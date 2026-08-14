Birra in piedi vietata a Londra. La stretta sui pub di Soho

🌐 Birra in piedi nei pub di Londra, scoppia la polemica sulla stretta di Westminster: nuove licenze più difficili per i locali che puntano sul consumo in piedi, mentre il sindaco Sadiq Khan accusa il municipio di frenare la vita notturna della capitale.

Una pinta bevuta in piedi al bancone potrebbe diventare più difficile da trovare nei nuovi pub e bar di Soho e del West End, nel cuore di Londra. La proposta ha fatto rapidamente il giro del Regno Unito trasformandosi in una singolare battaglia politica e culturale: da una parte il tentativo delle autorità locali di contrastare l’eccesso di alcol e il cosiddetto “vertical drinking”, dall’altra la difesa della tradizionale cultura britannica del pub e di una nightlife considerata strategica per l’economia della capitale.

La prima precisazione, però, è fondamentale: a Londra non è stato introdotto un divieto generale di bere birra in piedi.

Il Westminster City Council ha elaborato una nuova politica sulle licenze per l’area del West End che punta a scoraggiare il consumo prevalentemente in piedi, favorendo invece locali con più posti a sedere, servizio al tavolo e possibilità di ordinare cibo. La misura riguarda soprattutto le nuove licenze e le attività che intendono aprire nelle aree maggiormente interessate dalla movida.

Una distinzione tutt’altro che secondaria, perché il titolo sulla “birra vietata in piedi” rischia di far pensare a una norma già entrata in vigore per tutti i pub della capitale. Non è questo il caso.

Il progetto di Westminster è invece diventato il simbolo di una domanda molto più ampia: quanto può essere regolamentata la vita notturna di una metropoli senza finire per snaturarla?

Che cosa significa davvero “vertical drinking”

L’espressione inglese “vertical drinking” indica il consumo di alcol in piedi, tipicamente al bancone o negli spazi liberi di un pub, senza che il cliente abbia necessariamente un posto a sedere.

È una modalità profondamente legata alla cultura britannica.

Si entra in un pub, si ordina una pinta, si raggiungono gli amici e si resta in piedi. Non è necessariamente sinonimo di abuso di alcol: può essere semplicemente il modo più naturale di vivere un locale affollato.

Il problema individuato da Westminster è però un altro.

Secondo la bozza della nuova politica sulle licenze, i locali organizzati per accogliere grandi quantità di persone in piedi possono favorire un consumo più intenso e generare maggiori problemi negli spazi circostanti, soprattutto nelle zone già caratterizzate da un’elevata concentrazione di pub, bar e nightclub.

Da qui l’idea di incentivare un modello differente: più sedute, maggiore servizio al tavolo, maggiore spazio destinato al consumo accompagnato dal cibo e meno aree concepite esclusivamente per ospitare grandi quantità di clienti in piedi.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire se una persona possa bere una birra senza sedersi.

Si tratta di decidere quale modello di locale Londra vuole favorire per il futuro.

Westminster vuole scoraggiare il consumo di alcol

L’obiettivo dichiarato del municipio è ridurre i fenomeni associati alla ubriachezza eccessiva, agli assembramenti e alle conseguenze della movida nelle strade del West End.

Il principio seguito dalle autorità è che la struttura fisica di un locale possa influenzare anche il comportamento dei clienti.

Un pub con molti posti a sedere e servizio al tavolo è concepito per una permanenza diversa rispetto a un locale nel quale si entra, si ordina velocemente al bancone e si resta in piedi insieme a centinaia di altre persone.

Il documento di Westminster punta esplicitamente a ridurre le opportunità di consumo verticale e a incoraggiare una maggiore disponibilità di posti a sedere.

Il ragionamento è particolarmente rivolto alle zone in cui la concentrazione di attività notturne è già molto alta.

E Soho è esattamente uno di questi luoghi.

Soho e il West End nel mirino delle nuove licenze

Il cuore della proposta è la cosiddetta West End cumulative impact zone, una vasta area che comprende Soho, Leicester Square e parti del centro comprese indicativamente tra Oxford Street e Trafalgar Square.

L’espressione “cumulative impact” indica proprio l’idea di un effetto cumulativo: non è necessariamente il singolo pub a creare un problema, ma l’elevatissima concentrazione di locali in una stessa area.

Quando pub, bar, fast food, nightclub e altri esercizi si moltiplicano nello stesso quartiere, secondo questa impostazione aumentano anche le conseguenze potenziali su rumore, traffico pedonale, rifiuti, sicurezza e consumo di alcol.

La bozza di Westminster prevede quindi un atteggiamento molto più restrittivo verso alcune nuove richieste di licenza nella zona.

È questo il passaggio che ha fatto scattare l’allarme nel settore.

Perché una cosa è chiedere a un pub già esistente di rispettare determinate condizioni. Un’altra è rendere molto più difficile l’apertura di nuove attività.

Il sindaco Khan contro la stretta

A intervenire con forza è stato Sadiq Khan, sindaco di Londra, che ha chiesto a Westminster di rivedere la propria politica.

Khan considera le misure proposte troppo restrittive e contrarie alla crescita economica e sostiene che le decisioni sulle licenze stiano dando un peso eccessivo alle proteste di una parte dei residenti e dei consiglieri locali rispetto all’importanza economica e culturale della nightlife londinese.

Il sindaco ha contestato anche l’idea di imporre un modello di vita notturna caratterizzato da orari anticipati.

Nella bozza di Westminster viene indicata una preferenza per un’economia serale che termini intorno alle 22, con aspettative di chiusura per pub, ristoranti e nightclub che arriverebbero a circa le 23.30 nei giorni feriali e a mezzanotte nel fine settimana. Khan ha definito queste impostazioni “onerose e arcaiche”.

La sua posizione è quindi più ampia della semplice difesa della birra bevuta in piedi.

Il sindaco sta contestando l’intera impostazione della politica sulle licenze.

“Non siamo in parrocchia”: la frase che infiamma la polemica

La frase attribuita a Khan, “Non siamo in parrocchia”, è diventata il simbolo più efficace dello scontro.

Il messaggio politico è evidente: Londra non è una piccola comunità nella quale sia possibile applicare una gestione uniforme e conservativa della vita notturna.

È una metropoli globale, con milioni di visitatori, un’enorme industria dell’intrattenimento e una cultura del pub che rappresenta una componente importante della sua identità.

Per Khan, trasformare progressivamente i locali in spazi prevalentemente con posti a sedere e servizio al tavolo rischia di produrre una città più ordinata, ma anche meno vivace e meno competitiva.

Westminster risponde con un’altra priorità: la qualità della vita di chi abita nelle zone della movida.

Ed è qui che la questione diventa molto più complessa di quanto lasci intendere la curiosa formula della “birra in piedi”.

Il governo britannico difende la cultura del pub

Nel dibattito è intervenuto anche il governo britannico.

Downing Street ha espresso contrarietà all’idea che i consigli locali possano arrivare a limitare il consumo in piedi nei pub, sottolineando il valore della cultura britannica del pub.

La questione è così passata rapidamente da una decisione amministrativa locale a una discussione nazionale.

Il pub, nel Regno Unito, non è considerato semplicemente un esercizio commerciale. È tradizionalmente uno spazio sociale, un luogo nel quale bere, mangiare, incontrare amici e trascorrere tempo insieme.

Per questo la proposta di Westminster ha suscitato reazioni molto più forti rispetto a una normale modifica delle condizioni di una licenza.

Toccare il modo in cui si beve al pub significa, in qualche misura, toccare una parte della cultura britannica.

Perché il servizio al tavolo divide i gestori

Dal punto di vista di un imprenditore, imporre o favorire il consumo al tavolo può avere conseguenze importanti.

Un locale progettato per il consumo in piedi può utilizzare lo spazio in modo da ospitare molti clienti contemporaneamente.

Con più tavoli e posti a sedere, invece, la capacità del locale tende a diminuire.

Anche il servizio cambia.

Servire al tavolo significa più personale, più organizzazione e costi potenzialmente superiori. Un modello che funziona con grandi volumi di clienti al bancone può quindi diventare meno sostenibile se trasformato in una sorta di ristorante con servizio.

Per i gestori il timore è che una politica pensata per ridurre l’eccesso di alcol finisca per aumentare i costi delle attività e ridurre la loro capacità di generare ricavi.

Il problema è particolarmente delicato in una città dove affitti, personale e altri costi operativi sono già elevati.

La vera posta in gioco è la nightlife londinese

La birra in piedi è soltanto la parte più facilmente raccontabile della vicenda.

Dietro la proposta di Westminster c’è infatti una questione molto più grande: il futuro della vita notturna di Londra.

Il West End è uno dei principali motori dell’economia dell’intrattenimento britannico. Teatri, ristoranti, pub, cocktail bar, club e locali musicali formano un ecosistema nel quale un visitatore può trascorrere un’intera serata passando da un’attività all’altra.

Secondo Khan, questo settore rappresenta una componente significativa dell’economia londinese e sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Il sindaco teme quindi che una politica eccessivamente restrittiva possa produrre un effetto domino: meno nuove licenze, meno investimenti, meno locali e, nel lungo periodo, una nightlife meno competitiva.

Westminster vede invece il problema dal lato opposto.

Se il numero dei locali continua ad aumentare senza una gestione adeguata, sostengono le autorità, la pressione sui quartieri più frequentati diventa insostenibile.

I residenti chiedono una città più vivibile

Per comprendere le ragioni di Westminster bisogna guardare anche alla prospettiva di chi vive a Soho.

Per un turista, una strada piena di persone, pub affollati e clienti che bevono all’esterno può rappresentare l’immagine perfetta di Londra.

Per un residente, la stessa scena può significare rumore fino a tarda notte, rifiuti, schiamazzi, persone ubriache e difficoltà a muoversi nelle strade.

È uno dei problemi classici delle grandi città turistiche: ciò che rende un quartiere attraente per i visitatori può diventare un peso per chi ci abita.

La domanda, quindi, non è semplicemente se una persona debba poter bere in piedi.

La domanda è quanto spazio debba avere la nightlife rispetto al diritto dei residenti a vivere senza essere continuamente esposti agli effetti della movida.

La proposta non vieta oggi di bere in piedi

Su questo punto Westminster ha cercato di fare chiarezza.

Il consiglio ha respinto l’interpretazione secondo cui stare in piedi con una bevanda alcolica sarebbe stato semplicemente vietato nei pub del quartiere. Non esiste un divieto generalizzato che impedisca ai clienti dei locali di Soho di bere in piedi.

Il progetto riguarda invece soprattutto le nuove politiche di licensing e il modo in cui le future richieste saranno valutate.

Questo significa che un pub già operativo non viene automaticamente trasformato in un locale con servizio al tavolo e non viene imposto a ogni cliente di sedersi.

La questione riguarda soprattutto il tipo di attività che Westminster intende autorizzare in futuro.

È una differenza essenziale anche per comprendere la portata reale della notizia.

Khan ha chiesto di cambiare rotta

La polemica è entrata in una fase ancora più delicata dopo l’intervento formale del sindaco.

Khan ha chiesto a Westminster di ripensare e abbandonare le restrizioni più severe sulle nuove licenze a Soho e nel West End. La sua presa di posizione arriva mentre il sindaco dispone di nuovi strumenti in materia di licenze e può quindi esercitare una pressione maggiore sulle decisioni dei municipi.

Il confronto mette così in evidenza anche una questione istituzionale: chi deve decidere il futuro della nightlife londinese?

I singoli municipi, che conoscono direttamente le esigenze dei residenti e dei quartieri, oppure il sindaco della capitale, che deve considerare l’intera economia metropolitana?

La risposta avrà conseguenze che potrebbero andare molto oltre Soho.

Una battaglia tra due idee di Londra

In fondo, la discussione sulla birra bevuta in piedi mette a confronto due visioni diverse della capitale britannica.

La prima è quella di una città che vuole rendere la nightlife più controllata, prevedibile e compatibile con la vita dei residenti. Meno consumo in piedi, più tavoli, più cibo, meno grandi concentrazioni di persone e maggiore attenzione alle conseguenze dell’alcol.

La seconda è quella di una Londra internazionale, rumorosa e dinamica, nella quale pub e locali devono poter sperimentare nuovi modelli senza essere soffocati da una regolamentazione troppo rigida.

Entrambe hanno una loro logica.

Il punto controverso è capire dove tracciare il confine.

La pinta in piedi diventa il simbolo di uno scontro più grande

Per il momento, quindi, nessuna legge impone ai londinesi di sedersi prima di bere una birra.

Ma la proposta di Westminster ha aperto una discussione destinata a durare.

Se la politica sulle licenze verrà confermata nella sua forma più restrittiva, i nuovi locali del West End potrebbero avere sempre più bisogno di posti a sedere, servizio al tavolo e un’offerta orientata anche al cibo, mentre potrebbe diventare più difficile aprire attività basate sul tradizionale modello del pub affollato con consumo al bancone.

Il sindaco Khan vuole fermare questa direzione. Westminster difende invece l’esigenza di contenere gli effetti della movida. Downing Street difende la tradizione del pub. I gestori temono l’aumento dei costi. I residenti chiedono più tranquillità.

La vera partita, dunque, non è tra chi beve seduto e chi beve in piedi. È tra due modi di immaginare il futuro della notte londinese.

E se alla fine una pinta resterà ancora una pinta, il modo in cui la si potrà bere potrebbe diventare uno dei simboli più curiosi del nuovo equilibrio tra libertà, commercio, sicurezza e vita urbana nel Regno Unito.