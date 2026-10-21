Mangiare di notte può danneggiare il fegato: cosa dice la ricerca

🌐 Mangiare a tarda notte, fegato grasso e cirrosi epatica: nuove ricerche scientifiche collegano le abitudini alimentari notturne a un rischio maggiore di sviluppare malattie del fegato, tra cui la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (MASLD). Gli studi suggeriscono che non conta soltanto cosa mettiamo nel piatto, ma anche quando mangiamo. Il ritmo dei pasti potrebbe influenzare il metabolismo e la salute epatica nel lungo periodo, anche se l’associazione osservata non dimostra automaticamente un rapporto diretto di causa ed effetto. Mangiare davanti alla televisione dopo cena, aprire il frigorifero prima di andare a dormire o concedersi regolarmente uno spuntino a notte fonda sono abitudini comuni. Spesso sembrano innocue, soprattutto quando la giornata è stata lunga e la fame arriva proprio nelle ore in cui il corpo dovrebbe prepararsi al riposo. La ricerca scientifica, tuttavia, sta approfondendo un aspetto ancora poco considerato dell’alimentazione: l’orario in cui consumiamo i pasti potrebbe essere importante quanto la loro composizione. Alcuni studi hanno osservato un’associazione tra il consumo di cibo nelle ore notturne e una maggiore probabilità di sviluppare la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica, una condizione caratterizzata dall’accumulo eccessivo di grasso nel fegato. Altre analisi hanno individuato un’associazione anche con la cirrosi, una malattia caratterizzata da cicatrizzazione progressiva del tessuto epatico. I risultati meritano attenzione, ma vanno interpretati correttamente. Non significa che mangiare uno snack dopo le 22 provochi automaticamente una malattia del fegato. Gli studi analizzano soprattutto abitudini ripetute nel tempo e devono tenere conto di altri fattori, come peso corporeo, alimentazione complessiva, consumo di alcol, diabete e qualità del sonno. Il messaggio più importante è quindi più articolato di un semplice divieto: la regolarità dei pasti e la sincronizzazione con il ritmo biologico potrebbero contribuire alla salute metabolica. Mangiare a tarda notte aumenta il rischio di fegato grasso? Una ricerca pubblicata nel 2025 sulla rivista Clinical Nutrition ha esaminato il rapporto tra spuntini notturni, regolarità della colazione e rischio di sviluppare la MASLD. Lo studio ha coinvolto 32.030 partecipanti appartenenti a una coorte prospettica cinese. I ricercatori hanno confrontato diverse abitudini alimentari, valutando la frequenza degli spuntini notturni e il consumo regolare o irregolare della colazione. I risultati hanno evidenziato un’associazione tra queste abitudini e una maggiore probabilità di sviluppare la malattia. Rispetto alle persone che facevano colazione regolarmente e non consumavano spuntini notturni, chi manteneva la colazione ma mangiava anche di notte presentava un aumento relativo del rischio stimato del 12%. Quando si combinavano colazione irregolare e spuntini notturni, l’incremento arrivava al 26%. Nel gruppo che non faceva mai colazione e consumava spuntini notturni, l’incremento stimato era del 52%. <Cite refs={[“turn574619search1″,”turn574619search9”]}/> Queste percentuali rappresentano differenze relative tra gruppi, non la probabilità assoluta che una singola persona sviluppi la malattia. Perché gli orari dei pasti possono fare la differenza L’organismo umano è regolato da ritmi circadiani, cioè meccanismi biologici che seguono un ciclo di circa 24 ore. Questi ritmi coordinano il sonno, la produzione di ormoni, la temperatura corporea e numerosi processi metabolici. Anche il fegato segue un proprio ritmo. Nel corso della giornata cambia il modo in cui gestisce il glucosio, elabora i grassi e risponde ai segnali ormonali legati all’alimentazione. Quando si mangia frequentemente nelle ore notturne, soprattutto se si tratta di pasti abbondanti o ricchi di calorie, si può alterare la sincronizzazione tra alimentazione e orologio biologico. Questo potrebbe influenzare la gestione degli zuccheri e dei lipidi, favorendo in alcune circostanze un bilancio energetico sfavorevole e l’accumulo di grasso nel fegato. Il punto non è che il fegato smetta di funzionare durante la notte, ma che il metabolismo è regolato da ritmi biologici e potrebbe rispondere in modo diverso al cibo a seconda del momento in cui viene consumato.

Fegato grasso e cirrosi: che cosa hanno scoperto i ricercatori

La questione è stata approfondita anche attraverso un’analisi presentata nel 2025 al congresso dell’American Association for the Study of Liver Diseases. I ricercatori hanno esaminato dati aggregati provenienti da tre grandi coorti prospettiche, per un totale di 199.155 partecipanti, seguiti per una mediana di 16 anni.

Nel periodo di osservazione sono stati registrati 4.477 nuovi casi di MASLD e 312 casi di cirrosi. Dopo aver considerato diversi fattori, tra cui età, indice di massa corporea, apporto calorico, diabete, dislipidemia, fumo, attività fisica e consumo di alcol, mangiare a tarda notte risultava associato a un rischio maggiore di entrambe le condizioni.

In particolare, l’associazione corrispondeva a un incremento relativo stimato del 31% per la MASLD e del 28% per la cirrosi. Si tratta di risultati osservazionali presentati in un contesto scientifico specialistico, che richiedono ulteriori verifiche e non dimostrano che gli spuntini notturni siano, da soli, la causa delle malattie.

Come si passa dal fegato grasso alla cirrosi

La MASLD, in passato generalmente conosciuta come steatosi epatica non alcolica, si manifesta quando il grasso si accumula nel fegato in presenza di fattori di rischio metabolici.

La condizione è spesso associata a sovrappeso, obesità addominale, diabete di tipo 2, pressione alta e alterazioni dei grassi nel sangue. In molti casi non provoca sintomi evidenti e viene individuata durante controlli effettuati per altri motivi.

Non tutte le persone con fegato grasso sviluppano danni gravi. In una parte dei pazienti, tuttavia, la malattia può evolvere verso una forma caratterizzata da infiammazione e danno cellulare, chiamata MASH, e successivamente verso fibrosi e cirrosi.

La cirrosi epatica è una condizione avanzata nella quale il tessuto sano viene progressivamente sostituito da tessuto cicatriziale, compromettendo la struttura e le funzioni dell’organo. Può avere conseguenze importanti, tra cui insufficienza epatica e un aumento del rischio di tumore del fegato.

Il legame tra abitudini notturne e queste patologie è dunque rilevante, ma non va interpretato in modo semplicistico. La cirrosi può derivare da cause diverse, tra cui consumo eccessivo di alcol, epatiti virali croniche e altre malattie epatiche.

Mangiare tardi non equivale a sviluppare la cirrosi: la ricerca suggerisce piuttosto che l’orario dei pasti possa essere uno dei tanti elementi da considerare nella prevenzione metabolica.

Non conta soltanto l’orario: anche cosa mangiamo è fondamentale

Uno spuntino notturno non è sempre uguale a un altro. Un piccolo pasto equilibrato, consumato per necessità, ha caratteristiche molto diverse da una cena abbondante seguita da dolci, snack salati e bevande zuccherate.

Quando si mangia tardi per abitudine, senza una reale sensazione di fame, è più facile introdurre calorie aggiuntive rispetto al fabbisogno quotidiano. Se questo comportamento si ripete nel tempo, può contribuire all’aumento di peso e al peggioramento dei fattori di rischio metabolici.

Gli alimenti ricchi di zuccheri aggiunti, le bevande zuccherate e un eccesso di calorie possono favorire l’accumulo di grasso nel fegato, soprattutto nelle persone predisposte.

Anche l’alcol merita particolare attenzione: il suo consumo può danneggiare direttamente il fegato e, in presenza di alterazioni metaboliche, contribuire ulteriormente al rischio epatico.

Per questo motivo, gli specialisti valutano l’insieme delle abitudini quotidiane, non soltanto l’ora indicata dall’orologio.

Come ridurre il rischio: cinque abitudini utili

Non esiste un orario universale oltre il quale ogni forma di alimentazione diventa dannosa. È però possibile adottare comportamenti che aiutino a mantenere più regolari i ritmi alimentari.

Mantenere orari dei pasti abbastanza regolari. Una routine stabile può aiutare a coordinare alimentazione e ritmo sonno-veglia.

Evitare le cene eccessivamente abbondanti prima di coricarsi. Quando possibile, è utile lasciare un intervallo adeguato tra il pasto principale e il sonno.

Limitare gli spuntini automatici. Prima di mangiare, può essere utile chiedersi se si avverte davvero fame oppure se si tratta di noia, stress o abitudine.

Preferire alimenti poco elaborati. Verdura, legumi, cereali integrali, frutta e fonti proteiche adeguate possono contribuire a un’alimentazione equilibrata.

Controllare i principali fattori di rischio metabolico. Peso corporeo, glicemia, pressione e livelli dei lipidi nel sangue sono importanti per la salute del fegato.

Anche l’attività fisica regolare e la limitazione dell’alcol possono contribuire alla prevenzione delle malattie epatiche.

Non è necessario trasformare queste indicazioni in regole rigide o saltare i pasti per compensare uno spuntino serale. Un approccio sostenibile, adattato alle esigenze individuali, è generalmente più utile di restrizioni improvvisate.

Attenzione: per chi ha già la cirrosi, uno spuntino serale può essere utile

C’è un dettaglio importante che impedisce di trasformare questi risultati in un divieto assoluto di mangiare la sera.

Nelle persone con cirrosi già diagnosticata, uno spuntino prima di dormire può essere raccomandato dai medici. In alcuni pazienti, infatti, la malattia altera il metabolismo energetico e aumenta il rischio di perdita di massa muscolare e malnutrizione.

Le linee guida europee sulla gestione della MASLD e delle sue complicanze prevedono, in specifiche situazioni cliniche, un’alimentazione distribuita nell’arco della giornata e uno spuntino serale, spesso contenente proteine e carboidrati complessi.

Non c’è contraddizione: prevenire una malattia in una persona sana e garantire un apporto nutrizionale adeguato a chi ha già una patologia epatica sono obiettivi differenti.

Chi soffre di una malattia del fegato dovrebbe quindi seguire le indicazioni del proprio specialista, senza eliminare autonomamente pasti o spuntini sulla base di titoli generici.

Il fegato manda segnali quando è in difficoltà?

Uno degli aspetti più insidiosi della steatosi epatica è che può rimanere silenziosa per anni. Molte persone non avvertono disturbi specifici e scoprono il problema attraverso esami del sangue o accertamenti effettuati per altre ragioni.

Quando la malattia progredisce, possono comparire stanchezza, debolezza e altri sintomi, ma questi segnali non sono sufficienti per formulare una diagnosi.

La valutazione medica può includere esami ematici, ecografia, strumenti per stimare la fibrosi e, quando necessario, ulteriori accertamenti.

È importante non aspettare la comparsa di sintomi per occuparsi della prevenzione, soprattutto in presenza di diabete, obesità, alterazioni dei grassi nel sangue o consumo significativo di alcol.

La salute del fegato si protegge soprattutto attraverso la gestione dei fattori di rischio e controlli appropriati, non attraverso la paura di un singolo pasto.

Mangiare tardi è un’abitudine da rivedere, non una condanna

Le ricerche più recenti rafforzano l’interesse scientifico per il rapporto tra orari dei pasti, ritmo circadiano e metabolismo epatico. I dati suggeriscono che mangiare regolarmente a tarda notte possa associarsi a un rischio maggiore di steatosi metabolica e, secondo alcune analisi, anche di cirrosi.

Restano però domande aperte: quanto pesa l’orario rispetto alla quantità e alla qualità del cibo? Quale ruolo hanno il sonno, il lavoro notturno e le condizioni metaboliche preesistenti? E quali cambiamenti negli orari dei pasti producono benefici misurabili nel lungo periodo?

Per rispondere serviranno ulteriori studi, capaci di distinguere meglio l’effetto degli orari da quello degli altri comportamenti quotidiani.

Nel frattempo, la scelta più ragionevole è evitare gli eccessi abituali, mantenere una routine alimentare equilibrata e prestare attenzione ai fattori di rischio individuali.

Non è un singolo spuntino a decidere il destino del fegato: è l’insieme delle abitudini mantenute nel tempo.