Manovra 2027, Giorgetti apre a flat tax, pensioni e forfettari

🌐 Manovra 2027: dalla flat tax sugli aumenti dei giovani al regime forfettario a 100mila euro, passando per pensioni, IRPEF e bonus casa. Ecco le ipotesi sul tavolo e le misure che potrebbero entrare nella prossima Legge di Bilancio.

La Manovra 2027 comincia a prendere forma, ma il quadro resta ancora in movimento. Il Governo deve infatti conciliare le richieste dei partiti della maggioranza con un vincolo molto concreto: le risorse disponibili.

È questo il punto da cui è partito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che nelle ultime settimane ha delineato alcune delle possibili direttrici della prossima Legge di Bilancio. Tra le ipotesi più interessanti figurano una flat tax sugli aumenti di stipendio dei giovani, l’estensione del regime forfettario fino a 100mila euro e una possibile maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione a 64 anni.

A queste proposte si aggiungono il possibile ampliamento dell’aliquota IRPEF del 33% fino a 60mila euro, la proroga della detassazione degli aumenti contrattuali e una serie di interventi su casa, famiglie e imprese.

Non tutte le misure, però, hanno lo stesso grado di certezza. Alcune sono già previste dalla legislazione vigente, altre sono state annunciate dal Governo, mentre diverse rimangono proposte politiche ancora da finanziare.

Manovra 2027, prima di tutto bisogna trovare le risorse

La prima partita della Manovra 2027 non si gioca ancora su pensioni o tasse, ma sui conti pubblici.

Il Governo dovrà verificare quale sarà lo spazio effettivamente disponibile per nuovi interventi senza compromettere gli obiettivi di finanza pubblica e gli impegni assunti a livello europeo.

Le stime sulla crescita rappresentano, in questo senso, un elemento decisivo. Un’economia più dinamica può migliorare il rapporto tra deficit e PIL e creare condizioni relativamente più favorevoli per finanziare nuovi interventi. Al contrario, una crescita inferiore alle aspettative restringerebbe inevitabilmente il margine di manovra.

Per questo motivo il calendario economico assume un’importanza particolare. Prima di quantificare le nuove misure sarà necessario aggiornare il quadro macroeconomico e verificare l’andamento dei conti pubblici.

Il principio indicato da Giorgetti è quello del realismo: prima si calcola quanto si può spendere, poi si decide come distribuire le risorse.

È una distinzione importante perché molte delle misure oggi al centro del dibattito non sono ancora diritti acquisiti per il 2027.

IRPEF al 33% fino a 60mila euro: quanto potrebbe valere

Uno degli interventi fiscalmente più rilevanti riguarda il possibile ampliamento del secondo scaglione IRPEF.

L’ipotesi è quella di estendere l’aliquota del 33% fino a 60mila euro di reddito, mentre oggi la fascia interessata arriva fino a 50mila euro.

L’obiettivo dichiarato è alleggerire la pressione fiscale sul cosiddetto ceto medio, intervenendo proprio sui redditi che si trovano nella fascia immediatamente superiore.

Il vantaggio massimo teorico sarebbe di 1.000 euro l’anno per chi raggiunge o supera i 60mila euro di imponibile. Il beneficio crescerebbe progressivamente all’aumentare della quota di reddito compresa tra 50mila e 60mila euro.

In termini molto semplici:

con 52mila euro di imponibile, il vantaggio teorico sarebbe di circa 200 euro ;

; con 55mila euro arriverebbe a circa 500 euro ;

; con 58mila euro sarebbe di circa 800 euro ;

; dai 60mila euro in su raggiungerebbe 1.000 euro annui.

Si tratta naturalmente di una simulazione sulla sola differenza di aliquota. Il risultato effettivo dipenderebbe dalla struttura definitiva della norma e dagli eventuali interventi contemporanei sulle detrazioni.

Aumenti contrattuali, la detassazione può arrivare anche nel 2027

Un altro capitolo riguarda gli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi.

L’ipotesi è quella di prorogare anche al 2027 la tassazione agevolata, con un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi che rispettano i requisiti previsti.

La misura ha una finalità precisa: fare in modo che una parte consistente degli aumenti ottenuti con i rinnovi contrattuali rimanga effettivamente nelle buste paga.

La proroga, tuttavia, richiederà una nuova disposizione legislativa. La disciplina attualmente prevista riguarda infatti gli aumenti corrisposti nel 2026.

Va inoltre tenuta distinta dalla tassazione agevolata dei premi di produttività, che segue una disciplina specifica.

Flat tax sugli aumenti dei giovani: la proposta di Giorgetti

È probabilmente una delle proposte più innovative emerse nel confronto sulla Manovra 2027.

Giorgetti ha ipotizzato una flat tax sugli aumenti di stipendio destinati ai giovani, con l’obiettivo di incentivare le imprese ad aumentare le retribuzioni dei lavoratori nelle fasce più giovani.

Il meccanismo, almeno nelle intenzioni, sarebbe diverso dalla semplice proroga della detassazione degli aumenti contrattuali.

L’agevolazione potrebbe infatti essere collegata direttamente alla scelta dell’impresa di riconoscere una maggiore retribuzione, trasformando il vantaggio fiscale in un incentivo a investire sui salari.

Il ministro ha collegato il tema degli stipendi anche alla competitività delle imprese e alla necessità di considerare il salario come una forma di investimento.

Restano però da definire gli elementi fondamentali della misura: aliquota, età massima per accedere, importo dell’aumento agevolabile, eventuale limite reddituale e requisiti richiesti alle aziende.

Per ora, quindi, non esiste ancora una vera e propria flat tax operativa per gli aumenti dei giovani. La proposta dovrà essere trasformata in una norma della Legge di Bilancio.

Forfettari a 100mila euro: la partita con l’Europa

Grande attenzione anche per il possibile innalzamento della soglia del regime forfettario.

La proposta è portare il limite di ricavi e compensi dagli attuali 85mila a 100mila euro.

Per migliaia di professionisti e piccoli autonomi si tratterebbe di una modifica potenzialmente significativa, perché permetterebbe a chi oggi si trova nella fascia compresa tra 85mila e 100mila euro di mantenere più a lungo il regime agevolato.

Il problema, però, non è soltanto italiano.

La soglia è collegata alla disciplina europea dell’IVA per le piccole imprese. Per questo Giorgetti ha evidenziato la necessità di un confronto con l’Unione europea.

La questione è particolarmente importante perché il superamento degli 85mila euro non produce semplicemente un effetto fiscale: coinvolge anche il rapporto tra regime forfettario ed esenzione IVA.

Chi potrebbe guadagnare dal nuovo limite

L’eventuale innalzamento a 100mila euro interesserebbe soprattutto gli autonomi che oggi si avvicinano alla soglia massima.

Un professionista con ricavi pari a 95mila euro, per esempio, potrebbe ottenere un vantaggio fiscale significativo dalla permanenza nel regime forfettario, a seconda del coefficiente di redditività, dei contributi versati e della propria situazione personale.

Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria può essere consistente, anche se non è possibile stabilire un risparmio uguale per tutti.

Molto dipende infatti dalla tipologia di attività, dai contributi previdenziali, dalle spese effettivamente sostenute e dal livello di reddito.

Per questo l’eventuale innalzamento della soglia non sarebbe semplicemente una misura destinata a “chi fattura di più”, ma avrebbe conseguenze diverse a seconda del profilo fiscale del contribuente.

Pensione a 64 anni: apertura, ma con una condizione

Sul fronte previdenziale il dibattito è ancora più delicato.

La proposta di estendere la possibilità di andare in pensione a 64 anni anche ai lavoratori con carriera nel sistema misto è stata rilanciata dalla Lega e ha trovato una cauta apertura da parte di Giorgetti.

Il ministro, però, ha posto una condizione precisa: la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

La normativa attuale consente l’accesso alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, con determinati requisiti contributivi e di importo, principalmente a chi appartiene integralmente al sistema contributivo, quindi senza contribuzione precedente al 1996.

L’ipotesi allo studio avrebbe l’obiettivo di superare questa differenza, consentendo anche ad alcune persone con una carriera nel sistema misto di utilizzare un’uscita a 64 anni.

Il possibile prezzo sarebbe il ricalcolo contributivo dell’assegno, che potrebbe comportare una pensione più bassa rispetto a quella ottenibile attraverso altre modalità.

È dunque ancora presto per parlare di una nuova pensione a 64 anni già disponibile nel 2027. La misura avrebbe bisogno di una norma specifica e di requisiti definiti.

I requisiti pensionistici del 2027 sono invece già noti

Una cosa va distinta dalle proposte politiche: i requisiti ordinari per il 2027 sono già stati aggiornati in base all’adeguamento alla speranza di vita.

La pensione di vecchiaia è destinata a salire a 67 anni e 1 mese, mentre per la pensione anticipata ordinaria il requisito contributivo viene incrementato.

Questo significa che chi sta programmando l’uscita dal lavoro non deve confondere le nuove ipotesi politiche con le regole che, in assenza di modifiche, costituiscono la base normativa per il 2027.

Il contributo sulle banche divide la maggioranza

Nel confronto sulla Manovra è entrato anche il tema del possibile contributo straordinario a carico degli istituti bancari.

La Lega ha avanzato l’ipotesi di un prelievo del 5% sugli utili delle principali banche italiane, per un periodo limitato, destinando le risorse a interventi sociali e previdenziali.

La proposta non coincide però con una decisione già assunta dal Governo.

Il tema divide infatti la maggioranza e, soprattutto, pone interrogativi sulla modalità con cui dovrebbe essere calcolato il contributo, sulla sua durata e sulla destinazione delle risorse.

Giorgetti non ha dato un via libera definitivo, richiamando anche il tema della concorrenza nel settore bancario.

Forza Italia spinge su tasse, tredicesime e famiglie

Forza Italia punta invece su una strategia prevalentemente fiscale.

Tra le priorità indicate figurano l’estensione dell’IRPEF al 33% fino a 60mila euro, la possibile detassazione della tredicesima e interventi su alcune voci di spesa per famiglie e automobilisti.

Anche in questo caso la parola decisiva resta coperture.

Il numero di proposte che entrano nel dibattito pre-manovra è infatti superiore alle risorse che realisticamente possono essere destinate a nuove agevolazioni. Sarà quindi necessario stabilire quali interventi avranno precedenza.

Bonus casa 2027, cosa cambia per le ristrutturazioni

Non tutte le novità del 2027 dipenderanno dalla prossima Manovra.

Per il Bonus Ristrutturazioni, infatti, la riduzione delle aliquote è già prevista dalla normativa.

Nel 2027 la detrazione sarà ordinariamente più bassa rispetto al 2026, mentre resterà un trattamento più favorevole per gli interventi effettuati sull’abitazione principale quando ricorrono le condizioni richieste.

Il limite di spesa resta fissato a 96mila euro per unità immobiliare.

Per chi sta programmando lavori importanti, la differenza temporale può quindi diventare un elemento da valutare attentamente: anticipare una spesa al 2026 o sostenerla nel 2027 può produrre un risultato fiscale differente.

Bonus mobili 2027, la proroga non è ancora prevista

Situazione diversa per il Bonus Mobili.

L’agevolazione attualmente copre gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026. Per le spese sostenute nel 2027 sarebbe quindi necessaria una nuova proroga.

In assenza di un intervento legislativo, il beneficio non proseguirebbe automaticamente.

Per chi sta ristrutturando casa e programma anche l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, questa è una delle scadenze da tenere maggiormente sotto osservazione nella fase di preparazione della Legge di Bilancio.

Bonus mamme e sostegno alle lavoratrici

Anche il sostegno alle madri lavoratrici rappresenta un capitolo importante.

Il 2027 dovrebbe segnare l’avvio del nuovo meccanismo di esonero contributivo previsto dalla normativa, mentre nel 2026 opera una misura transitoria basata su un contributo mensile.

Il passaggio da una misura all’altra dovrà essere accompagnato dalle necessarie disposizioni applicative, così da definire con precisione requisiti, importi e modalità di accesso.

Per le famiglie, dunque, il 2027 potrebbe portare una revisione significativa degli strumenti di sostegno, ma il quadro definitivo dipenderà dai provvedimenti attuativi e dalle eventuali modifiche inserite nella nuova Manovra.

Imprese, sul tavolo anche un Buono Digitale

Tra le proposte provenienti dal mondo produttivo c’è infine un possibile Buono Digitale destinato a micro, piccole e medie imprese e professionisti.

L’idea è incentivare gli investimenti in settori considerati strategici per la competitività, come software, cloud, intelligenza artificiale, cybersecurity, commercio elettronico, consulenza e formazione.

La proposta avrebbe una durata pluriennale e richiederebbe uno stanziamento significativo.

Anche in questo caso, però, non si tratta di una misura già approvata. Per diventare operativa dovrebbe essere inserita in un provvedimento legislativo accompagnato dalle relative risorse finanziarie.

Manovra 2027, quali misure sono davvero più vicine

Il quadro che emerge è quindi molto articolato.

Da una parte ci sono misure già previste dalla legislazione, come l’adeguamento dei requisiti pensionistici e la riduzione delle aliquote del Bonus Ristrutturazioni nel 2027. Dall’altra ci sono interventi annunciati o sostenuti politicamente, come il nuovo taglio IRPEF, la detassazione degli aumenti contrattuali e la flat tax per i giovani.

Ancora più incerta è la posizione di proposte come forfettario a 100mila euro, pensione a 64 anni nel sistema misto, contributo sulle banche e Buono Digitale.

La vera partita si giocherà quindi nei prossimi mesi, quando alle dichiarazioni politiche dovranno sostituirsi numeri, norme e coperture.

Per lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, famiglie e imprese, la Manovra 2027 potrebbe incidere su reddito disponibile, fiscalità e accesso alle agevolazioni. Ma prima di considerare già acquisiti i nuovi benefici è fondamentale distinguere ciò che è già legge da ciò che rappresenta ancora una proposta.

Il punto decisivo sarà proprio questo: trasformare le numerose richieste in un pacchetto sostenibile, compatibile con i conti pubblici e capace di concentrare le risorse sulle priorità individuate dal Governo.