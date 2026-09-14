Legge elettorale, Meloni teme il voto segreto alla Camera

🌐 La riforma elettorale torna al centro dello scontro politico: dopo il sì del Senato alle preferenze con capilista bloccati, Giorgia Meloni guarda con preoccupazione alla nuova prova di Montecitorio. Il nodo delle donne, le tensioni dentro Forza Italia e Lega e il precedente dei franchi tiratori rendono il passaggio alla Camera tutt’altro che scontato.

La legge elettorale sembrava aver trovato una strada per uscire dal labirinto parlamentare. In realtà, il passaggio decisivo potrebbe essere ancora quello della Camera, dove il voto segreto e la possibilità di dissensi individuali dentro la maggioranza tornano a rappresentare la principale incognita per Giorgia Meloni.

Il Senato ha infatti approvato l’emendamento del centrodestra che introduce le preferenze, ma lo fa attraverso un compromesso che lascia intatto un elemento particolarmente delicato: il capolista bloccato. L’elettore potrà quindi incidere sulla scelta di una parte dei parlamentari, mentre per i primi nomi delle liste continuerà a essere determinante la decisione delle segreterie dei partiti.

È proprio questo equilibrio a rendere la partita ancora aperta. Perché nella maggioranza, dietro l’apparente ricompattamento, restano interessi differenti e parlamentari che potrebbero non essere disposti a seguire automaticamente la linea dei vertici.

Il precedente che inquieta Palazzo Chigi

Il ricordo più ingombrante è quello di luglio. Alla Camera, durante l’esame della riforma, l’emendamento della maggioranza sulle preferenze era stato bocciato per un solo voto, con 188 contrari contro 187 favorevoli. Un risultato arrivato a scrutinio segreto e che aveva immediatamente fatto scattare la caccia ai cosiddetti franchi tiratori.

Quell’episodio ha cambiato il clima politico intorno alla riforma.

Sulla carta il centrodestra dispone di numeri sufficienti per governare il passaggio parlamentare. Ma il voto segreto altera completamente la matematica politica: deputati che non condividono un accordo di partito possono esprimere il proprio dissenso senza assumersene pubblicamente la responsabilità.

È per questo che a Palazzo Chigi la questione non viene considerata una semplice formalità. La prospettiva di un nuovo incidente parlamentare riaprebbe scenari politici estremamente delicati, fino all’ipotesi di un ritorno anticipato alle urne. La premier ha quindi bisogno che il provvedimento superi Montecitorio senza una nuova conta traumatica.

Il governo, secondo le ricostruzioni delle ultime ore, è orientato a blindare il passaggio attraverso la fiducia, proprio per ridurre lo spazio di manovra dei possibili franchi tiratori. Ma anche una fiducia approvata non esaurirebbe necessariamente tutti i problemi legati al testo

Cosa cambia con le nuove preferenze

Il compromesso raggiunto al Senato modifica in maniera significativa l’impianto iniziale della riforma.

Il sistema resta a prevalente base proporzionale, con un premio di governabilità legato al raggiungimento del 42 per cento dei voti. Alla coalizione o alla lista che raggiunge quella soglia spettano 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, secondo l’impianto generale del provvedimento. Se la soglia non viene raggiunta, oppure se Camera e Senato producono risultati incompatibili, entra in gioco il meccanismo proporzionale senza premio.

Il vero cambiamento riguarda però la scelta dei candidati.

La soluzione approvata a Palazzo Madama prevede fino a tre preferenze, all’interno di una lista che presenta sei nomi oltre al capolista. Le preferenze devono rispettare l’alternanza di genere: quando vengono espresse più preferenze, devono essere rappresentati candidati di sesso diverso, secondo le regole previste dal testo.

Il capolista, invece, rimane bloccato.

Significa che il sistema introduce una componente di scelta diretta da parte degli elettori, ma non restituisce integralmente agli elettori la selezione della classe parlamentare. Una parte dei seggi resta infatti legata all’ordine stabilito dai partiti.

È il punto sul quale si concentra una delle principali critiche dell’opposizione, ma anche una parte del malessere interno alla maggioranza.

Il nodo delle donne riapre la partita

A complicare ulteriormente il quadro c’è la questione della rappresentanza femminile.

Nel sistema precedente, il Rosatellum prevedeva un limite del 60 per cento per un genere nelle candidature, oltre a meccanismi di alternanza nelle liste. Con il nuovo compromesso salta la quota 60-40 per i capilista, mentre rimane l’alternanza di genere nel meccanismo delle preferenze.

La differenza non è soltanto tecnica.

Il capolista è infatti la posizione politicamente più sicura e strategica. Eliminare l’obbligo di alternanza proprio in quella posizione significa lasciare ai partiti una libertà maggiore nella composizione dei vertici delle liste.

Ed è qui che può nascere un fronte trasversale di parlamentari donne.

Il problema non riguarda soltanto un partito. Le proteste attraversano gli schieramenti, perché la composizione delle liste potrebbe incidere concretamente sulla possibilità di rielezione di molte deputate.

Elena Bonetti ha già annunciato l’intenzione di mobilitare le parlamentari. Una questione apparentemente tecnica rischia così di trasformarsi in una nuova variabile politica, capace di modificare gli equilibri durante il voto finale.

I sospetti dentro Forza Italia

A Palazzo Chigi non vengono osservate soltanto le mosse dell’opposizione.

Una parte dell’attenzione si concentra su Forza Italia, dopo le parole pronunciate in aula da Stefania Craxi. La capogruppo azzurra al Senato ha rivendicato il ruolo dei partiti nella selezione della classe dirigente, una posizione che è stata letta nell’area meloniana come una difesa della funzione delle segreterie contro una versione più ampia delle preferenze.

Il significato politico di quelle parole va oltre la singola dichiarazione.

La legge elettorale sta infatti mettendo a confronto due modelli diversi di rappresentanza: da una parte la possibilità per l’elettore di scegliere direttamente il candidato; dall’altra la necessità, rivendicata dai partiti, di mantenere uno strumento di selezione della classe dirigente.

Il compromesso raggiunto al Senato prova a tenere insieme entrambe le esigenze. Ma proprio perché non soddisfa completamente nessuna delle due, potrebbe continuare a produrre tensioni.

Anche la Lega resta un’incognita

Un’altra variabile è rappresentata dalla Lega.

Il gruppo della Camera presenta dinamiche differenti rispetto a quello del Senato e, soprattutto dopo mesi di discussioni interne al centrodestra, la capacità dei vertici di garantire una disciplina assoluta del voto non può essere data per scontata.

Il problema non è necessariamente un dissenso organizzato.

In una votazione segreta può bastare un numero limitato di parlamentari che decidano di non seguire la linea ufficiale per cambiare il risultato. È esattamente ciò che era accaduto a luglio.

Per Meloni, dunque, la sfida è doppia: evitare che l’opposizione costruisca una maggioranza alternativa su singoli emendamenti e impedire che il malcontento interno al centrodestra trovi nel voto segreto uno spazio di espressione.

La Russa e il passaggio al Quirinale

In questo quadro si inserisce anche il ruolo di Ignazio La Russa.

Il presidente del Senato è stato coinvolto nelle fasi più delicate della trattativa parlamentare e, secondo le ricostruzioni, avrebbe avuto un colloquio con Meloni prima degli ultimi passaggi della riforma.

La Russa ha respinto l’idea di uno scontro personale con la premier e ha difeso il proprio operato istituzionale. La sua posizione è particolarmente delicata perché il presidente di Palazzo Madama deve garantire il rispetto delle regole parlamentari anche quando queste possono produrre conseguenze politiche indesiderate per la maggioranza.

Il prossimo passaggio al Quirinale aggiunge quindi un ulteriore elemento alla vicenda.

Non si tratta, almeno formalmente, di una partita sul governo. Ma il modo in cui la riforma arriva al voto finale e gli eventuali incidenti parlamentari possono avere inevitabili conseguenze sul rapporto tra Palazzo Chigi, Parlamento e Presidenza della Repubblica.

Meloni frena anche sul paragone con l’AfD

Nel frattempo la premier ha dovuto affrontare anche il tema dei possibili parallelismi tra la situazione italiana e l’ascesa della destra radicale tedesca.

Meloni ha respinto l’idea di sovrapporre i due scenari, sottolineando che la situazione politica italiana non può essere automaticamente assimilata a quella tedesca. Il riferimento all’AfD entra però nel dibattito interno al centrodestra perché la crescita di forze più radicali, anche in Italia, modifica gli equilibri tradizionali dell’area.

Il riferimento è inevitabilmente anche a Roberto Vannacci e alla crescita di Futuro Nazionale, che ha conquistato spazio nei sondaggi e rappresenta un elemento di pressione soprattutto nei confronti dei partiti tradizionali del centrodestra.

Per Fratelli d’Italia, quindi, la legge elettorale non è soltanto una questione di regole. È anche uno strumento destinato a determinare la configurazione del prossimo Parlamento.

La vera roulette sarà a Montecitorio

Il Senato ha superato il passaggio più delicato sulla questione delle preferenze con un voto palese che ha visto l’emendamento della maggioranza ottenere 97 sì, 67 no e 2 astensioni. Ma la partita non è chiusa.

La Camera dovrà infatti esaminare nuovamente il testo dopo le modifiche introdotte da Palazzo Madama. Ed è proprio lì che torna l’incubo del voto segreto.

Il precedente di luglio pesa come un avvertimento: un solo voto può cambiare completamente l’esito di una norma e trasformare una giornata parlamentare in una crisi politica.

Per Meloni, la priorità è quindi arrivare al voto finale con una maggioranza compatta e senza sorprese. Ma i fronti aperti sono molti: preferenze, capilista bloccati, rappresentanza femminile, malumori nella Lega, dubbi dentro Forza Italia e possibili iniziative dell’opposizione.

La riforma è ormai entrata nella fase in cui ogni dettaglio può diventare decisivo. E la sensazione, a pochi giorni dal nuovo passaggio parlamentare, è che la vera roulette della legge elettorale non sia ancora iniziata.