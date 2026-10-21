Emé, la moda 2026 sorprende: eleganza e look rivoluzionari
Emé conquista Roma: la nuova eleganza sfila tra storia e modernità
Una passerella monumentale, trenta creazioni e un messaggio destinato a ridefinire il concetto di abbigliamento elegante. Il 13 ottobre 2026, nel Chiostro di Michelangelo delle Terme di Diocleziano, Emé ha presentato una collezione che rompe gli schemi tradizionali dell’abbigliamento da cerimonia.
La direttrice creativa Silvia Falconi ha immaginato un guardaroba capace di accompagnare le donne non soltanto durante matrimoni e occasioni solenni, ma anche nei momenti quotidiani che meritano uno stile speciale.
Il risultato è una moda sofisticata, contemporanea e sorprendentemente versatile.
Maschile e femminile: i contrasti diventano irresistibili
Il cuore della collezione è l’incontro tra elementi apparentemente opposti.
Le giacche sartoriali dialogano con corsetti delicati, i pantaloni ampi incontrano tessuti luminosi e le costruzioni rigorose lasciano spazio a silhouette fluide.
La femminilità non viene più identificata esclusivamente con abiti romantici e forme aderenti, ma si esprime attraverso combinazioni inattese.
Un completo d’ispirazione maschile può diventare seducente grazie a dettagli preziosi. Una gonna ricamata acquista disinvoltura se abbinata a un cardigan essenziale.
È un’eleganza che non impone regole rigide, ma invita a sperimentare.
Paillettes, corsetti e velluto: i protagonisti dell’inverno
Tra gli elementi più riconoscibili della nuova proposta Emé spiccano paillettes tono su tono, ricami raffinati, pizzi e velluti luminosi.
Il corsetto, simbolo della tradizione sartoriale del marchio, cambia identità: diventa più leggero, si sovrappone alle giacche oppure completa tailleur dal carattere deciso.
Anche il cappotto nero si trasforma in un capo sorprendente grazie a decorazioni scintillanti e cinture che valorizzano il punto vita.
Non mancano tessuti gessati attraversati da fili metallici, camicie bianche dalle maniche elaborate e abbinamenti che combinano praticità e suggestioni couture.
Il lusso non coincide più necessariamente con l’abito importante: può nascondersi in un singolo dettaglio.
I colori moda autunno-inverno 2026: dal burgundy all’ottanio
La palette racconta un inverno intenso e ricercato.
Il nero resta un riferimento fondamentale, accompagnato da burgundy, marrone profondo, ottanio, terracotta e sfumature prugna.
Accanto alle tonalità più scure emergono rosa deciso, grigio tortora e azzurro delicato.
Sono colori pensati per valorizzare materiali differenti e creare contrasti sofisticati, senza sacrificare l’armonia dell’insieme.
Dalla cerimonia all’aperitivo: come interpretare i nuovi look
La vera rivoluzione proposta da Emé riguarda la versatilità.
Un blazer elegante può accompagnare una giornata lavorativa e trasformarsi con gli accessori per una cena importante. Un corsetto può essere indossato sopra una camicia, mentre un pantalone sartoriale può sostituire l’abito lungo nelle occasioni formali.
Tra gli abbinamenti più interessanti figurano tailleur con dettagli gioiello, gonne midi con maglieria raffinata e giacche strutturate abbinate a pantaloni fluidi.
L’obiettivo non è apparire eccessivamente sofisticate, ma costruire un’immagine personale, riconoscibile e autentica.
La bellezza imperfetta diventa il nuovo ideale della moda
A ispirare la collezione è anche il wabi-sabi, sensibilità estetica giapponese che riconosce valore all’imperfezione e alla naturalezza.
Un principio che trova una traduzione contemporanea negli abiti: proporzioni inattese, sovrapposizioni libere e accostamenti solo apparentemente dissonanti.
Emé propone così una nuova idea di eleganza: non nascondere le differenze, ma trasformarle in punti di forza.
Perché le occasioni speciali non sono soltanto quelle segnate sul calendario. A volte basta un vestito capace di farci sentire pienamente noi stesse per rendere straordinario anche un giorno qualunque.
Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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