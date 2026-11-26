🌐 Circa 86 tonnellate d’oro riallocate dal Nord America a Londra, senza ridurre le riserve dei Paesi Bassi. L’obiettivo è renderle più facilmente utilizzabili nelle crisi. Un nuovo rapporto della Corte dei conti accende l’attenzione sui rapporti tra banca centrale e governo.

Ottantasei tonnellate, ma non un unico viaggio

I Paesi Bassi hanno spostato il baricentro di una parte delle proprie riserve auree verso Londra. L’operazione riguarda circa 86 tonnellate d’oro precedentemente detenute in Nord America: De Nederlandsche Bank, la banca centrale neerlandese, l’ha annunciata il 2 settembre 2026, dopo averla realizzata tra marzo e agosto. Non si tratta, quindi, di un trasferimento avvenuto in questi giorni.

Il verbo «spostare» richiede però una precisazione. Circa 59 tonnellate sono state vendute a New York e riacquistate a Londra. Per questa componente non è stato necessario far attraversare l’Atlantico agli stessi lingotti: è cambiata la collocazione dell’oro detenuto dalla banca attraverso operazioni di mercato.

La componente materiale ha seguito un percorso diverso: oltre 27 tonnellate sono state trasportate dagli Stati Uniti e dal Canada a Zeist, nei Paesi Bassi. Una quantità analoga, già conforme agli standard internazionali, è partita da Zeist verso Londra. Questo meccanismo ha evitato di dover rifondere i lingotti trasferiti dal Nord America.

Perché la destinazione britannica fa la differenza

Il punto centrale è la liquidità: quanto agevolmente una riserva può essere negoziata e impiegata quando serve. La Bank of England offre alle banche centrali custodia e accesso al mercato londinese dell’oro. La sua funzione non consiste soltanto nel proteggere il metallo, ma anche nel collegare una riserva fisica alle possibilità di scambio offerte dalla piazza finanziaria.

Nei caveau britannici l’oro dei clienti è custodito su base «allocata»: il proprietario conserva il titolo su lingotti specifici, non un semplice credito verso la banca per un determinato peso di metallo. Custodia a Londra non significa proprietà britannica. La Bank of England precisa infatti che l’oro custodito per altri soggetti non compare nel proprio bilancio.

Anche gli aspetti tecnici contano. La banca britannica controlla e pesa i lingotti in ingresso per verificarne caratteristiche standardizzate, comprese purezza, dimensioni e marcature. Inoltre, i trasferimenti contabili tra conti permettono di utilizzare l’oro nelle transazioni senza doverlo necessariamente estrarre dal caveau: conservazione fisica e negoziazione non sono la stessa operazione.

La nuova geografia delle riserve

Dopo il riallocamento, la quota custodita a Londra è passata dal 18,1% al 32,1%. La capitale britannica è così diventata la maggiore sede singola di deposito dell’oro neerlandese, superando di poco la quota nazionale. Il cambiamento riguarda dunque l’equilibrio tra luoghi di custodia, non la creazione di una nuova riserva.

Nei Paesi Bassi rimane il 30,8%, mentre New York e Ottawa custodiscono ciascuna il 18,5%. Il Nord America mantiene quindi una parte importante dell’oro neerlandese. La distribuzione resta articolata su quattro sedi: il rafforzamento di Londra non equivale all’abbandono dei depositi statunitensi e canadesi.

DNB continua a descrivere la conservazione in più Paesi come una scelta di diversificazione: concentrare tutto in un unico luogo comporterebbe rischi. Nel territorio nazionale il riferimento è il Cash Centre di Zeist, aperto nel 2023 su un’area della difesa altamente protetta a Huis ter Heide. In precedenza, l’oro era custodito nella sede centrale di Amsterdam.

Prepararsi alle crisi non significa annunciarne una

La banca centrale collega la scelta all’aumento dell’instabilità geopolitica e alla necessità di migliorare la preparazione alle crisi. Il governatore Olaf Sleijpen ha spiegato che l’istituto si aspetta di non dover utilizzare quelle riserve, ma considera necessario rafforzare la propria capacità di risposta. È una motivazione prudenziale dichiarata, non l’annuncio di un’emergenza imminente.

L’oro, nella rappresentazione della banca, svolge una funzione di protezione contro eventi capaci di destabilizzare il sistema finanziario. Il rapporto annuale 2025 lo descrive come un sostegno alla fiducia nei Paesi Bassi e nell’euro quando quella nella moneta fiduciaria non può essere data per scontata. È questo il contesto in cui va letta la maggiore disponibilità operativa cercata a Londra.

La valutazione economica richiede altrettanta attenzione alle date. Le riserve indicate da DNB ammontano a circa 612 tonnellate e valevano 72,2 miliardi di euro alla fine del 2025. Quel valore riguarda l’intero patrimonio aureo ed è riferito a una data precisa: non rappresenta il prezzo attuale delle sole 86 tonnellate interessate dal riallocamento.

Il nuovo rapporto sui controlli e sulle decisioni

L’aggiornamento più recente arriva dall’Algemene Rekenkamer, la Corte dei conti neerlandese. Nel rapporto pubblicato l’11 novembre 2026, l’organismo rileva che il ministro delle Finanze chiede poche informazioni sulla gestione dell’oro, pur rappresentando lo Stato come azionista unico di DNB. La questione sollevata riguarda il livello di conoscenza e supervisione ministeriale, nel rispetto dell’indipendenza della banca centrale.

Il rapporto distingue anche le verifiche: DNB controlla le riserve, mentre il revisore esterno non accompagna la banca nelle ispezioni fisiche dei caveau stranieri e riceve attestazioni dai custodi. La Corte rileva inoltre che tra ministero e DNB non sono stati definiti accordi o scenari sull’impiego dell’oro nelle situazioni di crisi.

Sulla preparazione del trasferimento del 2026, la ricostruzione documentale indica un passaggio preciso: l’8 dicembre 2025 DNB informò il ministero dell’intenzione di riallocare parte delle riserve. Il 16 dicembre il governatore ne parlò con il ministro durante un incontro, cui seguirono ulteriori scambi di informazioni.

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