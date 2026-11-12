Måneskin, il ritorno ha due date: ad aprile sul palco insieme

🌐 I Måneskin sono nel cartellone del Coachella 2027: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno il 10 e il 17 aprile in California. Dopo i progetti individuali arriva un impegno comune; resta aperta, ma non confermata, la possibilità di Sanremo.

Il nome sul manifesto e due sabati per ritrovarsi

Il ritorno dei Måneskin adesso ha un luogo e due date: 10 e 17 aprile 2027, al Coachella. Il nome della band compare nel manifesto ufficiale del festival californiano, nella giornata guidata da Tame Impala. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono dunque annunciati nuovamente insieme, dopo la pausa dall’attività collettiva e le esperienze individuali. Non soltanto una possibilità discussa: questa volta c’è un cartellone a fissare l’appuntamento.

La manifestazione si svolgerà all’Empire Polo Club di Indio, in California, nei fine settimana dal 9 all’11 e dal 16 al 18 aprile. Per il gruppo sono previsti entrambi i sabati. È una distinzione importante anche per chi sta seguendo l’annuncio dall’Italia: la notizia arriva l’11 novembre 2026, mentre i concerti appartengono al calendario della primavera successiva. Non si tratta, quindi, di esibizioni già avvenute.

Una reunion sul palco, non l’annuncio di un nuovo disco

La parola reunion descrive il ricongiungimento artistico sul palco, ma va letta senza trasformare la pausa in uno scioglimento mai formalizzato. Il gruppo aveva interrotto l’attività comune nel 2024, lasciando spazio ai percorsi dei singoli componenti. Il ritorno annunciato riguarda ora due concerti: non dimostra, da solo, che tutte le attività individuali siano terminate o che sia già definita una nuova fase discografica della band.

Nei materiali verificati non emerge infatti un annuncio contestuale di un nuovo album dei Måneskin, né un calendario completo di tournée. Anche repertorio, ospiti e struttura delle esibizioni restano fuori dalle informazioni disponibili. Per chi aspetta canzoni inedite, il passaggio è sostanziale: la presenza nel programma certifica l’impegno dal vivo, ma non autorizza ad attribuire al gruppo pubblicazioni o altri appuntamenti ancora privi di conferma.

Damiano, Victoria e Thomas: le strade percorse nella pausa

L’intervallo ha avuto contenuti musicali diversi per i membri della formazione. Damiano David ha pubblicato Funny Little Fears il 16 maggio 2025, dando una forma autonoma al proprio lavoro fuori dal gruppo. È il riferimento discografico più immediato per ricostruire la sua parentesi solista: un progetto firmato con il proprio nome, distinto dalle uscite dei Måneskin e precedente all’appuntamento collettivo appena annunciato in California.

Victoria De Angelis si è concentrata sui dj set e sulla musica elettronica. Thomas Raggi ha invece presentato nel 2025 Masquerade, prodotto da Tom Morello. Il lavoro del chitarrista riunisce otto brani e collaborazioni con musicisti tra cui Alex Kapranos, Nic Cester, Chad Smith e Matt Sorum. Non è corretto ridurlo a un disco interamente strumentale: il progetto comprende anche il contributo di diversi cantanti.

Sono esperienze che aiutano a leggere la distanza fra l’ultima fase comune e il ritorno annunciato, senza attribuire ai quattro contrasti o motivazioni personali non dimostrati. La pausa ha prodotto attività autonome; il manifesto del festival presenta invece un unico nome, Måneskin. È su quel nome collettivo, e non sui singoli progetti, che sono inserite le due esibizioni di aprile.

Il precedente del 2022 e la strada da Roma all’Eurovision

Per la band non sarà un debutto al Coachella. I quattro vi avevano già suonato nel 2022, dopo l’affermazione internazionale seguita alle vittorie del 2021. Il ritorno li riporta quindi in una manifestazione già attraversata nella prima fase della loro espansione fuori dall’Italia. Il precedente è verificato; non sono invece ancora disponibili elementi per confrontare il futuro spettacolo con quello portato in California quattro anni fa.

Il percorso era partito da Roma e aveva trovato una prima grande vetrina televisiva a X Factor nel 2017. Poi erano arrivate la vittoria al Festival di Sanremo con Zitti e buoni e quella all’Eurovision Song Contest di Rotterdam. Nel 2021 il brano conquistò 524 punti nella competizione europea: il risultato che portò il gruppo al primo posto e accompagnò il salto verso un pubblico internazionale.

Sanremo resta una possibilità, non una data acquisita

Accanto all’annuncio americano resta il tema di un eventuale passaggio all’Ariston. Le ricostruzioni disponibili riferiscono dell’interesse di Stefano De Martino a riportare insieme i Måneskin al Festival di Sanremo 2027. Non emerge però una conferma equivalente a quella del Coachella. L’ipotesi va quindi mantenuta distinta dalle due esibizioni già indicate nel programma californiano, senza presentarla come una partecipazione acquisita.

Per la stessa ragione, definire il Coachella il primo concerto in assoluto del ricongiungimento sarebbe prematuro: è l’impegno ufficiale verificato, non la garanzia che non possano essere annunciati appuntamenti precedenti. Al momento dell’elaborazione, la sera dell’11 novembre, il dato concreto rimane quello del manifesto. L’eventuale presenza a Sanremo richiederebbe una comunicazione specifica prima di entrare nel calendario certo della band.

Il cartellone e l’apertura della vendita

Nel programma 2027, Dua Lipa guiderà i venerdì, Tame Impala i sabati e SZA le domeniche. I Måneskin figurano nella stessa giornata di Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn e Martin Garrix. Il manifesto comprende inoltre Madonna, annunciata nella Dance Tent, e Giorgio Moroder. La formazione italiana rientra dunque nel cast del festival, ma non è indicata tra i tre headliner delle giornate.

Per il pubblico interessato ai pass, il sito del festival distingue l’apertura della vendita generale dalle offerte che abbinano ingresso e soggiorno, già presentate nella pagina ufficiale. La vendita generale è annunciata per venerdì 13 novembre 2026 alle 12 del Pacifico, corrispondenti alle 21 in Italia.

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