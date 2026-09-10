MAGA in Italia, il CPAC prepara il grande appuntamento a Roma dopo il voto

🌐 MAGA in Italia, il movimento conservatore americano guarda a Roma: dopo il summit preparatorio di settembre, il CPAC prepara una conferenza più ampia nel 2027, mentre Arianna Meloni partecipa alla cena con i rappresentanti dell’organizzazione.

Il movimento MAGA si prepara a rafforzare la propria presenza in Italia e il prossimo appuntamento potrebbe essere proprio a Roma. Dopo il summit organizzato nella capitale dal 4 al 6 settembre, la Conservative Political Action Conference ha annunciato l’intenzione di trasformare l’esperimento italiano in un appuntamento di dimensione più ampia nel 2027.

Il passaggio è tutt’altro che simbolico. Il CPAC, storico punto di riferimento del conservatorismo statunitense e dell’area politica vicina a Donald Trump, sta cercando di costruire una rete internazionale sempre più strutturata. Dopo le iniziative realizzate in altri Paesi europei, l’Italia rappresenta una nuova tappa dell’espansione del movimento verso l’Europa occidentale.

E Roma, in questo disegno, non sarebbe soltanto la sede di una convention. Diventerebbe uno dei luoghi attraverso i quali il conservatorismo americano punta a consolidare relazioni politiche, culturali e strategiche con la destra europea.

Arianna Meloni alla cena del CPAC a Roma

A rendere politicamente significativo il summit romano è stata anche la presenza di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio.

Meloni ha partecipato alla cena di gala che ha chiuso la tre giorni romana, insieme a esponenti del centrodestra italiano e ai rappresentanti dell’organizzazione conservatrice statunitense. Alla serata erano presenti, tra gli altri, Carlo Fidanza e Antonio Giordano per Fratelli d’Italia, Deborah Bergamini per Forza Italia, Susanna Ceccardi per la Lega e Chiara Fazio per Noi Moderati.

La presenza di Arianna Meloni assume un peso particolare anche perché arriva in una fase nella quale i rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump hanno attraversato momenti di maggiore distanza rispetto alla precedente sintonia.

La premier non ha preso parte alla cena, ma la partecipazione della sorella ha mantenuto aperto un canale con l’universo politico americano rappresentato dal CPAC.

CPAC Italy 2027, la conferenza vera e propria

Il summit di settembre era stato concepito come una sorta di prova generale.

Lo stesso CPAC aveva presentato l’incontro romano del 2026 come il primo passo verso una conferenza italiana più ampia. Il programma comprendeva un leadership summit, una cena di gala, un ricevimento in un circolo di polo e un appuntamento legato al Vaticano, con l’obiettivo dichiarato di creare una nuova piattaforma transatlantica per la leadership conservatrice.

Ora il progetto è diventato più concreto.

Il CPAC ha annunciato che nel 2027 porterà in Italia la conferenza completa, trasformando Roma in un appuntamento annuale destinato a collegare esponenti conservatori italiani, europei e statunitensi.

La scelta della capitale italiana non è casuale. Nella strategia dell’organizzazione, Roma rappresenta un punto d’incontro tra identità occidentale, tradizione cristiana, cultura europea e rapporto transatlantico.

Perché l’appuntamento potrebbe arrivare dopo le elezioni

La tempistica è uno degli aspetti politicamente più delicati.

Il 2027 sarà infatti un anno segnato dal possibile appuntamento elettorale italiano. Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni delle ultime ore, nell’area vicina a Fratelli d’Italia sarebbe emersa la preferenza per organizzare la grande conferenza dopo il voto, evitando che una manifestazione apertamente collegata al movimento trumpiano possa diventare un elemento di polemica durante la campagna elettorale.

È un calcolo politico comprensibile.

Il rapporto tra la premier italiana e Trump resta strategicamente importante, ma non privo di tensioni. Una grande convention del movimento MAGA a Roma durante una fase elettorale potrebbe infatti costringere il governo a gestire contemporaneamente il rapporto con Washington, la competizione interna al centrodestra e la percezione dell’opinione pubblica italiana.

Il rinvio successivo al voto consentirebbe invece di separare il calendario della convention da quello della campagna elettorale.

Dal trumpismo americano alla destra europea

La vicenda romana racconta però qualcosa di più ampio rispetto ai rapporti tra Trump e Meloni.

Il CPAC sta costruendo da tempo una presenza internazionale. L’organizzazione ha sviluppato appuntamenti in diversi Paesi europei e considera l’Italia un passaggio importante per consolidare una rete conservatrice transatlantica.

Il modello è quello di una rete che non si limita ai partiti tradizionali. Attorno alle convention ruotano politici, parlamentari, associazioni, attivisti, influencer e nuovi protagonisti della comunicazione digitale.

Anche il summit romano ha mostrato questa composizione articolata. Accanto agli esponenti della destra istituzionale italiana sono comparsi rappresentanti dell’ecosistema digitale conservatore e figure vicine alla galassia MAGA.

È una trasformazione importante per la politica contemporanea: la costruzione del consenso non passa più esclusivamente dalle strutture dei partiti, ma anche da reti transnazionali di comunicazione, eventi e comunità online.

Il ruolo di Matt Schlapp e il ponte con Washington

Al centro dell’operazione italiana c’è Matt Schlapp, presidente dell’American Conservative Union e figura di primo piano nell’organizzazione del CPAC.

Schlapp ha confermato che l’obiettivo è portare la conferenza in Italia e trasformare l’esperienza del 2026 nella base per un appuntamento molto più grande. Durante la fase preparatoria romana ha inoltre difeso il rapporto tra il mondo conservatore americano e quello italiano, cercando di ridimensionare le tensioni emerse tra Trump e Meloni.

La strategia è evidente: Roma può diventare un ponte tra Washington e la destra europea.

Per il CPAC significa espandere la propria influenza oltre gli Stati Uniti. Per il centrodestra italiano significa invece avere accesso a una delle principali piattaforme internazionali del conservatorismo americano.

È proprio questa sovrapposizione di interessi a rendere il futuro appuntamento romano particolarmente interessante.

La partita politica dietro il grande evento

L’arrivo stabile del CPAC in Italia potrebbe avere effetti anche sull’equilibrio interno della destra.

Fratelli d’Italia è oggi il principale interlocutore italiano del conservatorismo europeo e mantiene una posizione particolare nel rapporto con Washington. La Lega conserva storicamente un rapporto forte con l’area trumpiana, mentre Forza Italia rappresenta una componente più tradizionalmente europeista e atlantica della coalizione.

La presenza alla cena di rappresentanti di FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati segnala dunque un tentativo di costruire una partecipazione che superi i confini di un singolo partito.

Questo potrebbe essere uno degli aspetti più rilevanti del CPAC italiano: trasformare Roma in uno spazio nel quale le diverse anime del centrodestra possano dialogare con il conservatorismo americano.

Roma osservata speciale nel 2027

Il primo summit è ormai alle spalle, ma il vero appuntamento deve ancora arrivare.

La conferenza del 2027 potrebbe portare nella capitale politici, esponenti istituzionali, leader conservatori, attivisti e protagonisti dell’ecosistema MAGA provenienti dagli Stati Uniti e da altri Paesi europei.

Il CPAC ha già definito l’incontro del 2026 come il punto di partenza per una piattaforma permanente. Il passaggio successivo sarà quindi trasformare quella rete di relazioni in una manifestazione di portata internazionale.

E qui si trova il vero significato politico della vicenda.

L’Italia non sarebbe più soltanto un Paese europeo osservato dal movimento trumpiano, ma potrebbe diventare una delle sue principali basi operative nel continente.

La presenza di Arianna Meloni alla cena romana, in questo quadro, acquista un valore che va oltre la singola fotografia o il singolo incontro. È il segnale di un dialogo che continua e che potrebbe diventare molto più intenso nei prossimi mesi.

La grande domanda sarà ora quella della data e del formato definitivo. Se la conferenza verrà effettivamente collocata dopo le elezioni, il CPAC potrebbe arrivare a Roma in una fase politicamente nuova, quando gli equilibri del centrodestra italiano saranno già stati ridefiniti dalle urne.

Il MAGA prepara dunque il ritorno in Italia. E questa volta Roma potrebbe non essere soltanto una tappa: potrebbe diventare una sede stabile del nuovo conservatorismo transatlantico.