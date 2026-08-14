MetroZibaldone del giorno: crisi globali in M.O. e trionfi azzurri

🌐 Il 13 agosto 2026 è dominato dalla crisi nello Stretto di Hormuz, dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran e dall’allargamento dell’instabilità a Yemen, Libano e Gaza. La Colombia aggiorna a 265 morti il bilancio del terremoto che ha devastato il Paese. In Italia, il caso Ranucci-Lavitola conosce una nuova svolta giudiziaria, l’Etna continua a mettere in ginocchio l’aeroporto di Catania, un’esplosione colpisce uno stabilimento di munizioni a Colleferro e il governo conferma i controlli alla frontiera con la Spagna. Sul fronte sportivo, Sara Curtis conquista l’oro europeo nei 50 dorso con un nuovo record mondiale, Dariya Derkach vince il titolo europeo nel triplo, mentre gli azzurri raccolgono altre qualificazioni e finali a nuoto e atletica.

Stretto di Hormuz, Washington e Teheran restano su posizioni opposte

Il principale dossier geopolitico del 13 agosto resta lo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e che da settimane rappresenta il punto più delicato della crisi tra Stati Uniti e Iran.

Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti abbiano assunto il controllo totale dello stretto e ha lasciato intendere che Washington potrebbe mantenerne il controllo. Teheran respinge invece questa ricostruzione e ribadisce che Hormuz rimane sotto il controllo iraniano. Il traffico commerciale continua a essere fortemente ridotto, con numerose navi ferme o in attesa di condizioni di sicurezza sufficienti.

La contrapposizione non è soltanto diplomatica. Hormuz è una delle principali arterie energetiche mondiali e una prolungata interruzione dei transiti ha effetti immediati sui costi di trasporto, sulle assicurazioni marittime e sulle quotazioni del petrolio.

La crisi rimane quindi sospesa tra la presenza militare americana, le rivendicazioni iraniane e i tentativi di individuare una formula che consenta la ripresa della navigazione commerciale.

Yemen e Mar Rosso, torna il rischio di una nuova escalation

Il fronte dello Yemen resta strettamente collegato alla crisi iraniana.

Gli Houthi continuano le attività militari nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, aumentando i rischi per le navi commerciali. Il quadro è particolarmente delicato perché la riduzione del traffico a Hormuz può trasferire ulteriore pressione sulle rotte alternative attraverso il Mar Rosso e Bab el-Mandeb.

La situazione yemenita viene considerata dalle Nazioni Unite nuovamente vicina al rischio di un conflitto di ampia portata, dopo l’aumento degli scontri tra Houthi e forze governative. L’intreccio fra crisi regionale, traffico marittimo e sicurezza energetica rende lo Yemen uno dei punti più sensibili dell’attuale scenario mediorientale.

Gaza e Libano, la crisi regionale resta senza soluzione

Anche Gaza e il Libano rimangono al centro delle tensioni.

Nel Sud del Libano proseguono le operazioni israeliane e Beirut continua a denunciare la violazione della propria sovranità. Nel frattempo il dossier Gaza resta legato alla questione del futuro assetto della Striscia, al disarmo di Hamas e alla possibilità di una nuova fase diplomatica.

La crisi mediorientale presenta quindi più fronti contemporaneamente aperti: Hormuz, Yemen, Gaza e Libano continuano a influenzarsi reciprocamente.

Colombia, il terremoto sale a 265 morti

Il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia continua ad aggravarsi.

Le autorità hanno portato a 265 il numero delle vittime, mentre i feriti sono saliti a 3.494 e i dispersi risultano 496. Oltre 53 mila persone sono state direttamente coinvolte dall’emergenza.

Il sisma, di magnitudo 7,4, ha colpito soprattutto le aree occidentali del Paese. Le squadre di soccorso continuano a lavorare tra edifici crollati e infrastrutture danneggiate.

La priorità rimane la ricerca dei dispersi, mentre le autorità stanno contemporaneamente predisponendo gli interventi per la popolazione rimasta senza abitazione.

Il governo colombiano ha dichiarato l’emergenza economica per accelerare l’utilizzo delle risorse necessarie alla ricostruzione. Sono oltre 11 mila le abitazioni distrutte o gravemente danneggiate secondo le stime diffuse nelle ultime ore.

Ucraina, la guerra continua mentre Washington concentra risorse sul Medio Oriente

La guerra in Ucraina rimane un altro importante elemento dello scenario internazionale.

Kiev continua a chiedere sistemi di difesa aerea e sostegno militare mentre gli attacchi russi contro infrastrutture e obiettivi logistici proseguono.

Il conflitto risente indirettamente anche dell’escalation con l’Iran: la disponibilità americana di sistemi, intercettori e altre risorse militari deve infatti essere distribuita tra più teatri strategici.

Sul piano diplomatico resta aperto il confronto sulle condizioni per un eventuale negoziato tra Russia e Ucraina, con Washington impegnata a mantenere un ruolo centrale nella ricerca di una soluzione.

Italia, il caso Ranucci-Lavitola entra in una fase decisiva

La cronaca giudiziaria italiana è dominata dalla vicenda dell’attentato contro Sigfrido Ranucci.

Valter Lavitola, interrogato dal gip a Rebibbia, ha confermato di essere il mandante dell’azione contro la villetta del giornalista, ma ha fornito una ricostruzione diversa rispetto a quella relativa all’uso dell’esplosivo.

Lavitola sostiene di aver chiesto di sparare quattro o cinque colpi contro il muro dell’abitazione e non di collocare una bomba. Secondo la sua versione, l’intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione assegnata a Ranucci, che avrebbe ritenuto minacciato.

La Procura di Roma ha espresso parere negativo alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. Lavitola resta dunque in carcere.

Gli investigatori devono ora verificare la compatibilità della sua versione con gli elementi già raccolti, compresi i dati contenuti nei dispositivi elettronici sequestrati.

Ranucci ha a sua volta respinto la ricostruzione del movente e ha dichiarato di non credere alla spiegazione fornita dall’ex editore. La sua posizione e i suoi rapporti con Lavitola restano oggetto di ulteriori accertamenti.

Il caso diventa anche uno scontro politico

La vicenda ha assunto una dimensione politica.

Esponenti della maggioranza hanno contestato alcune dichiarazioni pubbliche di Ranucci, mentre il giornalista ha confermato la propria intenzione di continuare a guidare Report.

La Procura mantiene intanto il procedimento sul piano giudiziario, concentrando l’attenzione sulla ricostruzione materiale dell’attentato e sulla rete di contatti che avrebbe preceduto l’azione.

Colleferro, esplosione nello stabilimento di munizioni

Un’altra notizia di cronaca ha riguardato Colleferro, alle porte di Roma.

Nel corso della giornata si è verificata un’esplosione all’interno dello stabilimento ex Simmel Difesa, oggi Knds Ammo, provocando un forte boato. Le prime informazioni disponibili indicano che non ci sono stati feriti.

L’area è stata sottoposta alle verifiche necessarie per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause dell’esplosione.

Lo stabilimento è legato alla produzione di munizionamento e l’episodio ha quindi richiesto particolare attenzione da parte delle autorità di sicurezza.

Etna, Catania ancora alle prese con la cenere vulcanica

L’eruzione dell’Etna continua a condizionare pesantemente il trasporto aereo siciliano.

La presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo ha imposto nuove restrizioni e la sospensione di numerosi voli. L’aeroporto di Catania continua a operare con forti limitazioni, mentre vengono valutati dirottamenti e cancellazioni.

Il problema assume dimensioni particolari in pieno periodo di Ferragosto, quando il traffico passeggeri raggiunge livelli elevati.

I viaggiatori sono costretti a verificare continuamente lo stato dei voli e le compagnie stanno cercando di utilizzare gli altri aeroporti siciliani per ridurre le conseguenze della chiusura dello scalo etneo.

La cenere rimane il principale fattore di rischio perché può compromettere il funzionamento dei motori degli aerei.

Schengen, Piantedosi conferma i controlli con la Spagna

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riferito al Comitato Schengen sulla decisione italiana di reintrodurre temporaneamente i controlli alla frontiera con la Spagna dopo l’emergenza migratoria di Ceuta.

Piantedosi ha riferito di tre arresti e 21 respingimenti effettuati nell’ambito dei controlli. Il governo non considera conclusa l’emergenza e ha indicato che la misura potrà essere rivista soltanto quando saranno venuti meno i rischi individuati.

Nel frattempo aumenta l’attenzione in vista del Ferragosto per il possibile arrivo di nuovi migranti verso Ceuta e Melilla. Le autorità spagnole hanno rafforzato le misure di sicurezza e Rabat ha reagito con nuove minacce sul piano diplomatico.

Il dossier coinvolge direttamente anche i rapporti tra Roma, Madrid e Bruxelles e rappresenta uno dei principali problemi politici italiani sul fronte europeo.

Trani, 18enne muore accoltellato durante una rissa

La cronaca italiana registra anche una tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa.

Un 17enne ha confessato di aver sferrato il colpo, sostenendo di non aver avuto l’intenzione di uccidere. L’episodio è avvenuto nella notte e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura minorile.

Le indagini devono ora ricostruire l’origine della lite, la sequenza degli scontri e la posizione delle altre persone presenti.

Roma, truffa da oltre un milione ai danni di una novantaquattrenne

A Roma la Guardia di finanza ha scoperto una presunta truffa ai danni di una 94enne e della fondazione solidale a lei collegata.

Secondo gli accertamenti, dai conti sarebbero stati drenati oltre un milione di euro.

L’inchiesta punta a ricostruire le modalità attraverso cui il denaro sarebbe stato sottratto e le responsabilità delle persone coinvolte.

Economia, petrolio e mercati guardano ancora a Hormuz

La crisi geopolitica continua a essere il principale fattore di rischio per l’economia mondiale.

Il mercato petrolifero resta estremamente sensibile agli sviluppi dello Stretto di Hormuz. Dopo le forti oscillazioni dei giorni precedenti, il greggio ha successivamente registrato una fase di arretramento, sostenuta anche dalle prospettive di una domanda mondiale meno forte.

Per le economie europee il problema non riguarda soltanto il prezzo del petrolio: la crisi può aumentare i costi della navigazione, delle assicurazioni e dei trasporti e creare nuove pressioni sull’inflazione.

In Italia l’attenzione è particolarmente alta anche per gli effetti sull’energia e sui costi della mobilità nel pieno della stagione turistica.

Sport, Sara Curtis fa la storia a Parigi

Sara Curtis, oro europeo e nuovo record del mondo

La prestazione più importante dello sport italiano del 13 agosto arriva da Parigi.

Sara Curtis ha conquistato la medaglia d’oro europea nei 50 metri dorso con 26″56, migliorando di nuovo il record mondiale che aveva stabilito il giorno precedente in semifinale con 26″63.

È una doppietta straordinaria: record del mondo in semifinale, titolo europeo e ulteriore miglioramento del primato nella finale.

Curtis diventa inoltre la prima italiana a salire sul podio europeo del dorso femminile nella storia della manifestazione.

Ceccon in finale nei 50 dorso

Thomas Ceccon ha conquistato l’accesso alla finale dei 50 dorso, centrando l’ultimo posto disponibile.

Carlos D’Ambrosio ha invece ottenuto il quarto tempo nella semifinale dei 200 stile libero, qualificandosi per la finale.

Non è riuscita a entrare nell’atto conclusivo dei 200 rana Lisa Angiolini, nona e prima delle escluse.

Quadarella, finale nei 1.500 stile libero

Simona Quadarella ha dominato la batteria dei 1.500 stile libero con 16’05″28, qualificandosi alla finale con il miglior tempo.

L’azzurra arriva all’ultimo atto dopo l’oro conquistato negli 800 stile libero.

La 4×100 stile libero maschile italiana, invece, non è riuscita a qualificarsi alla finale, in una delle poche note negative della sessione mattutina.

Il bilancio degli Europei di nuoto continua quindi a vedere l’Italia nelle posizioni di vertice del medagliere.

Atletica, Dariya Derkach è campionessa d’Europa

A Birmingham arriva il secondo grande oro azzurro della giornata.

Dariya Derkach ha vinto il titolo europeo nel salto triplo con 14,60 metri, misura che rappresenta anche il suo nuovo record personale.

La gara ha visto l’azzurra imporsi davanti alla belga Guisse e alla bulgara Nacheva.

Per Erika Saraceni, invece, non è arrivato l’accesso alle prime otto posizioni.

Pernici quinto negli 800

Francesco Pernici ha chiuso al quinto posto la finale degli 800 metri con 1’45″77, a soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo.

Il titolo è andato all’irlandese English, davanti al croato Bloudek e allo spagnolo Attaoui.

Coiro in finale

Eloisa Coiro ha conquistato la finale degli 800 metri femminili.

L’azzurra aveva già stabilito il record italiano nella fase precedente e ha confermato il proprio stato di forma raggiungendo l’atto conclusivo della competizione.

Desalu e Dezza in finale nei 200

Due italiani hanno conquistato la finale dei 200 metri.

Fausto Desalu ha vinto la propria semifinale in 20″08, mentre Matteo Dezza ha ottenuto il personale in 20″35. Entrambi accedono alla finale.

Lorenzo Longobardi, invece, è stato eliminato.

Decathlon, Dester chiude settimo

Nel decathlon Dario Dester ha terminato la competizione al settimo posto, mentre Alberto Nonino ha chiuso 22°.

La giornata di Birmingham consegna quindi all’Italia un oro, una finale negli 800 femminili e due finalisti nei 200 metri.

Tennis, Cincinnati apre la nuova settimana dei grandi tornei

Il 13 agosto è iniziato anche il Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento che inaugura una fase decisiva della stagione sul cemento americano in vista degli US Open.

Tra gli italiani in gara nel tabellone maschile c’è Mattia Bellucci, impegnato contro Zachary Svajda.

Il torneo di Cincinnati si svolge dal 13 al 23 agosto e riunisce i principali protagonisti del circuito ATP e WTA.

Nel tennis femminile, Sara Errani è impegnata nel doppio a Toronto con Nicole Melichar-Martinez, con la coppia arrivata alla finale del torneo.

Calcio, le qualificazioni europee entrano nel vivo

La giornata calcistica è dedicata soprattutto al terzo turno preliminare di Europa League e Conference League.

Le partite di ritorno completano il quadro delle squadre che accederanno agli spareggi e alla fase successiva delle competizioni europee. Il calendario comprende numerosi confronti distribuiti tra il pomeriggio e la serata.

Tra i risultati della Conference League figura anche il successo dell’Hajduk Spalato per 4-0 sullo Zalgiris, mentre il quadro delle qualificazioni continua a definirsi con gli incontri della serata.