Il paese dove non si muore mai: Calvino sul palco a Roma

🌐 Al TeatroBasilica di Roma, dal 12 al 14 novembre, una fiaba afro-italiana ispirata a Calvino esplora la paura della morte.

La paura della morte attraversa culture e generazioni

Il paese dove non si muore mai arriva a Roma dal 12 al 14 novembre 2026 e sceglie la fiaba per affrontare una domanda che nessuna epoca ha saputo cancellare: che cosa faremmo pur di non morire? Sul palcoscenico del TeatroBasilica, la risposta non passa attraverso una lezione filosofica o una predica sulla fragilità umana. Prende invece la forma di un viaggio, fatto di incontri inattesi, ironia e visioni. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Argnani e Damiano Grasselli, trae ispirazione dalle Fiabe italiane di Italo Calvino e ne rilegge le possibilità attraverso un dialogo fra immaginari africani e italiani.

Una giovane in viaggio verso l’impossibile

La protagonista è una giovane toubab, parola usata in Senegal per indicare una persona bianca, che decide di cercare un luogo dove la morte non esista. La sua scelta nasce da un rifiuto radicale: non accettare il limite che accomuna tutte le vite. È un desiderio impossibile eppure riconoscibile. Nella fiaba ciò che nella vita quotidiana sarebbe giudicato assurdo diventa una strada da percorrere davvero. La ragazza incontra saggi eccentrici, portatori di promesse di longevità e di risposte mai definitive. Ogni tappa sembra avvicinarla alla soluzione, ma apre una nuova domanda sul prezzo del tempo e sul significato stesso del vivere.

Calvino incontra l’Africa sul palcoscenico

L’operazione teatrale non consiste nel semplice trasferimento di un racconto da un libro alla scena. Il riferimento a Calvino diventa il punto di partenza di una contaminazione culturale che rimette in movimento immagini, linguaggi, gesti e suoni. L’Africa evocata dagli incontri non è soltanto un luogo geografico: è anche un altrove narrativo, spazio in cui il tempo ordinario perde le proprie regole. Questo dispositivo permette allo spettacolo di tenere insieme leggerezza e inquietudine. Si può sorridere di un consiglio bizzarro e subito dopo scoprire che, dietro la battuta, si nasconde una paura condivisa da persone di ogni provenienza.

Quattro interpreti per una storia senza confini

In scena sono impegnati Alice Cottifogli, Fallou Diop, Adama Gueye e Moussa Ndiaye. La voce registrata è di Laura Redaelli. L’incontro fra interpreti e sensibilità differenti è centrale per una messinscena che rifiuta l’idea di una tradizione immobile. Le musiche sono firmate da Christian Ravaglioli, i costumi da Roberto Magnani, con un intervento artistico sul costume di scena di Lucia Bubilda Nanni, e la scenografia da Antonio Barbadoro. Il disegno luci è di Luca Pagliano. Sono elementi che concorrono a creare un ambiente sospeso, nel quale il percorso della protagonista resta leggibile anche quando gli accadimenti assumono il carattere imprevedibile di un sogno.

La morte come domanda, non come spettacolo

Il tema è delicato, ma il racconto non punta sulla provocazione facile. Piuttosto, mette in discussione la tentazione contemporanea di trattare ogni confine come un ostacolo tecnico da superare. Allungare la vita, rimandare la fine, immaginare una durata senza termine: aspirazioni che attraversano medicina, tecnologia e cultura popolare. La fiaba, però, non è tenuta a promettere una risposta scientifica. Può interrogare l’esperienza umana da un’altra prospettiva: una vita interminabile sarebbe necessariamente una vita più piena? E quali relazioni, memorie o desideri cambierebbero se il tempo smettesse di avere un limite?

Dalla produzione al confronto con il pubblico

Lo spettacolo è una coproduzione di Albe/Ravenna Teatro, Teatro Caverna e Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye, realizzata con il sostegno di Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura e dell’Istituto Italiano di Cultura di Dakar. La creazione ha beneficiato di una residenza artistica presso Olinda/TeatroLaCucina. La dimensione internazionale del progetto non rimane confinata ai crediti: dopo ciascuna replica è previsto un appuntamento del ciclo «Per un teatro transnazionale», occasione per prolungare il dialogo oltre il momento della rappresentazione. Il pubblico potrà così confrontarsi con alcune domande che la scena mette in circolazione: chi racconta le storie, come cambiano attraversando le frontiere e che cosa significa condividerle.

Date, orari e informazioni utili

Il paese dove non si muore mai è in programma al TeatroBasilica, in piazza di Porta San Giovanni 10 a Roma, giovedì 12 e venerdì 13 novembre alle ore 19 e sabato 14 novembre alle ore 17. Il biglietto intero è indicato a 18 euro, quello online a 15 euro, mentre la tariffa ridotta per under 26 e convenzioni è di 10 euro; sono previste altre formule di ingresso. Il calendario degli spettacoli costituisce una proposta culturale precisa: non soltanto assistere a una favola sulla paura, ma uscire dal teatro con una domanda che riguarda tutti. È questo, in fondo, il paradosso più riuscito del titolo: il paese dove non si muore mai potrebbe esistere soprattutto nella nostra ostinazione a cercarlo. La forza di un simile racconto sta nel modo in cui un tema apparentemente astratto entra nelle esperienze quotidiane: la perdita di una persona cara, il desiderio di trattenere un momento felice, la difficoltà di immaginare la propria assenza. La scena non cancella queste inquietudini, ma offre una lingua comune per attraversarle. In un tempo dominato dalla fretta, dedicare spazio a domande senza risposta immediata è già una scelta culturale significativa.

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