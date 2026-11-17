🌐 Il gruppo La Poste conferma il furto dei dati di 22 milioni di persone dopo l’attacco a Maileva. Tra i casi documentati, solleciti ospedalieri potenzialmente consultati: aperta un’indagine giudiziaria.

Nomi e indirizzi sottratti attraverso la corrispondenza

Non soltanto lettere da recapitare, ma un patrimonio di identità e indirizzi finito nelle mani di intrusi. Il gruppo francese La Poste ha confermato il 14 novembre 2026 che una cyberintrusione contro Maileva, piattaforma della propria controllata Docaposte, ha portato al furto delle coordinate di 22 milioni di persone. L’attacco risale a metà settembre: la dimensione della violazione è stata confermata pubblicamente a distanza di circa due mesi.

Il perimetro generale indicato dall’azienda comprende nome, cognome e indirizzo postale. Non equivale, dunque, alla sottrazione indiscriminata dei conti bancari o dei contenuti di tutte le lettere gestite dalla piattaforma. La direzione ha escluso le coordinate bancarie delle persone dal quadro generale comunicato. Alcuni organismi clienti hanno però descritto conseguenze più articolate, legate alle informazioni presenti nelle rispettive comunicazioni amministrative.

Il servizio dietro fatture, raccomandate e documenti aziendali

Maileva opera nella gestione della corrispondenza professionale: permette alle organizzazioni di predisporre gli invii attraverso una piattaforma online e seguirne l’avanzamento. La documentazione del servizio elenca lettere semplici e raccomandate, posta elettronica, SMS e fax. Il cuore della vicenda è quindi un’infrastruttura che collega documenti digitali e recapito, non un singolo ufficio postale né soltanto una casella di posta elettronica violata.

Fra gli impieghi del servizio figurano buste paga, fatture, raccomandate e convocazioni di assemblee. Maileva dichiara oltre 70 mila utilizzatori e 180 milioni di documenti inviati nel 2024. Sono numeri sull’attività della piattaforma, non il conteggio dei documenti rubati: aiutano a comprendere la scala del servizio, ma non possono essere trasformati automaticamente nel bilancio dell’attacco o delle aziende effettivamente coinvolte.

La ricostruzione delle comunicazioni aziendali colloca al 23 settembre l’interruzione dei servizi dopo l’individuazione di tentativi di accesso non autorizzato a conti clienti. In quella fase l’attenzione era concentrata sul possibile utilizzo della piattaforma per invii illegittimi. La ripresa è stata annunciata il 29 settembre. Il ripristino operativo e l’accertamento dell’eventuale sottrazione di informazioni restano, tuttavia, due aspetti distinti della gestione dell’incidente.

Il caso Foch: esposti anche importi e date delle cure

Un riscontro concreto arriva dall’ospedale Foch di Suresnes, che ha pubblicato un avviso ai pazienti. La struttura spiega che i propri solleciti di pagamento passano attraverso Kiwee, società che ne affida stampa e spedizione a Maileva. L’ospedale riferisce di avere appreso il 28 ottobre che il contenuto di alcuni di quei documenti avrebbe potuto essere consultato durante l’intrusione nei sistemi del fornitore.

L’avviso riguarda solleciti ricevuti tra il 9 e il 23 settembre 2026: oltre alle generalità, contenevano numero della fattura, data delle cure e somma richiesta. Non indicavano la natura delle prestazioni né le coordinate bancarie. L’ospedale precisa inoltre che nessun dato risulta modificato o cancellato. È un caso specifico: non autorizza ad attribuire lo stesso livello di esposizione a tutti i 22 milioni di interessati.

Gli avvisi ai pazienti non descrivono tutti la stessa esposizione

Anche sui siti di laboratori del gruppo Inovie è comparso un avviso relativo all’incidente del fornitore di spedizioni. La comunicazione segnala una perdita di riservatezza di nomi, cognomi e indirizzi postali per alcuni pazienti di diversi laboratori. La formulazione è circoscritta: parla di una parte dei pazienti e non dimostra che l’intera popolazione assistita dal gruppo sia stata coinvolta nella violazione.

La distinzione è importante anche per interpretare il riferimento alla sanità. L’avviso di Inovie riguarda dati identificativi e di recapito; quello di Foch descrive informazioni aggiuntive contenute nei solleciti. Non emerge da questi documenti un furto generalizzato di cartelle cliniche. Nel caso dell’ospedale, resta comunque sensibile l’associazione fra una persona e l’avvenuta erogazione di cure, anche senza conoscere diagnosi o prestazioni.

Il rischio delle false richieste di pagamento

Il pericolo indicato ai pazienti non è soltanto la circolazione delle informazioni: è il loro possibile impiego per rendere credibile una truffa. Conoscere una fattura o un importo può aiutare un impostore a imitare una richiesta autentica. Foch avverte che potrebbero arrivare messaggi, telefonate o lettere di falsi interlocutori sanitari. Si tratta di un rischio segnalato, non del bilancio di frodi già accertate.

Nell’avviso, la struttura invita a non fidarsi dei collegamenti contenuti in comunicazioni inattese, anche quando riportano generalità o riferimenti reali. Suggerisce di verificare autonomamente il contatto, senza utilizzare il numero fornito dal messaggio sospetto. Precisa inoltre che ospedale e Kiwee non chiedono password, codici o coordinate bancarie attraverso posta elettronica, SMS o telefonate. Le indicazioni riguardano la protezione dei destinatari dei solleciti coinvolti.

Denuncia e accertamenti sulla violazione

La conferma del furto non chiude gli accertamenti sulle responsabilità. Gli elementi pubblicamente comunicati non consentono di attribuire l’attacco a persone identificate o di indicarne con certezza il movente. Neppure il numero degli interessati dimostra, da solo, che i dati siano stati rivenduti o pubblicati. La Poste ha comunicato che Maileva ha notificato l’incidente alla CNIL, l’autorità francese per la protezione dei dati, e presentato denuncia: è in corso un’indagine giudiziaria.

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