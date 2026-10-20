6:18 pm, 20 Ottobre 26 calendario

Legnaro, un giardino sensoriale per i bambini di Casa di Giò

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Un nuovo spazio educativo tra natura, gioco e scoperta apre a Legnaro, nel Padovano. Venerdì 23 ottobre 2026, la comunità educativa diurna Casa di Giò inaugura il proprio giardino sensoriale, realizzato grazie al sostegno di aziende e donatori. Un progetto dedicato al benessere dei bambini e delle bambine, con percorsi didattici ed esperienze multisensoriali.

Casa di Giò, a Legnaro nasce un nuovo spazio per crescere

Un giardino non è soltanto un luogo dove giocare. Può diventare uno spazio per imparare, sperimentare, costruire relazioni e ritrovare serenità attraverso il contatto con la natura.

È questa la filosofia alla base del nuovo giardino sensoriale di Casa di Giò, la comunità educativa diurna di Legnaro, in provincia di Padova.

L’inaugurazione è prevista per il pomeriggio di venerdì 23 ottobre, a un anno dall’apertura della struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Germoglio.

Bambini coinvolti in attività educative in un giardino

Percorsi tattili e attività sensoriali

Il nuovo spazio è stato progettato per offrire esperienze che coinvolgono vista, tatto, olfatto e movimento.

Tra gli elementi annunciati figurano percorsi didattici e un sentiero multimateriale, pensati per stimolare la curiosità e favorire attività educative all’aperto.

Il contatto con differenti superfici, materiali naturali e piante può diventare uno strumento per sviluppare attenzione, autonomia e consapevolezza dell’ambiente.

Sentiero multisensoriale realizzato con materiali naturali

Il ruolo della Cooperativa Germoglio

La realizzazione del giardino rappresenta un nuovo passo nel percorso della comunità educativa, inserita nell’ambito territoriale sociale Saccisica-Pratiarcati.

La presidente della cooperativa, Marta Martin, e la coordinatrice dell’area, Federica Calzavara, hanno sottolineato il valore dello spazio come luogo aperto alle relazioni e alla comunità.

L’iniziativa è stata resa possibile anche dal contributo di imprese e sostenitori del territorio.

Educatrice accompagna bambini in un'attività di giardinaggio

Una comunità che investe nell’infanzia

Il progetto dimostra come la collaborazione tra organizzazioni sociali, cittadini e imprese possa generare opportunità educative concrete.

Il valore di Casa di Giò non risiede soltanto nelle strutture disponibili, ma nella capacità di offrire ai bambini un ambiente accogliente, nel quale attività e relazioni possano sostenere i percorsi di crescita.

Spazio verde attrezzato per attività educative e inclusive

La raccolta fondi continua

L’inaugurazione non segna la conclusione del progetto. La cooperativa prosegue infatti la raccolta fondi per migliorare ulteriormente gli ambienti di Casa di Giò.

Il giardino rappresenta così una nuova tappa di un percorso che coinvolge l’intera comunità locale.

A Legnaro, la solidarietà prende la forma concreta di un luogo nel quale i bambini possono esplorare, conoscere e crescere attraverso l’esperienza.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

20 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Colf e badanti, il lavoro domestico sfida l’occupazione
Indice dei contenuti Toggle Lavoro domestico in Italia: il nuovo appuntamento del 5 novembreColf, badanti e famiglie:...
MercaFest, Firenze apre il confronto sulla logistica del cibo
Indice dei contenuti Toggle MercaFest Firenze, dal mercato aperto alla città agli atti concretiTapinassi: tempi matur...
Narnimmaginaria 2026, una città da attraversare con gli occhi
Indice dei contenuti Toggle Otto sguardi per raccontare il paesaggio umanoDalla Russia all’Iran, un viaggio dentro le...
Winnie the Pooh compie 100 anni: da orsacchiotto a icona mondiale
Indice dei contenuti Toggle Winnie the Pooh, cento anni di magia: tutto comincia in una camerettaChi era A. A. Milne,...
Red Carpet da Brivido: arte, cinema e musica al Margutta
Indice dei contenuti Toggle “Red Carpet da Brivido”, quando l’arte incontra la musicaBrivido Pop e le dive che hanno ...
I più letti
Giornate della Prevenzione SANES: screening ematologico gratuito Di: essepi
Esplosione a Colleferro, paura alla KNDS Ammo: nessun ferito Di: sp
Roma si accende per la Notte Bianca: cinema, arte e spettacolo Di: Redazione Metrotoday
Colf e badanti, il lavoro domestico sfida l’occupazione
Di: Redazione Metrotoday
MercaFest, Firenze apre il confronto sulla logistica del cibo
Di: Redazione Metrotoday
Narnimmaginaria 2026, una città da attraversare con gli occhi
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner