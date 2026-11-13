Manuela Fomiatti, le polpette e i film mentali dell’amore

🌐 Non sono solo polpette: Manuela Fomiatti racconta amore, ansia e relazioni con ironia, usando la cucina come metafora.

Un titolo culinario che nasconde un romanzo emotivo Le polpette sembrano un argomento da ricettario, ma nel libro d’esordio di Manuela Fomiatti diventano un’immagine delle relazioni contemporanee: ingredienti diversi, attese e risultati non sempre prevedibili. Non sono solo polpette. Storie dalle quali non ho imparato a cucinare racconta amori, messaggi riletti troppe volte, solitudine, paure e quella speciale abilità di costruire scenari immaginari prima che la realtà abbia detto la sua. Il tono scelto è ironico e confidenziale. Il cibo fa da ponte tra piccoli rituali quotidiani e questioni emotive che spesso sembrano troppo complicate da nominare. La scrittrice evita l’aria solenne del manuale di autoaiuto.

Chi è l’autrice e come nasce il progetto Nata a Morbegno nel 1983, cresciuta in Valtellina e residente da molti anni a Milano, Fomiatti lavora nell’organizzazione di eventi e nella comunicazione. Il suo primo libro nasce dall’interesse per le storie e dalla necessità di osservare le emozioni senza trasformarle in una lezione morale. L’incontro con Stocazzo Editore al Salone del Libro di Torino è stato ricordato dall’autrice come parte della genesi editoriale. Il volume è stato poi presentato anche al Campania Libri Festival di Napoli. Sono elementi utili a contestualizzare un esordio letterario che sceglie una voce volutamente accessibile, lontana dall’accademismo.

I film mentali e la fatica dell’attesa Un messaggio senza risposta può diventare il punto di partenza di una storia intera: interpretazioni, ipotesi, finali immaginari e conversazioni mai realmente avvenute. Il libro osserva questo meccanismo con umorismo, senza pretendere di trasformare un’esperienza comune in una diagnosi psicologica. L’ansia delle relazioni passa spesso attraverso aspettative e bisogno di controllo, ma la scrittura di Fomiatti preferisce riconoscere le contraddizioni prima di impartire istruzioni. Nelle sue pagine il lettore può ritrovare la distanza fra quello che sa razionalmente e quello che continua a sperare. La commedia sentimentale diventa così uno strumento per parlare di vulnerabilità.

Perché proprio le polpette La cucina è un territorio carico di memoria e di gesti ripetuti. Le polpette cambiano da una famiglia all’altra, non richiedono una forma perfetta e sopportano variazioni innumerevoli. Per Fomiatti questa elasticità funziona come metafora delle relazioni, che non seguono dosi universalmente valide. L’immagine è semplice ma efficace perché evita di trattare l’amore come un’equazione risolvibile con il giusto insieme di regole. E tuttavia non tutto ciò che si mescola produce armonia: nel titolo emerge anche l’ironia di chi racconta esperienze senza proclamarsi depositaria di una verità finale. È una posizione narrativa che chiede complicità al lettore.

Ironia invece di facili ricette sentimentali I libri sulle emozioni rischiano spesso di offrire soluzioni nette a problemi sfumati. Questo esordio, almeno nell’impostazione, sceglie la direzione opposta: riconoscere gli errori, osservare il caos e lasciare spazio a conclusioni non completamente rassicuranti. L’ironia non elimina la serietà di ciò che viene raccontato, ma offre una distanza utile per attraversare situazioni dolorose. La leggerezza funziona quando non ridicolizza la vulnerabilità altrui, bensì mostra come ciascuno possa contraddirsi. È qui che la dimensione autobiografica, nella misura in cui l’autrice decide di condividerla, incontra il racconto generazionale di chi vive le relazioni fra presenza digitale e bisogno di autenticità.

La presentazione e il rapporto con i lettori Il libro è stato raccontato anche in incontri pubblici e programmi radiofonici, confermando l’interesse per testi che discutono legami affettivi senza ricorrere a un linguaggio specialistico. L’autrice ha parlato del progetto al Campania Libri Festival e in una trasmissione di Rai Radio1 nell’ottobre 2026. Queste occasioni restituiscono alla scrittura una dimensione dialogica: le storie intime diventano materia di confronto con lettori che possono riconoscersi o dissentire. Non serve attribuire al volume effetti terapeutici che non sono stati dimostrati; il suo valore sta nella possibilità di mettere in parole esperienze spesso taciute o rese caricaturali.

Il contesto da valutare La rilevanza pubblica del tema impone inoltre un lessico preciso e un controllo rigoroso dei tempi. Un fatto verificato non deve essere confuso con un’intenzione dichiarata; una disposizione effettivamente vigente non coincide con un’ipotesi politica; un’esperienza culturale non è automaticamente una prova scientifica. Distinguere queste categorie non attenua la forza del racconto: la rende più utile a chi legge. Le interpretazioni critiche sono legittime, purché il lettore possa riconoscere con chiarezza il confine che le separa dalle informazioni documentate.