Legnaro, un giardino sensoriale per i bambini di Casa di Giò

🌐 Un nuovo spazio educativo tra natura, gioco e scoperta apre a Legnaro, nel Padovano. Venerdì 23 ottobre 2026, la comunità educativa diurna Casa di Giò inaugura il proprio giardino sensoriale, realizzato grazie al sostegno di aziende e donatori. Un progetto dedicato al benessere dei bambini e delle bambine, con percorsi didattici ed esperienze multisensoriali.

Casa di Giò, a Legnaro nasce un nuovo spazio per crescere

Un giardino non è soltanto un luogo dove giocare. Può diventare uno spazio per imparare, sperimentare, costruire relazioni e ritrovare serenità attraverso il contatto con la natura.

È questa la filosofia alla base del nuovo giardino sensoriale di Casa di Giò, la comunità educativa diurna di Legnaro, in provincia di Padova.

L’inaugurazione è prevista per il pomeriggio di venerdì 23 ottobre, a un anno dall’apertura della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Germoglio.

Percorsi tattili e attività sensoriali

Il nuovo spazio è stato progettato per offrire esperienze che coinvolgono vista, tatto, olfatto e movimento.

Tra gli elementi annunciati figurano percorsi didattici e un sentiero multimateriale, pensati per stimolare la curiosità e favorire attività educative all’aperto.

Il contatto con differenti superfici, materiali naturali e piante può diventare uno strumento per sviluppare attenzione, autonomia e consapevolezza dell’ambiente.

Il ruolo della Cooperativa Germoglio

La realizzazione del giardino rappresenta un nuovo passo nel percorso della comunità educativa, inserita nell’ambito territoriale sociale Saccisica-Pratiarcati.

La presidente della cooperativa, Marta Martin, e la coordinatrice dell’area, Federica Calzavara, hanno sottolineato il valore dello spazio come luogo aperto alle relazioni e alla comunità.

L’iniziativa è stata resa possibile anche dal contributo di imprese e sostenitori del territorio.

Una comunità che investe nell’infanzia

Il progetto dimostra come la collaborazione tra organizzazioni sociali, cittadini e imprese possa generare opportunità educative concrete.

Il valore di Casa di Giò non risiede soltanto nelle strutture disponibili, ma nella capacità di offrire ai bambini un ambiente accogliente, nel quale attività e relazioni possano sostenere i percorsi di crescita.

La raccolta fondi continua

L’inaugurazione non segna la conclusione del progetto. La cooperativa prosegue infatti la raccolta fondi per migliorare ulteriormente gli ambienti di Casa di Giò.

Il giardino rappresenta così una nuova tappa di un percorso che coinvolge l’intera comunità locale.

A Legnaro, la solidarietà prende la forma concreta di un luogo nel quale i bambini possono esplorare, conoscere e crescere attraverso l’esperienza.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.