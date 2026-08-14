Garlasco: Andrea Sempio, indagato, perde anche il lavoro

🌐 Garlasco, Andrea Sempio sarà licenziato il 31 agosto dopo il cambio di gestione del negozio di telefonia: il 38enne potrebbe essere riassunto, mentre il 28 settembre resta la data chiave per le indagini sulla morte di Chiara Poggi.

Per Andrea Sempio il caso Garlasco continua ad avere conseguenze che vanno ben oltre il perimetro giudiziario. A pochi giorni dal 19esimo anniversario dell’omicidio di Chiara Poggi, il 38enne si trova infatti ad affrontare un’altra importante modifica nella propria vita quotidiana: dopo aver lasciato l’appartamento in cui viveva in affitto, ora è arrivata anche la notizia della perdita del posto di lavoro.

Sempio, attualmente unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta della Procura di Pavia, dal 31 agosto non lavorerà più nel negozio di telefonia in cui era impiegato. La decisione, secondo quanto riportato nelle ultime ore, coinvolge anche altri tre dipendenti ed è legata a un cambio di gestione dell’attività. Non si tratta quindi, almeno formalmente, di un licenziamento motivato dall’indagine sul delitto di Garlasco.

La prospettiva, tuttavia, potrebbe non essere definitiva. Con il passaggio di proprietà o gestione, Sempio potrebbe infatti essere nuovamente assunto. Ed è proprio questa possibilità a rendere la vicenda meno netta di quanto possa apparire a prima vista.

Il problema, però, è un altro: l’enorme esposizione mediatica che accompagna ormai ogni passaggio della sua vita potrebbe pesare sulle scelte del nuovo gestore.

Sempio licenziato il 31 agosto: perché perde il lavoro

La data da segnare è 31 agosto. Quel giorno Andrea Sempio, insieme ad altri tre colleghi, terminerà il rapporto di lavoro con l’attuale gestione del negozio.

La motivazione indicata è il cambio di gestione, un passaggio che comporta la cessazione dei rapporti lavorativi esistenti. La vicenda, dunque, va tenuta distinta dal procedimento penale: non risulta che il licenziamento sia stato disposto come conseguenza dell’inchiesta su Chiara Poggi.

La distinzione è importante soprattutto perché, nel caso di Sempio, ogni avvenimento della vita privata rischia inevitabilmente di essere letto attraverso la lente del caso Garlasco.

Da quando il suo nome è tornato al centro delle indagini, il 38enne è diventato una presenza costante nelle cronache nazionali. Interrogatori, consulenze, accertamenti e ricostruzioni giornalistiche hanno trasformato una vicenda giudiziaria in una pressione quotidiana che coinvolge anche gli ambienti nei quali Sempio vive e lavora.

Il nuovo proprietario del negozio potrebbe quindi trovarsi davanti a una scelta complessa: confermare Sempio nell’organico oppure puntare su altri dipendenti, evitando di ereditare anche l’attenzione mediatica che inevitabilmente accompagna il suo nome.

Dopo la casa, anche il lavoro: una vita privata stravolta

Il licenziamento arriva dopo un’altra novità che aveva già modificato profondamente la quotidianità del 38enne.

Nei mesi scorsi non era stato rinnovato il contratto d’affitto dell’abitazione di Voghera nella quale Sempio viveva. Anche in quel caso, secondo le ricostruzioni pubblicate, la decisione non sarebbe stata determinata direttamente dall’indagine giudiziaria, ma dalle conseguenze pratiche dell’attenzione mediatica.

La presenza di giornalisti e operatori dell’informazione nei pressi dell’abitazione avrebbe infatti creato una situazione di disagio per gli altri residenti del condominio. Sempio è quindi tornato a vivere con i genitori.

È un passaggio che racconta meglio di molte analisi quanto un’inchiesta giudiziaria possa incidere sulla dimensione personale di una persona che, al momento, resta un indagato e non una persona condannata.

Casa e lavoro sono due aspetti fondamentali della normalità quotidiana. Nel giro di pochi mesi, entrambi sono diventati instabili.

Ed è proprio questo uno degli elementi più delicati della vicenda: il processo mediatico procede con tempi e logiche molto diverse rispetto a quello giudiziario.

Il punto centrale: Sempio resta un indagato

La necessità di distinguere i diversi piani è fondamentale.

Andrea Sempio è al centro di una nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, ma la sua posizione giudiziaria non equivale a una condanna.

La Procura di Pavia ha raccolto nel nuovo filone una serie di elementi che hanno portato avanti l’accusa nei suoi confronti. La difesa, però, contesta il quadro accusatorio e continua a sostenere la propria posizione.

Nel maggio 2026 la Procura ha notificato a Sempio l’avviso di conclusione delle indagini, contestandogli l’omicidio di Chiara Poggi con aggravanti. Si è trattato di un passaggio di grande rilievo nell’inchiesta, perché ha portato il procedimento verso una fase potenzialmente decisiva.

Ma la chiusura delle indagini non significa automaticamente processo.

Spetta infatti alla fase successiva stabilire quale sarà il percorso giudiziario del procedimento.

Il 28 settembre è la prossima data decisiva

Il calendario dell’inchiesta guarda ora al 28 settembre 2026, termine indicato per la chiusura delle indagini preliminari nel nuovo filone.

È una data destinata a concentrare l’attenzione perché potrebbe segnare un passaggio fondamentale per il futuro giudiziario di Sempio. Gli inquirenti sono al lavoro sugli ultimi accertamenti e sulle consulenze che dovranno contribuire a definire il quadro investigativo.

A quel punto il procedimento potrà entrare in una nuova fase.

Per Sempio, dunque, le prossime settimane saranno caratterizzate da una doppia attesa: da una parte le conseguenze concrete sulla sua vita personale e professionale, dall’altra la prospettiva di una decisione giudiziaria destinata a incidere sul suo futuro.

Il 31 agosto arriverà il cambio sul lavoro.

Il 28 settembre rappresenterà invece una scadenza molto più pesante sul piano giudiziario.

Cosa può succedere dopo il 28 settembre

La chiusura delle indagini preliminari non equivale a una sentenza. È una distinzione essenziale per comprendere ciò che potrebbe accadere.

Se la Procura riterrà sufficientemente solido il quadro accusatorio, potrà essere avanzata una richiesta di rinvio a giudizio. Sarà poi il giudice a valutare gli elementi raccolti e a decidere se esistano i presupposti per mandare l’indagato a processo.

In alternativa, il procedimento potrebbe prendere una direzione diversa.

Per questo il 28 settembre non è la data di un’eventuale condanna, ma un momento procedurale importante nel quale potrebbe diventare più chiaro il futuro dell’indagine.

Le ultime settimane hanno già mostrato quanto il caso sia tornato a occupare stabilmente le prime pagine.

E il nuovo interesse non riguarda soltanto Sempio.

Garlasco, l’indagine riaperta ha cambiato il caso

Il delitto di Chiara Poggi risale al 13 agosto 2007. Sono passati diciannove anni, ma l’omicidio continua a produrre sviluppi giudiziari e mediatici.

Alberto Stasi è stato condannato definitivamente per l’omicidio e sta scontando la pena, mentre il nuovo filone investigativo ha riportato Sempio al centro dell’attenzione.

Nel 2025 e nel 2026 sono stati effettuati nuovi accertamenti sul materiale biologico e sulle tracce raccolte nella villetta di via Pascoli. Una delle questioni più discusse riguarda il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima e la sua possibile riconducibilità alla linea paterna della famiglia Sempio.

Si tratta però di un elemento che deve essere valutato nel complesso del quadro probatorio, e non isolatamente.

È proprio questo il lavoro che spetta agli inquirenti e, eventualmente, alla magistratura giudicante.

La pressione mediatica è diventata un fattore concreto

Il caso di Sempio presenta una caratteristica ormai evidente: la dimensione mediatica non è più soltanto una conseguenza dell’indagine, ma è diventata un elemento capace di condizionare la sua quotidianità.

La casa di Voghera è stata lasciata anche in un contesto di forte presenza giornalistica. Ora il lavoro potrebbe interrompersi per una ragione formalmente distinta dal procedimento, ma con una possibile conseguenza collaterale legata proprio alla notorietà del caso.

Il nuovo proprietario potrebbe infatti decidere autonomamente chi assumere.

La domanda non è soltanto se Sempio verrà riassunto. È anche quanto sarà ancora possibile per lui condurre una vita normale mentre il suo nome resta associato a uno dei casi giudiziari più seguiti d’Italia.

È una questione che riguarda anche il rapporto tra cronaca, diritto all’informazione e tutela della vita privata.

Il possibile ritorno al lavoro resta aperto

La storia professionale di Sempio, almeno per ora, non sembra destinata necessariamente a interrompersi.

Il cambio di gestione potrebbe infatti aprire la strada a un nuovo contratto. Il 38enne spera di essere riassunto, ma la decisione finale spetterà alla nuova proprietà.

In un normale avvicendamento aziendale sarebbe una dinamica ordinaria.

Nel caso di Sempio, però, la situazione è diversa.

Il nuovo gestore dovrebbe infatti considerare anche il possibile impatto dell’attenzione esterna sul punto vendita. Telecamere, giornalisti, curiosi e interesse del pubblico potrebbero trasformare un semplice negozio di telefonia in un luogo di interesse mediatico.

È questo uno degli aspetti più singolari della vicenda.

L’inchiesta non entra formalmente nel contratto di lavoro, ma può produrre conseguenze indirette sulla possibilità di mantenere un’occupazione.

A 19 anni dal delitto, il caso resta aperto sul piano mediatico

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi veniva uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco. Diciannove anni dopo, il suo nome torna inevitabilmente al centro delle cronache.

L’anniversario arriva mentre la Procura di Pavia si avvicina a un nuovo passaggio dell’indagine.

Il caso ha già attraversato processi, condanne, revisioni investigative e nuove perizie. Ora la figura di Sempio rappresenta il punto centrale del nuovo filone.

Ma proprio per questo è necessario mantenere una distinzione netta tra accuse, indizi, valutazioni investigative e responsabilità accertate in via definitiva.

La pressione dell’opinione pubblica non può sostituire il lavoro della magistratura.

La vera partita si gioca nelle prossime settimane

Per Sempio, quindi, il calendario è particolarmente pesante.

Il 31 agosto terminerà il suo attuale rapporto di lavoro. La possibilità di una riassunzione resterà aperta, ma dipenderà dalle scelte del nuovo gestore.

Il 28 settembre, invece, sarà il momento da seguire con maggiore attenzione sul piano giudiziario, perché rappresenta la scadenza indicata per la chiusura delle indagini preliminari.

Nel frattempo, il caso continuerà inevitabilmente a generare attenzione.

La vicenda professionale è soltanto l’ultimo tassello di una trasformazione personale iniziata con la riapertura dell’inchiesta. Prima la casa, ora il lavoro: la vita quotidiana di Andrea Sempio è diventata inseparabile dalla vicenda giudiziaria che lo coinvolge.

Resta però una differenza fondamentale, che non deve essere persa di vista: il procedimento è ancora nella sua dimensione giudiziaria e ogni eventuale responsabilità dovrà essere stabilita nelle sedi competenti.

Il prossimo vero spartiacque non sarà dunque il 31 agosto, quando Sempio lascerà il negozio.

Sarà il percorso giudiziario che prenderà forma nelle settimane successive, mentre la Procura si avvicina alla scadenza del 28 settembre.

E proprio allora, a quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di una storia giudiziaria che sembra non aver ancora esaurito tutte le sue domande.