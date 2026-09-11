Lady Diana, il revenge dress va all’asta: vale fino a 300mila dollari

🌐 Lady Diana, il revenge dress torna all’asta: il celebre abito nero indossato nel 1994 sarà venduto a New York il 9 dicembre 2026. La stima arriva fino a 300mila dollari e una parte del ricavato sarà destinata alla beneficenza.

Ci sono abiti che appartengono alla moda e altri che finiscono per entrare nella memoria collettiva. Il revenge dress di Lady Diana appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Quel piccolo abito nero di seta, apparentemente semplice eppure diventato uno dei capi più riconoscibili del Novecento, tornerà presto sul mercato.

La vendita è fissata per il 9 dicembre 2026 a New York, nell’ambito della Luxury Week di Sotheby’s. Per il vestito disegnato dalla stilista Christina Stambolian è stata fissata una valutazione compresa tra 150mila e 300mila dollari. Si tratta della prima asta del capo dopo quasi trent’anni.

Ma il valore del revenge dress non si misura soltanto in dollari. La sua forza sta soprattutto nella storia che porta con sé: una sera del giugno 1994, una principessa sottoposta da anni a un’attenzione mediatica senza precedenti decise di presentarsi davanti ai fotografi con un look che rompeva completamente con l’immagine più prudente e istituzionale alla quale il pubblico era abituato.

E quella scelta arrivò proprio nel giorno in cui Carlo ammise pubblicamente la propria infedeltà.

Il revenge dress di Lady Diana torna sul mercato

Il 29 giugno 1994 Diana partecipò a una serata organizzata alla Serpentine Gallery di Londra, dopo aver inizialmente preso in considerazione l’idea di non andare.

La situazione era particolarmente delicata. Nello stesso giorno era stata trasmessa l’intervista televisiva nella quale l’allora principe Carlo aveva riconosciuto pubblicamente di essere stato infedele durante il matrimonio.

Diana, invece di scegliere un abito tradizionale, arrivò all’evento con un vestito nero di seta, corto, aderente e con le spalle scoperte, firmato Christina Stambolian.

La fotografia della principessa mentre scendeva dall’auto fece immediatamente il giro del mondo.

Il contrasto era potentissimo: da una parte lo scandalo matrimoniale che stava occupando giornali e televisioni, dall’altra una Diana sorridente, sicura di sé e apparentemente intenzionata a riprendere il controllo della propria immagine.

È proprio questa coincidenza temporale ad aver trasformato l’abito in un simbolo. Il soprannome “revenge dress”, cioè “abito della vendetta”, sarebbe arrivato successivamente, ma avrebbe finito per definire in modo indelebile quel momento

Un abito considerato troppo audace per una principessa

La storia del vestito è interessante anche prima della celebre serata.

Diana aveva ricevuto l’abito alcuni anni prima e inizialmente lo aveva giudicato troppo audace. La scollatura, le spalle lasciate nude e la lunghezza sopra il ginocchio rappresentavano una scelta decisamente lontana dall’abbigliamento formale che ci si aspettava da un membro della famiglia reale.

Il capo era stato progettato dalla stilista greca Christina Stambolian, con una costruzione pensata per seguire la silhouette e un drappeggio capace di dare movimento alla gonna.

A completare l’insieme c’erano le calze nere, le scarpe coordinate e il celebre girocollo di perle con zaffiro, diventato a sua volta parte integrante di una delle immagini più famose della principessa.

La forza dell’abito non risiedeva quindi soltanto nella sensualità. Era soprattutto una questione di atteggiamento.

Diana non stava semplicemente indossando un vestito diverso dal solito. Stava modificando il modo in cui il pubblico la vedeva.

La notte in cui Diana cambiò la propria immagine

Per anni la principessa era stata raccontata attraverso una serie di codici visivi molto precisi: completi eleganti, cappelli, abiti da cerimonia e mise rispettose delle convenzioni reali.

Quella sera qualcosa cambiò.

Il revenge dress mostrava una Diana più indipendente, contemporanea e consapevole del potere delle immagini. Il risultato fu quasi paradossale: mentre l’intervista di Carlo avrebbe dovuto concentrare tutta l’attenzione sul matrimonio in crisi, furono le fotografie di Diana a dominare la conversazione pubblica.

È anche per questo che oggi il vestito viene considerato molto più di un semplice pezzo di moda.

È diventato un oggetto culturale, associato all’idea di trasformare una situazione difficile in un’occasione per riaffermare la propria identità.

Il concetto di “revenge dressing” nato intorno alla vicenda è poi entrato nel linguaggio della moda e della cultura popolare. Nel corso degli anni, il look di Diana è stato ripreso, citato, reinterpretato e persino ricreato sullo schermo.

Quanto vale oggi il celebre abito nero

La cifra indicata per l’asta di dicembre è compresa tra 150mila e 300mila dollari.

Il valore stimato, però, potrebbe essere soltanto il punto di partenza. Gli oggetti appartenuti a figure capaci di imprimere un segno nella cultura popolare possono infatti raggiungere cifre molto superiori alle valutazioni iniziali quando entrano in competizione collezionisti, musei e investitori.

Nel caso del revenge dress esiste inoltre un elemento difficilmente replicabile: la provenienza storica.

Non si tratta semplicemente di un abito indossato da una celebrità. È il capo associato a una delle fotografie più riconoscibili di Diana e a uno dei momenti più importanti della sua trasformazione pubblica.

Il vestito era già stato venduto all’asta nel 1997, poco prima della morte della principessa. In quell’occasione fu acquistato da una coppia scozzese, Briege e Grahame Mackenzie, durante una vendita benefica. Da allora è rimasto sostanzialmente lontano dai riflettori per quasi tre decenni.

Una nuova asta, ancora una volta nel segno della beneficenza

C’è un altro dettaglio che lega la nuova vendita alla storia personale di Diana.

Una parte del ricavato dell’asta sarà destinata alla NHS Lothian Charity, a sostegno del Royal Edinburgh Hospital. La destinazione benefica contribuisce così a mantenere una delle caratteristiche che hanno accompagnato diverse vendite di oggetti appartenuti alla principessa.

Anche nel 1997, infatti, Diana aveva deciso di mettere all’asta alcuni dei propri abiti per raccogliere fondi destinati a cause benefiche.

Il ritorno del revenge dress sul mercato assume quindi un significato particolare: il capo che racconta una delle sue serate più controverse torna a essere associato, ancora una volta, a una raccolta di fondi per una causa sociale.

Dove sarà esposto il revenge dress prima dell’asta

Prima di arrivare sul palco di New York, il celebre abito sarà protagonista di un tour internazionale.

Il programma prevede esposizioni a Londra, Ginevra, Hong Kong e New York, dando al pubblico e ai potenziali acquirenti la possibilità di vedere da vicino il capo prima della vendita.

È un percorso coerente con la dimensione ormai globale del mito di Diana. Il revenge dress non appartiene più soltanto alla storia britannica: è diventato un riferimento internazionale per la moda, il costume e la cultura delle celebrità.

L’esposizione londinese partirà il 18 settembre, a poche settimane dalla ricorrenza del trentesimo anniversario della morte di Diana. Una coincidenza che inevitabilmente aumenterà l’attenzione intorno alla vendita e alla storia del capo.

Perché il vestito di Diana è ancora così attuale

A più di trent’anni da quella sera, il revenge dress continua a funzionare perché racconta una storia facilmente comprensibile anche al di fuori della monarchia britannica.

È la storia di una persona esposta al giudizio pubblico che, invece di nascondersi, decide di controllare il proprio racconto attraverso la propria immagine.

Ed è probabilmente questa la ragione per cui il vestito continua a essere studiato, fotografato e imitato.

Diana aveva già compreso qualcosa che oggi è ancora più evidente nell’epoca dei social network: un’immagine può diventare una dichiarazione molto più potente di molte parole.

Quella sera il suo abito non cancellò lo scandalo e non risolse la crisi matrimoniale. Ma cambiò la fotografia della vicenda. Da quel momento Diana apparve sempre più come una donna capace di costruire autonomamente la propria identità pubblica.

Il termine “vendetta”, dunque, racconta solo una parte della storia.

A distanza di decenni, il revenge dress sembra rappresentare soprattutto autonomia, sicurezza e capacità di trasformazione.

Ed è proprio questo a spiegare perché un semplice tubino nero possa oggi valere centinaia di migliaia di dollari.

Il 9 dicembre, quando il martelletto batterà a New York, non sarà in vendita soltanto un abito indossato da Lady Diana. Sarà messo all’asta un frammento di storia della cultura popolare, una fotografia diventata simbolo e una delle immagini più potenti mai costruite intorno alla figura della principessa.

Il prezzo finale dirà quanto il mercato è disposto a pagare per possederne un pezzo. Ma il valore simbolico del revenge dress, quello, è già da tempo fuori catalogo.