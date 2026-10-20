Manchester City, incubo retrocessione con due anni in B

🌐 Il Manchester City rischia una sanzione senza precedenti nella storia recente della Premier League. Dopo il verdetto sulle violazioni delle regole finanziarie, si profila una possibile maxi penalizzazione in classifica, accompagnata da una pesante multa. Secondo le indiscrezioni, il club potrebbe finire in Championship e rimanervi per almeno due stagioni. Ma la decisione sulle sanzioni non è ancora definitiva e la società ha presentato ricorso.

Manchester City, la Premier League davanti a un caso storico

Dalla vetta della Premier League al rischio di precipitare nella seconda divisione inglese. È lo scenario che incombe sul Manchester City, travolto dalle conseguenze del procedimento sulle presunte irregolarità finanziarie commesse durante gli anni della propria trasformazione in una potenza del calcio internazionale.

Il club inglese, protagonista di una lunga stagione di successi sportivi e investimenti miliardari, si trova ora davanti alla possibilità di una sanzione particolarmente severa. Le ipotesi circolate negli ambienti del calcio britannico comprendono una massiccia sottrazione di punti, una multa elevata e una retrocessione in Championship.

Lo scenario più clamoroso riguarda la durata dell’eventuale permanenza nella seconda serie: secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il City potrebbe subire provvedimenti tali da compromettere anche la stagione successiva, rimanendo lontano dalla Premier League per almeno due campionati.

Non si tratta però di una sanzione già formalmente stabilita. Le conseguenze sportive sono ancora oggetto di valutazione, mentre il procedimento continua attraverso gli strumenti di impugnazione disponibili.

Fair play finanziario: le 114 violazioni contestate

Il caso affonda le radici nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018, quando il Manchester City ha consolidato il proprio ruolo tra i club più ricchi e competitivi d’Europa.

Una commissione indipendente ha riconosciuto fondate 114 delle 115 contestazioni esaminate relative alle regole economiche della Premier League. Tra i punti principali figurano le modalità di contabilizzazione delle entrate commerciali, la trasparenza delle operazioni finanziarie e la collaborazione con gli organismi di controllo.

Al centro del procedimento compare la ricostruzione di operazioni che avrebbero contribuito a presentare ricavi superiori a quelli effettivamente riconducibili all’attività commerciale ordinaria.

Le cifre richiamate nelle ricostruzioni britanniche arrivano a circa 900 milioni di sterline, un importo che rende evidente la rilevanza economica dell’inchiesta, pur non costituendo automaticamente l’importo di una sanzione.

Il Manchester City continua a contestare le conclusioni sfavorevoli e ha impugnato il verdetto.

Retrocessione e maxi multa: quale punizione rischia il City

L’ipotesi più discussa è una penalizzazione di punti sufficientemente elevata da trascinare il Manchester City nelle ultime posizioni della classifica.

Diversamente da una semplice ammenda, una sottrazione massiccia di punti inciderebbe direttamente sul futuro sportivo del club, sulla partecipazione alle competizioni internazionali e sulla capacità di trattenere i calciatori più importanti.

Secondo le indiscrezioni, il provvedimento potrebbe essere accompagnato da ulteriori penalizzazioni nella stagione successiva. È proprio questa eventualità ad alimentare la prospettiva di una permanenza prolungata in Championship.

L’espulsione completa dalle principali categorie del calcio professionistico inglese viene invece considerata meno probabile nelle ricostruzioni circolate finora.

La distinzione è fondamentale: retrocessione diretta, penalizzazione di punti e ulteriori sanzioni economiche non sono provvedimenti equivalenti e richiedono decisioni specifiche degli organi competenti.

Maresca e la squadra: il campo contro la tempesta giudiziaria

Mentre fuori dal terreno di gioco si moltiplicano gli interrogativi, il Manchester City continua a inseguire gli obiettivi sportivi della stagione.

L’allenatore Enzo Maresca ha spiegato che la vicenda avrebbe rafforzato la coesione tra giocatori, tifosi e ambiente societario. La squadra, prima in classifica al momento delle ricostruzioni pubblicate, deve dunque affrontare una situazione insolita: competere per il titolo sapendo che una decisione disciplinare potrebbe modificarne radicalmente il destino.

Anche la programmazione futura rischia di diventare complicata. Il valore dei contratti, la gestione degli ingaggi e l’attrattività del club nei confronti dei calciatori potrebbero subire conseguenze rilevanti qualora venisse confermata una sanzione particolarmente severa.

Il precedente sarebbe significativo anche per le altre società europee, sempre più sottoposte a controlli relativi alla sostenibilità finanziaria.

Le possibili richieste degli altri club e il calendario del verdetto

Il caso Manchester City non riguarda soltanto la società coinvolta. Un provvedimento definitivo potrebbe aprire ulteriori questioni sui risultati delle stagioni interessate dalle irregolarità.

Altri club potrebbero valutare iniziative risarcitorie, soprattutto qualora emergessero conseguenze economiche dimostrabili legate alle violazioni accertate.

Resta aperto anche il dibattito sull’eventuale revoca di titoli e riconoscimenti ottenuti durante il periodo contestato, ma non esiste al momento una decisione definitiva che imponga la restituzione dei trofei.

I tempi di definizione del procedimento rimangono incerti. Le prospettive giornalistiche indicano la fine del 2026 o l’inizio del 2027 come possibili momenti decisivi, senza che queste date rappresentino una scadenza garantita.

Il Manchester City resta una delle squadre più competitive d’Inghilterra, ma il suo futuro potrebbe dipendere da una decisione destinata a modificare gli equilibri economici e sportivi dell’intera Premier League.

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