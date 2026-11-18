🌐 MetroZibaldone del 18 novembre 2026: il voto sull’antisemitismo divide la politica, 6.600 emendamenti mettono alla prova la manovra, Ranucci denuncia la sospensione dalla Rai. Da Gaza alla Nazionale, cronaca e responsabilità si intrecciano; domani il vertice tra Trump, Xi e Putin.

Antisemitismo, la legge è approvata e il PD si spacca

La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge contro l’antisemitismo con 147 voti favorevoli. L’adozione della definizione operativa dell’IHRA e le misure di prevenzione aprono una fase che dovrebbe mettere al centro la tutela delle persone, senza confondere l’odio contro gli ebrei con la legittima discussione sulle scelte di un governo. La sfida è precisamente questa: difendere ogni cittadino dalle discriminazioni e, nello stesso tempo, preservare la libertà di critica politica. Il testo non introduce nuovi reati specifici, ma la sua applicazione richiederà attenzione e trasparenza.

La frattura è esplosa soprattutto nell’opposizione. Emanuele Fiano ha annunciato l’uscita dal Partito democratico dopo la vicenda del voto, mentre le forze contrarie denunciano il rischio di letture eccessivamente estensive della nuova disciplina. È una spaccatura che va oltre le tattiche parlamentari: riguarda il confine tra memoria, sicurezza delle comunità e dibattito pubblico. Sulle questioni che toccano i diritti fondamentali, le formule di partito non bastano; servono garanzie verificabili e la capacità di ascoltare chi teme l’odio e chi teme la censura.

Manovra 2027: una valanga di emendamenti, pochi margini reali

Circa 6.600 emendamenti alla legge di bilancio raccontano un Paese in cui ogni categoria pretende una risposta e ogni forza politica cerca di lasciare il proprio segno. Condoni, tassazione, misure per famiglie, lavoro e imprese tornano nel laboratorio delle trattative. Ma moltiplicare le proposte non equivale a finanziare le soluzioni. La manovra deve misurarsi con vincoli di spesa che rendono obbligatoria una scelta fra priorità concorrenti. Chi promette tutto, senza indicare coperture e beneficiari, trasforma il bilancio pubblico in una campagna permanente.

Le previsioni della Commissione europea indicano per l’Italia un disavanzo al 2,9% del PIL nel 2026, con possibile risalita al 3,5% nel 2027. L’ipotesi di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo nella primavera del 2027 offre uno spiraglio, ma non una licenza di spesa illimitata. Il punto decisivo sarà utilizzare ogni margine che si aprirà per investimenti produttivi, sanità, istruzione e salari, invece che disperderlo in interventi episodici. Una buona notizia statistica diventa un risultato politico solo quando migliora concretamente la vita delle persone.

Ranucci sospeso dalla Rai: una vicenda che chiama in causa il servizio pubblico

Sigfrido Ranucci ha reso noto che dal 23 novembre scatterà una sospensione di dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione, collegata al provvedimento disciplinare deciso dalla Rai. Il giornalista ha spiegato che salterà due puntate di Spotlight, pur continuando a sostenere la redazione. La sanzione è il fatto verificabile; le contestazioni e le valutazioni sull’operato delle parti devono essere tenute distinte dai giudizi sommari. Proprio perché il caso è pubblico, l’azienda e il giornalista meritano una ricostruzione precisa, non uno scontro di tifoserie.

Resta una domanda di interesse collettivo: come si conciliano autonomia editoriale, regole interne e diritto dei cittadini a un’informazione indipendente? La credibilità del servizio pubblico si misura anche nella capacità di motivare le decisioni delicate, assicurare le garanzie procedurali e non alimentare il sospetto che una sanzione professionale sia lo strumento di un conflitto politico. Nessun giornalista è sottratto alle responsabilità del proprio lavoro; nessuna controversia disciplinare dovrebbe però trasformarsi in una scorciatoia per limitare il pluralismo.

Gaza, nuovi attacchi e ordini di evacuazione: i civili ancora nel mirino della paura

Il 18 novembre le forze israeliane hanno ordinato l’evacuazione di aree nei pressi di Bureij e Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza, nel quadro di nuove operazioni militari. Sono stati riferiti ulteriori episodi di violenza e vittime, in un contesto in cui l’accesso alle informazioni resta difficile e i resoconti delle parti richiedono verifiche. La distinzione tra obiettivi militari dichiarati e conseguenze sulla popolazione non è una formalità diplomatica: è il criterio con cui giudicare ogni scelta di impiego della forza.

Gli sfollamenti ripetuti e la fragilità degli insediamenti civili fanno apparire ogni tregua come una promessa non mantenuta. La priorità immediata deve essere la protezione delle persone, con accesso agli aiuti e verifiche indipendenti. Le potenze internazionali che chiedono stabilità non possono limitarsi a osservare il succedersi delle dichiarazioni. È necessaria una diplomazia capace di misurare risultati concreti: meno vittime, più assistenza, condizioni reali per una sicurezza condivisa.

Italia del calcio, il 4-1 con il Belgio riapre le domande

Nel calcio la giornata porta ancora il peso della sconfitta per 4-1 contro il Belgio del 15 novembre, risultato che ha eliminato l’Italia dalla Nations League. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha invitato a valutare anche gli elementi di crescita del percorso azzurro, ricordando che sei mesi non bastano a trasformare una squadra. È una lettura comprensibile, ma non può diventare un alibi. Il risultato fotografa una distanza competitiva che richiede scelte chiare su formazione, qualità del gioco e responsabilità tecniche.

La Nazionale non ha bisogno dell’ennesima ricetta annunciata dopo una batosta. Ha bisogno di continuità organizzativa e di un rapporto più stretto tra vivai, club e selezione maggiore. L’analisi critica non consiste nel chiedere una rivoluzione ogni lunedì: significa pretendere obiettivi verificabili, una direzione riconoscibile e capacità di correggere ciò che non funziona. La maglia azzurra deve tornare a rappresentare un progetto, non soltanto un’emozione episodica.

Domani 19 novembre: Trump, Xi e Putin al vertice di Shenzhen

La grande attesa internazionale riguarda il previsto incontro del 19 novembre a Shenzhen tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, sullo sfondo del vertice APEC. Il dialogo annunciato potrebbe toccare Ucraina, rapporti di forza mondiali e sicurezza strategica. Da Mosca è arrivata anche l’indicazione che un contatto tra Trump e Putin non coinciderebbe necessariamente con negoziati bilaterali completi: una precisazione che invita a non vendere come già ottenuti accordi ancora inesistenti.

Il mondo guarda a un tavolo che concentra una parte enorme del potere economico e militare del pianeta. Ma la fotografia dei leader non basterà a sancire una svolta. La prova sarà capire se emergeranno impegni concreti e controllabili per la riduzione delle ostilità e per la stabilità internazionale. Nel frattempo, alla Camera italiana è prevista un’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli allarmi bomba nelle scuole e sugli attacchi informatici alla grande distribuzione: un appuntamento utile per chiedere chiarimenti su prevenzione, indagini e sicurezza quotidiana.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.