🌐 Il caro bollette cambia stagione: dopo il record della domanda elettrica , ottobre registra nuovi aumenti all’ingrosso. Per i vulnerabili in Maggior Tutela il rincaro trimestrale è del 37,3%.

Dal primato estivo alla pressione sui prezzi

Il record dell’estate è alle spalle, la pressione sulle bollette no. Nel luglio 2026 l’Italia ha richiesto 32,5 terawattora di elettricità, il valore mensile più alto mai rilevato secondo Terna, con un aumento dell’8,3% sul luglio precedente. In autunno il problema si è spostato soprattutto sui prezzi: a ottobre il riferimento del mercato all’ingrosso ha raggiunto 230,82 euro per megawattora, mentre per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela è entrato in vigore un significativo aggiornamento tariffario. Sono indicatori diversi, che descrivono quantità consumate e costi dell’energia senza poter essere sovrapposti.

Il dato di luglio riguarda l’energia richiesta nell’intero mese, non il massimo assorbimento in un singolo istante. Il 15 luglio 2026 è stato invece registrato un picco annuale di domanda di circa 58 gigawatt. Distinguere le due misure evita di trasformare il primato mensile in un diverso record di potenza che il comunicato non attribuisce a quella giornata.

Il caldo ha spinto la domanda, ma non spiega tutto

Il mese del primato ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi del luglio 2025: 23. La temperatura media è risultata però superiore di 1,2 gradi rispetto a un anno prima e di quasi due gradi sulla media decennale. Eliminando statisticamente gli effetti di temperatura e calendario, la crescita della domanda resta del 5,1%: il caldo ha contribuito al risultato, senza esaurirne la spiegazione.

Anche il sistema produttivo mostrava un aumento: l’indice Terna relativo a circa mille imprese energivore segnava a luglio un incremento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Questa misura riguarda un campione industriale e non i consumi delle famiglie: non permette quindi di attribuire l’intera crescita nazionale agli apparecchi utilizzati nelle abitazioni.

La crescita è proseguita oltre luglio

Gli aggiornamenti successivi impediscono di leggere il primato come un episodio isolato. A settembre 2026 il fabbisogno nazionale ha raggiunto 27,8 TWh, in aumento del 6,5% sullo stesso mese dell’anno precedente: il livello più elevato per settembre dal 2014. Anche in quel caso le temperature hanno inciso sul risultato, con una media superiore di due gradi rispetto al settembre 2025.

Nei primi nove mesi del 2026 la domanda è aumentata complessivamente del 5,2%, pari a circa 12 TWh aggiuntivi rispetto al periodo corrispondente del 2025. La serie descrive dunque una crescita più ampia del solo mese record. I dati mensili restano provvisori: vanno letti come rilevazioni aggiornabili, non come un bilancio annuale già chiuso.

A settembre le fonti rinnovabili hanno prodotto 10,9 TWh e coperto il 39,4% del fabbisogno elettrico nazionale. La quota indica quanta parte della domanda è stata soddisfatta da quelle fonti; non rappresenta uno sconto della stessa percentuale sulla bolletta domestica, né una tariffa applicabile direttamente ai consumatori. Produzione, domanda e prezzo finale restano grandezze distinte.

A ottobre l’elettricità all’ingrosso supera 230 euro

L’aggiornamento autunnale più significativo arriva dal Gestore dei mercati energetici. Il PUN Index GME di ottobre 2026 è pari a 230,82 euro/MWh, contro 207,54 euro a settembre. Nel luglio del record dei consumi era a 157,04 euro. Rispetto all’ottobre 2025, quando valeva 111,04 euro, l’incremento è del 107,9%: il prezzo medio all’ingrosso è quindi più che raddoppiato nell’arco di dodici mesi.

Il rapporto collega il rialzo mensile alla crescita delle quotazioni del gas, insieme alla flessione delle vendite rinnovabili e delle importazioni nette. Nello stesso ottobre gli acquisti sul mercato sono diminuiti rispetto a settembre. È un elemento importante: prezzi in aumento non significano necessariamente consumi in aumento nello stesso mese. La relazione dipende anche dalle condizioni dell’offerta e dai costi delle fonti utilizzate.

Quella quotazione non coincide con il prezzo completo pagato dalle famiglie. Il riferimento all’ingrosso misura una componente del mercato elettrico; la bolletta comprende anche commercializzazione, reti, oneri e imposte. Applicare automaticamente il suo aumento percentuale all’intero importo di una fattura significherebbe confrontare valori che hanno perimetri diversi.

Il rincaro in tutela riguarda una platea precisa

Per il quarto trimestre 2026 ARERA ha stabilito un aumento del 37,3% per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela. L’aggiornamento interessa circa tre milioni di clienti: non è un rincaro identico disposto per tutte le utenze italiane. Dal 1° ottobre il prezzo di riferimento complessivo per quel profilo è di 43,43 centesimi per kilowattora, tasse incluse.

L’Autorità attribuisce l’aumento soprattutto ai costi di acquisto dell’elettricità, tra attese per il trimestre autunnale e prezzi estivi superiori alle precedenti stime. La spesa indicata per l’intero 2026 è di 665,38 euro, il 9,3% in più del 2025: è una stima riferita al cliente tipo, non un importo consuntivo valido per ogni famiglia. Restano invariati gli oneri generali di sistema.

L’aumento estivo e le componenti della tariffa

Già per il terzo trimestre 2026 ARERA aveva annunciato un incremento del 4,6% per la stessa categoria. In quel caso pesavano i maggiori prezzi all’ingrosso attesi per l’estate, i costi del mercato della capacità e l’adeguamento della componente ASOS. Le motivazioni comprendevano quindi sia condizioni del mercato sia voci regolate, non soltanto il numero di kilowattora richiesti dal Paese.

L’adeguamento della componente ASOS era stato avviato in misura limitata e graduale per rafforzare la liquidità dei conti gestiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Dal 1° luglio 2026 erano invece diminuite le componenti di commercializzazione PCV e DispBT, contribuendo a contenere l’aumento trimestrale.

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