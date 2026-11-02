Manovra 2027, scuola nel mirino | MetroZibaldone del 2 novembre

🌐 Manovra 2027 tra tagli contestati alla scuola e fondi antisismici rinviati. Meloni riapre il confronto sulla Rai, una lite nel Frusinate finisce in tragedia, dall’Ucraina arriva una tregua umanitaria e l’Iran detta condizioni per Hormuz. La Lazio guida la Serie A e Crippa conquista New York.

La domenica di Ognissanti non concede tregua alla politica italiana. Un testo di bilancio appena arrivato in Parlamento mette in fila rinunce, incentivi e rinvii; il servizio pubblico radiotelevisivo torna terreno di battaglia; la cronaca registra un omicidio nato, secondo gli investigatori, da una controversia quotidiana. E mentre la diplomazia cerca passaggi umanitari tra le macerie della guerra, lo sport offre all’Italia una giornata da ricordare.

Le notizie principali del 1° novembre

Manovra 2027: la scuola rischia quasi settemila posti

La legge di Bilancio 2027 approda alla Camera dopo il via libera alla presentazione del Presidente della Repubblica: un disegno di legge articolato in 157 disposizioni e interventi per circa 26 miliardi di euro. Il governo difende la sostenibilità dei conti; opposizioni e sindacati parlano di una manovra che chiede nuovi sacrifici ai servizi pubblici. A incendiare la discussione è soprattutto il capitolo dell’istruzione. Secondo l’analisi della Uil, dall’anno scolastico 2027-2028 sarebbero previsti 4.925 posti di docenti e 2.049 posti di personale Ata in meno, oltre alle riduzioni già disposte negli anni precedenti.

La cifra complessiva indicata dal sindacato raggiunge 14.808 posti nell’arco di tre anni scolastici. Sono stime e contestazioni riferite alle disposizioni del disegno di legge, non licenziamenti individuali già realizzati. Ma il nodo politico resta esplosivo: la denatalità può spiegare il calo degli iscritti, non sostituisce un progetto sull’organizzazione della scuola. In un Paese che dichiara di voler contrastare la dispersione e ridurre le disuguaglianze territoriali, sacrificare la presenza educativa rischia di trasformare una voce di risparmio in un problema sociale più costoso.

Rai, la riforma annunciata diventa un altro duello tra partiti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni considera a buon punto l’iter parlamentare della riforma della Rai. Lo afferma nelle anticipazioni di un libro di Bruno Vespa in uscita il 2 novembre, accompagnando il giudizio con un attacco polemico alle opposizioni, accusate di aver difeso in passato le stesse regole di governance che ora contestano. Il confronto torna così a ruotare intorno a chi abbia nominato chi, mentre il tema decisivo dovrebbe essere come sottrarre stabilmente il servizio pubblico alle convenienze dei partiti.

Una riforma merita questo nome se rende le nomine trasparenti, protegge il pluralismo e consente alle redazioni di lavorare senza pressioni. Altrimenti il rischio è di assistere al solito cambio di serratura sulla medesima porta: chi entra rivendica il diritto di governare gli spazi, chi esce denuncia l’occupazione. La Rai appartiene al pubblico, non ai vincitori temporanei delle elezioni.

Frusinate, un uomo ucciso dopo una lite per gli pneumatici

A Castro dei Volsci, nei pressi della stazione ferroviaria, Claudio Mantua, 48 anni, è morto dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Un gommista di 38 anni è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la discussione sarebbe stata innescata da un ritardo nel cambio delle gomme dell’automobile della vittima. Alcuni presenti avrebbero tentato di separare i contendenti; gli accertamenti devono chiarire l’intera sequenza dei fatti e le responsabilità personali.

La sproporzione tra il motivo indicato per il diverbio e la morte di una persona rende la vicenda agghiacciante. Non è una statistica da usare per costruire allarmi generici, ma una tragedia precisa: una famiglia distrutta, una comunità sconvolta e un procedimento in cui la responsabilità penale dovrà essere accertata secondo le garanzie di legge. Il fatto certo, prima ancora di qualsiasi lettura sociale, è che un uomo non tornerà a casa.

Ucraina, l’evacuazione dei civili apre una finestra di umanità

Nella città di Oleshky, nella regione di Kherson occupata dalla Russia, è stata completata un’operazione di evacuazione di civili resa possibile da una tregua temporanea concordata dalle parti con il coinvolgimento diplomatico degli Stati Uniti e del Vaticano. Papa Leone XIV ha salutato l’iniziativa come un gesto umanitario e auspicato che diventi il punto di partenza di altre iniziative concrete di pace. La sospensione delle ostilità è prevista fino alla mattina del 2 novembre.

Prima dell’invasione su larga scala la città contava circa 24 mila residenti; i civili rimasti vengono stimati in circa duemila, tra cui una cinquantina di bambini. Acqua, energia, farmaci e collegamenti sono mancati per lunghi periodi. Non è noto il numero definitivo delle persone trasferite. Il senso della notizia non è dunque una pace già conquistata, ma l’accesso a una via di salvezza per persone che non potevano uscire.

5. Stretto di Hormuz, Teheran annuncia la propria condizione

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi fa sapere che lo Stretto di Hormuz potrebbe riaprire il giorno successivo all’accoglimento delle sette condizioni presentate dall’Iran ai colloqui di Islamabad. È un annuncio condizionale, non un’intesa raggiunta. Dietro la formula diplomatica c’è uno dei nodi più sensibili dell’economia globale: un passaggio marittimo essenziale per il commercio energetico, sul quale si scaricano crisi militari, pressione negoziale e interessi internazionali.

Per le famiglie e le imprese europee la distanza geografica inganna. Il rischio sulle rotte e sulle forniture si trasmette ai prezzi, ai trasporti e alle aspettative economiche. Ogni annuncio deve quindi essere misurato sui fatti: la navigazione effettivamente ripristinata, la sicurezza delle navi e la durata degli accordi, non soltanto la forza delle dichiarazioni.

Italia: prevenzione sismica rinviata e bilancio sotto accusa

Edifici pubblici, sessanta milioni spostati agli anni successivi

Un’altra disposizione della manovra suscita forti interrogativi sulla gerarchia delle priorità. Il Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici passa da 60 a 30 milioni di euro sia nel 2027 sia nel 2028. I 60 milioni complessivamente differiti saranno riprogrammati nel 2029 e nel 2030. La dotazione totale non viene cancellata, ma il calendario degli interventi si allunga: una distinzione contabile che non elimina il problema di edifici da mettere in sicurezza.

Entro il 31 marzo 2027 dovrà essere aggiornato il decreto di riparto. Nello stesso testo compaiono anche nuovi contributi per L’Aquila e il territorio colpito dal terremoto del 2009. Resta però una domanda politica semplice: in un Paese esposto al rischio sismico, quanto costa rinviare la prevenzione proprio quando la programmazione dovrebbe accelerare? La sicurezza degli immobili pubblici non guadagna nulla dai giochi di prestigio del calendario finanziario.

Mondo: libertà di espressione e civili nelle zone di guerra

Marocco, quattro anni di carcere per caricature del sovrano

Un tribunale marocchino ha condannato in primo grado Yasser Mounbir, vignettista ventiduenne, a quattro anni di detenzione e a una multa di 40 mila dirham per caricature del re Mohammed VI pubblicate su Instagram. Il suo difensore ha annunciato il ricorso. La normativa marocchina punisce le offese rivolte al sovrano e prevede aggravamenti nel caso di pubblicazioni sui social.

La vicenda mette a nudo la distanza tra l’autorità che pretende rispetto e la libertà che ammette il dissenso. Una caricatura non può essere confusa con un’aggressione fisica, e la repressione della satira rappresenta un segnale inquietante per chi scrive, disegna e informa. Il caso non è chiuso sul piano giudiziario, ma la severità della condanna è già un fatto politico di rilievo internazionale.

Economia: pensioni, energia e piccoli pacchi, i conti veri

Bonus Giorgetti, paga di più oggi chi rinvia la pensione

Il governo proroga al 2027 il bonus Giorgetti: chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2027 e decide di restare al lavoro può ricevere nello stipendio, senza imposte, la quota di contributi normalmente a proprio carico. È un vantaggio immediato per gli aventi diritto, ma la valutazione dell’impatto è più contenuta della retorica che spesso accompagna gli incentivi.

La relazione tecnica prevede circa 7.500 adesioni alla proroga; soltanto il 15 per cento, poco più di 1.100 lavoratori, sarebbe però indotto dal beneficio a rinviare davvero l’uscita. La misura riguarda una platea delimitata e non affronta il problema di salari insufficienti, carriere discontinue e accesso dei giovani al lavoro stabile.

Energia, oltre sei miliardi di sostegni vincolati agli investimenti

Gli articoli dedicati all’energia prevedono oltre sei miliardi di euro di aiuti distribuiti fra il 2027 e il 2030: 2,5 miliardi per imprese energivore e circa 3,53 miliardi per micro, piccole e medie imprese non energivore. L’accesso al sostegno richiederà investimenti di riduzione dei consumi e delle emissioni per un valore almeno pari all’aiuto ottenuto, con le verifiche previste e l’autorizzazione europea ancora necessaria.

L’impostazione prova a evitare il semplice sussidio senza trasformazione produttiva. Ma per aziende con poca liquidità il vincolo finanziario può diventare una barriera: incentivare la transizione e renderla economicamente praticabile sono due problemi distinti. Decreti attuativi, tempi di accesso e sostenibilità degli investimenti decideranno la portata reale dell’intervento.

Acquisti online, contributo europeo e stop alla tassa italiana

Il primo novembre entra in vigore il contributo europeo di due euro sui piccoli pacchi spediti direttamente ai consumatori da Paesi extra Ue, distinto dal dazio forfettario di tre euro per articolo introdotto a luglio sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Nel disegno di legge di Bilancio, intanto, il governo italiano abroga il proprio contributo amministrativo di due euro sui pacchi sotto i 150 euro, la cui applicazione era stata più volte rinviata.

Le due norme non vanno confuse. Per chi compra online conta soprattutto come piattaforme e venditori incorporeranno gli oneri nel prezzo esposto. La promessa di un commercio digitale sempre più conveniente rischia infatti di scontrarsi con costi logistici e doganali che, anche quando formalmente gravano su altri operatori, possono finire nel carrello dei clienti.

Sport: Lazio regina, Juventus rilanciata e Crippa da record

Gattuso porta la Lazio da sola al comando della Serie A

La Lazio batte il Cagliari 2-1 all’Olimpico e vola al primo posto solitario con 28 punti dopo dieci giornate. I sardi passano con Nzola, Isaksen pareggia e Pinamonti firma all’83° la rimonta decisiva. La squadra allenata da Gennaro Gattuso sfrutta anche la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan, terminato 3-1 per i rossoneri, e porta a tre punti il vantaggio sui nerazzurri.

Il successo conferma una Lazio capace di reagire agli imprevisti senza perdere ordine e convinzione. La classifica di novembre non assegna lo scudetto, ma racconta un avvio che modifica le gerarchie attese e costringe le rivali a inseguire.

Juventus-Napoli 2-0, i bianconeri cambiano passo

La Juventus di Luciano Spalletti supera il Napoli 2-0 nel confronto serale di Torino. A sbloccare la gara è Alajbegović, con una conclusione dalla distanza; Boga chiude il conto con un destro a giro. Il risultato consegna punti pesanti ai bianconeri e una battuta d’arresto agli azzurri, in una giornata segnata dalle vittorie di Roma e Milan. La corsa alle posizioni di vertice resta apertissima, ma il segnale della Juventus è netto: serve continuità, non soltanto una notte convincente.

Maratona di New York, Yeman Crippa secondo per tredici secondi

Una delle notizie sportive più forti arriva da New York. Yeman Crippa chiude secondo in 2 ore, 6 minuti e 14 secondi, a soli tredici secondi dallo svedese Andreas Almgren, vincitore al debutto sulla distanza in 2 ore, 6 minuti e un secondo. L’italiano cede soltanto negli ultimi 400 metri e firma il miglior piazzamento azzurro nella gara maschile da trent’anni. È un risultato che vale più di una celebrazione occasionale: racconta una prova agonistica costruita fino agli ultimi metri, contro avversari di altissimo livello.

Domani, 2 novembre: a Ciampino il rientro dei caduti in Bosnia

Per lunedì 2 novembre è atteso intorno a mezzogiorno, all’aeroporto militare di Ciampino, l’arrivo delle salme dei quattro italiani morti nello schianto di un elicottero Chinook durante la missione Eufor Althea in Bosnia: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e i militari della Croce Rossa Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci. Le salme dovrebbero essere trasferite all’ospedale militare del Celio, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente. La data e le modalità delle esequie restano soggette alle comunicazioni ufficiali e alle decisioni delle famiglie.

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