Emé, la moda 2026 sorprende: eleganza e look rivoluzionari

🌐 Emé reinventa l’eleganza con la nuova collezione autunno-inverno 2026/2027, presentata nella spettacolare cornice delle Terme di Diocleziano a Roma. Trenta look che mescolano maschile e femminile, pizzo e sartorialità, volumi importanti e tessuti leggeri. Dall’abito da cerimonia al tailleur contemporaneo, la moda diventa un racconto di personalità, libertà e bellezza imperfetta.