trasformare ancora una volta la propria settimana più glamour in un grande evento economico, culturale e turistico.