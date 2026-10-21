Milano blindata nel cuore del lusso: da Duomo a Montenapoleone

🌐 Milano ferita nel suo cuore più esclusivo. Dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana, la paura di nuovi assalti arriva nel Quadrilatero della Moda, tra via Montenapoleone, via della Spiga, via Manzoni e le vie dello shopping attorno al Duomo. Le boutique di Chanel, Hermès e Pomellato abbassano le serrande, mentre Goyard annuncia la chiusura per le manifestazioni. Vetrine svuotate, merce ritirata e commercianti in allarme trasformano il celebre Fashion District milanese in uno dei simboli della crisi. La nuova mobilitazione annunciata sui social alimenta l’incertezza, mentre i danni dei disordini superano un milione di euro. Tra clienti disorientati e turisti preoccupati, il commercio del lusso lancia l’allarme: Milano rischia di pagare un prezzo altissimo anche in termini d’immagine internazionale.

Milano, il Quadrilatero della Moda abbassa le serrande dopo gli scontri

La città del lusso, delle passerelle e delle vetrine più prestigiose del mondo mostra un volto inaspettato. Lunedì 19 ottobre 2026, dopo un fine settimana segnato da violenze e saccheggi, il Quadrilatero della Moda si ritrova a fare i conti con la paura.

Nelle strade che collegano piazza Duomo, San Babila, via Montenapoleone e via Manzoni, commercianti e responsabili dei negozi controllano gli ingressi, valutano le condizioni di sicurezza e decidono se continuare a lavorare.

Il clima è particolarmente teso dopo la diffusione di nuovi appelli alla mobilitazione attraverso i social. La possibilità di ulteriori disordini spinge alcune attività ad anticipare la chiusura, anche quando non hanno subito danni diretti.

Il risultato è un’immagine insolita: la Milano dello shopping internazionale costretta a proteggere le proprie boutique dalla minaccia di nuovi saccheggi.

Via Montenapoleone, Chanel, Hermès e Pomellato chiudono i negozi

Il segnale più eloquente arriva proprio da via Montenapoleone, tra gli indirizzi più prestigiosi dello shopping mondiale.

Chanel, Hermès e Pomellato hanno abbassato le serrande intorno alle 14, mentre nel vicino asse di via Manzoni è stata segnalata la presenza di un mezzo della polizia. Un blindato presidia anche l’area di San Babila.

Poco distante, in via Monti, Goyard ha esposto un avviso alla clientela per comunicare la sospensione dell’attività a causa delle manifestazioni.

La chiusura di nomi così rappresentativi dell’alta moda e della gioielleria internazionale assume un significato che va oltre il singolo punto vendita. È uno dei distretti commerciali più celebri d’Europa a vivere una giornata di paura.

Vetrine svuotate, borse e abbigliamento ritirati per precauzione

Le misure adottate non riguardano soltanto le saracinesche. In diversi negozi del centro, gli addetti hanno provveduto a ritirare parte della merce esposta, riducendo la presenza degli articoli più esposti al rischio di furto.

L’attenzione si concentra soprattutto su abbigliamento sportivo, sneakers e accessori, categorie particolarmente richieste e facilmente rivendibili.

Le testimonianze dei commercianti descrivono negozi a luci spente, espositori alleggeriti e clienti che trovano gli ingressi chiusi. Non ogni boutique del Quadrilatero ha sospeso l’attività, ma le chiusure dei grandi marchi hanno alimentato una diffusa sensazione di allarme.

Dal Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele II, Milano teme per il suo salotto commerciale

La preoccupazione riguarda anche l’area che gravita attorno alla Galleria Vittorio Emanuele II, a piazza Duomo e a Corso Vittorio Emanuele II, dove convivono grandi marchi internazionali, negozi di moda, boutique storiche e attività frequentate dai turisti.

Durante gli scontri del fine settimana, proprio l’area centrale vicino al Duomo ha registrato devastazioni, interventi delle forze dell’ordine e momenti di forte tensione.

La differenza rispetto a una normale giornata di shopping è evidente: l’attenzione degli esercenti non è concentrata soltanto sulle vendite, ma soprattutto sulla sicurezza di clienti e dipendenti.

Via della Spiga, via Sant’Andrea e via Manzoni: il Fashion District in allerta

Anche via della Spiga, via Sant’Andrea, via Bagutta e via Manzoni fanno parte del sistema commerciale che ruota attorno a Montenapoleone.

Qui la presenza di importanti case di moda, showroom e negozi di fascia altissima rende particolarmente sensibile qualsiasi segnale di instabilità.

Non risultano confermate chiusure generalizzate di tutte le attività in queste vie. Tuttavia, il clima di apprensione coinvolge l’intero distretto, alimentato dai timori di ulteriori episodi di violenza e dalle decisioni precauzionali già adottate.

«La situazione è surreale»: la testimonianza dei commercianti milanesi

La paura emerge con chiarezza dalle parole di chi lavora nel centro storico. Un commerciante ha raccontato di aver ricevuto, attraverso una chat condivisa con altre attività e un’associazione di categoria, una segnalazione di allerta a partire dalle 15.

La comunicazione riguardava la possibile presenza di gruppi intenzionati a radunarsi in città.

«La situazione è surreale», è il giudizio dell’esercente, che descrive la decisione di chiudere come una precauzione necessaria dopo gli scontri del giorno precedente.

La preoccupazione riguarda anche chi arriva a Milano per turismo e trova improvvisamente chiuse le attività nelle quali aveva programmato di fare acquisti.

Il danno non è soltanto commerciale: viene colpita la percezione stessa di sicurezza del centro cittadino.

Milano, oltre un milione di euro di danni: il lusso teme il crollo degli incassi

Il bilancio economico dei disordini è già pesante. Le prime stime diffuse da Confcommercio indicano oltre un milione di euro di danni, tra merce rubata, arredi distrutti e vetrine danneggiate.

Ma la cifra non comprende tutti gli effetti indiretti delle chiusure e della paura. Nel centro di Milano si registrano anche disdette di prenotazioni, soggiorni interrotti e preoccupazioni da parte dei visitatori stranieri.

Per il Fashion District questo significa rischiare di compromettere non soltanto una giornata di vendite, ma anche la reputazione internazionale di un luogo associato all’eleganza, all’esclusività e alla qualità dell’esperienza d’acquisto.

Il danno d’immagine tra Montenapoleone e Corso Vittorio Emanuele

Dalle maison dell’alta moda alle grandi catene fashion, il commercio milanese vive della capacità di attrarre persone.

Corso Vittorio Emanuele II, collegamento commerciale tra San Babila e Duomo, rappresenta una componente fondamentale di questo sistema, grazie alla presenza di flagship store e marchi internazionali.

Quando i clienti temono di entrare nel centro cittadino e le boutique preferiscono chiudere, gli effetti si estendono a ristoranti, alberghi, trasporti e servizi.

Nuove manifestazioni a Milano: l’appello sui social riaccende la paura

Il Movimento 17 ottobre ha annunciato attraverso i social l’intenzione di proseguire le mobilitazioni, indicando appuntamenti settimanali il sabato alle 15.

L’annuncio ha aumentato le preoccupazioni dei commercianti, già provati dagli scontri del 17 e 18 ottobre.

È però necessario distinguere le manifestazioni pacifiche, tutelate dalla legge, dagli episodi di violenza e saccheggio. La convocazione di una protesta non costituisce, da sola, la prova che si verificheranno nuovi assalti.

Nel frattempo, il sindaco Giuseppe Sala ha visitato alcune attività danneggiate insieme al presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, mentre il governo ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza, compreso l’arrivo di ulteriori militari.

Milano, la sfida è riaprire le boutique e restituire fiducia allo shopping

Il Quadrilatero della Moda non è soltanto una concentrazione di negozi costosi. È un simbolo dell’identità economica e culturale di Milano, un luogo riconosciuto nel mondo per la moda, il design e la creatività.

Le serrande abbassate di Chanel, Hermès e Pomellato raccontano una crisi che va oltre il valore dei prodotti custoditi nelle boutique. Raccontano la paura di chi lavora, l’incertezza di chi investe e le preoccupazioni di chi visita la città.

Non tutte le attività sono rimaste chiuse, né risultano confermati nuovi saccheggi in ogni via del distretto. Ma le immagini di Montenapoleone in allerta hanno già un forte impatto simbolico.

Milano deve difendere il proprio centro commerciale senza rinunciare alla normalità della vita cittadina. Perché il rischio più grave non è soltanto quello di nuove vetrine infrante: è che il cuore mondiale del Made in Italy venga associato, anche solo temporaneamente, alla paura anziché all’eleganza che lo ha reso celebre.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.