La scommessa al Golden: l’azzardo mette in gioco anche l’amore

A Roma il gioco d’azzardo esce dalle ricevitorie e diventa materia di teatro. Dal 12 al 22 novembre 2026 il Teatro Golden ospita «La scommessa», commedia scritta e diretta da Emanuele Barresi con Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari e lo stesso Barresi. Una storia che usa il sorriso e la tensione per raccontare quanto possa costare una puntata quando sul tavolo, invece del denaro, finiscono la dignità e la fiducia di una famiglia.

Quando il gioco diventa il conto da pagare

Il titolo allude a qualcosa di più insidioso della possibilità di vincere una somma. La vicenda prende le mosse da due uomini che condividono la passione per le scommesse ma non lo stesso rapporto con il limite. Enrico, avvocato, conosce il momento in cui fermarsi; Michele, operaio da poco messo in mobilità, continua invece a inseguire la fortuna anche quando le perdite hanno già eroso la sicurezza economica della casa. Il contrasto è la prima scintilla del racconto: una medesima abitudine può apparire un passatempo a chi dispone di risorse e trasformarsi in una voragine per chi non riesce più a sostenere la propria vita quotidiana.

Due uomini, due modi di rischiare

Nella commedia il confronto fra Enrico e Michele non si esaurisce nella differenza di reddito o professione. A dividerli è soprattutto il modo di attribuire valore alle conseguenze. Il primo sa leggere il rischio; il secondo sembra aver smarrito ogni misura, fino a indebitarsi pur di continuare a giocare. La scrittura di Barresi mette così sotto osservazione un meccanismo riconoscibile: la promessa di recuperare ciò che si è perduto può diventare il pretesto per perdere ancora di più. E l’ironia teatrale serve ad avvicinare lo spettatore a una questione seria, senza trasformare il palcoscenico in una lezione.

Chiara, la persona che nessuno dovrebbe mettere in palio

Al centro della storia emerge Chiara, moglie di Michele, che non ha smesso di amarlo nonostante le ferite prodotte dalle sue scelte. Il rapporto fra i due ha già subito un prezzo pesante: la figlia ha lasciato presto la casa e ha interrotto il dialogo con il padre, incapace di accettarne i comportamenti. L’amore di Chiara, dunque, non è un dettaglio sentimentale, ma la forza che mantiene in piedi un equilibrio ormai fragile. Proprio per questo la scommessa decisiva assume un significato più crudele: Michele coinvolge la moglie in una puntata con l’amico Enrico, mettendone alla prova la fedeltà senza il suo consenso.

La commedia cambia le regole del tavolo

Il cuore drammaturgico arriva quando Chiara scopre di essere stata trasformata in oggetto di una sfida. A quel punto il racconto promette una resa dei conti con entrambi gli uomini: il marito che ha osato scommettere sulla loro relazione e l’amico che ha accettato di partecipare. Il finale, annunciato dagli organizzatori come sorprendente, non va svelato. È però evidente il ribaltamento di prospettiva che guida la vicenda: dopo essere stata discussa e giudicata da altri, Chiara può finalmente imporre le proprie domande e pretendere risposte. La posta autentica non è dimostrare chi avesse ragione, ma capire se un legame sopravvive quando viene tradita la fiducia.

Tre interpreti per un conflitto molto contemporaneo

Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi affrontano un testo che alterna registro brillante e tensioni familiari. Barresi ne firma anche la regia, mentre la produzione è del Centro Teatrale Meridionale Società Cooperativa, in collaborazione con le realtà teatrali indicate nella locandina dello spettacolo. Una scelta di impianto essenziale, costruita attorno ai rapporti fra i personaggi, porta l’attenzione sulla parola e sulle reazioni: non occorrono effetti spettacolari per evocare il peso di un debito, di una bugia o di una decisione umiliante. Le immagini di scena diffuse per la presentazione mostrano proprio il confronto serrato fra i protagonisti.

Dietro la risata, una domanda sul rispetto

Il gioco d’azzardo costituisce il motore della trama, ma la commedia invita a guardare oltre la puntata. Che cosa accade quando la libertà di una persona diventa il capriccio di un’altra? E fino a che punto l’affetto può giustificare il perdono di comportamenti che continuano a ferire? Sono interrogativi che attraversano la vita di coppia, l’amicizia e persino la differenza sociale fra i personaggi. Per il pubblico, la possibilità di sorridere delle contraddizioni dei protagonisti convive con un disagio volutamente riconoscibile. Il titolo «La scommessa» finisce così per indicare anche quella che il teatro rivolge a chi entra in sala: lasciarsi sorprendere da una storia apparentemente ordinaria e riconoscervi un problema reale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.