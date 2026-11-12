La pace vicino alla morte: che cosa può spiegare il cervello

🌐 Le esperienze di pre-morte possono includere calma profonda, luce e distacco dal corpo. La ricerca esplora i meccanismi del cervello, ma la sensazione di pace non è universale e le spiegazioni restano da verificare.

La calma raccontata dopo una crisi estrema

Il corpo attraversa una crisi gravissima, ma nel ricordo non resta soltanto paura. Alcune persone sopravvissute raccontano una calma profonda, una luce intensa, la sensazione di osservare se stesse dall’esterno. Sono elementi delle esperienze di pre-morte, indicate anche con la sigla NDE. Il paradosso che interessa i ricercatori è proprio questo: come può una situazione di pericolo essere ricordata come un momento di pace?

Una risposta definitiva non c’è. La ricerca tenta di collegare queste testimonianze ai cambiamenti della funzione cerebrale, senza confondere il racconto soggettivo con la misurazione di ciò che accade durante l’emergenza. Anche gli studi più recenti distinguono esperienze, ricordi e condizioni cliniche: sapere che una persona ricorda pace non significa averne già individuato la causa.

L’ipotesi: più processi che agiscono insieme

Il 31 marzo 2025 un gruppo internazionale guidato da ricercatori dell’Università di Liegi ha presentato il modello NEPTUNE. Tra gli autori figurano Charlotte Martial, Pauline Fritz e Nicolas Lejeune. L’obiettivo è riunire risultati provenienti da ambiti differenti, dagli studi sugli animali alle alterazioni della coscienza nell’essere umano, per costruire una spiegazione verificabile delle esperienze riferite vicino alla morte.

Il modello propone una cascata di eventi: riduzione del flusso sanguigno cerebrale, carenza di ossigeno, aumento dell’anidride carbonica e alterazioni dei sistemi che regolano la comunicazione tra neuroni. Queste condizioni potrebbero concorrere a modificare percezioni, emozioni e senso del corpo. Non viene proposta una singola sostanza responsabile di tutta l’esperienza, ma un’interazione tra processi fisiologici e psicologici.

Per la sensazione di calma, gli autori ipotizzano il coinvolgimento della serotonina, in particolare attraverso i recettori 5-HT1A, insieme a variazioni di endorfine e GABA. Altri meccanismi potrebbero contribuire alle immagini vivide e al distacco corporeo. Sono ipotesi biologiche: il modello resta teorico e richiede prove capaci di stabilire quali processi siano necessari, sufficienti o soltanto associati ai racconti.

Perché una difesa dalla minaccia è ancora un’ipotesi

La proposta considera anche una possibile funzione di adattamento alle minacce estreme. Il distacco dall’esperienza immediata potrebbe aiutare ad affrontare situazioni dolorose o percepite come inevitabili. In questa lettura, la pace non sarebbe la prova che il pericolo è cessato, ma parte di una risposta alla crisi. È però un’interpretazione evolutiva da mettere alla prova, non una funzione dimostrata per ogni NDE.

Il quadro rimane discusso. Nel gennaio 2026 Bruce Greyson e Marieta Pehlivanova, dell’Università della Virginia, hanno contestato la capacità di NEPTUNE di spiegare tutti gli aspetti delle testimonianze, compresa la complessità dei ricordi e delle esperienze extracorporee. La loro critica segnala questioni aperte: non trasforma automaticamente un limite del modello in una prova di una spiegazione alternativa.

Che cosa dicono davvero i dati sugli arresti cardiaci

Un riferimento importante è AWARE II, lo studio multicentrico coordinato da Sam Parnia e pubblicato nel 2023. Su 567 arresti cardiaci avvenuti in ospedale, 53 pazienti sopravvissero e 28 completarono le interviste. Undici riferirono ricordi o percezioni suggestivi di coscienza; sei descrissero un’esperienza trascendente classificata dagli autori come ricordo dell’esperienza della morte. Le categorie comprendevano anche esperienze simili a sogni e risvegli durante o dopo la rianimazione.

Questi numeri richiedono attenzione. Sei persone su 28 intervistate non equivalgono a sei persone su tutti i pazienti rianimati, né forniscono una percentuale valida per chiunque affronti un arresto cardiaco. Il campione intervistato è piccolo e selezionato dalla sopravvivenza e dalla possibilità di rispondere. Inoltre, le differenti categorie di ricordi non possono essere trattate come se descrivessero tutte lo stesso fenomeno.

Un ricordo vivido non è una registrazione dell’emergenza

Nel maggio 2026 uno studio preliminare con risonanza magnetica funzionale ha esaminato l’attività cerebrale mentre alcuni partecipanti rievocavano esperienze associate a eventi clinici gravissimi. La rievocazione coinvolgeva reti legate alla memoria autobiografica e all’elaborazione riferita a se stessi. Il risultato riguarda dunque il modo in cui il ricordo viene richiamato, non una registrazione del momento in cui si sarebbe formato.

La distinzione è decisiva: osservare oggi il cervello di chi ricorda non permette, da solo, di ricostruire la sua attività durante la crisi. Anche il carattere vivido e ricco di contesto di quelle memorie non risolve la domanda sulla loro origine. Lo studio del 2026 descrive i circuiti impegnati nella rievocazione in condizioni di normale perfusione cerebrale.

Non tutte le esperienze portano serenità

La pace, soprattutto, non è universale. Esistono racconti angoscianti e difficoltà nel dare un posto all’esperienza dopo il recupero. La letteratura clinica invita a non considerare automaticamente patologica una testimonianza insolita, ma anche a non ignorare il disagio. Ascoltare senza suggerire interpretazioni è diverso sia dal confermare una lettura spirituale sia dal liquidare tutto come un racconto privo di importanza.

Per chi segue i pazienti, la questione riguarda quindi anche il dopo: possibilità di parlare, bisogni individuali e conseguenze psicologiche. Una revisione del 2026 dedicata agli adulti ricoverati in terapia intensiva ha incluso sette studi, rilevando ricordi vividi e persistenti, ma effetti eterogenei sul benessere psicosociale e sugli atteggiamenti verso la morte.

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