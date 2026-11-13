Terapia forestale a scuola: il bosco può aiutare contro l’ansia

🌐 Terapia forestale a scuola: l’esperimento del CNR tra natura, benessere degli studenti e limiti della ricerca.

La lezione si sposta tra gli alberi A Cecina la scuola è uscita dall’aula e ha trasformato la pineta in un ambiente di osservazione scientifica. Non una semplice gita, né la promessa di cancellare il disagio giovanile con una passeggiata: il progetto di terapia forestale guidata promosso dall’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche insieme al liceo Enrico Fermi ha provato a misurare che cosa accade quando gli adolescenti trascorrono del tempo nella natura seguendo un protocollo strutturato. I risultati, pubblicati nel settembre 2026 sulla rivista Behavioral Sciences, sono interessanti proprio perché accompagnati dalla cautela metodologica degli stessi ricercatori.

Come si è svolto lo studio del CNR Sono stati coinvolti 54 studenti di 17 e 18 anni, divisi in due classi: 26 nel gruppo destinato all’esperienza forestale e 28 in quello che ha proseguito le normali attività didattiche. Nel marzo 2026 la classe coinvolta ha preso parte a quattro incontri, di circa tre ore ciascuno, nella Riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina. Ventiquattro dei 26 studenti hanno partecipato ad almeno tre sessioni. Il percorso alternava camminate lente, soste di ascolto, osservazione e attenzione ai profumi del bosco, seguite da momenti di condivisione. Due docenti formate sul protocollo CNR hanno accompagnato l’attività.

Ansia e umore: che cosa è stato osservato I ricercatori hanno misurato l’umore prima e dopo le sessioni e seguito i sintomi ansiosi con questionari standardizzati in rilevazioni protratte fino a circa undici settimane dal termine. In media, gli studenti del gruppo forestale hanno mostrato una riduzione dei sintomi d’ansia rispetto al gruppo di confronto nelle verifiche successive. Si tratta di un segnale promettente, non della dimostrazione che il bosco sia una terapia universalmente efficace. Le classi non erano numerose né assegnate casualmente; inoltre, muoversi insieme, ricevere attenzione e interrompere la routine scolastica potrebbero contribuire ai risultati.

Perché non basta dire che il bosco cura La parola terapia richiede particolare precisione quando si parla di ragazzi. Le attività nel verde possono favorire rilassamento, socializzazione e consapevolezza corporea, ma non sostituiscono diagnosi, assistenza psicologica o cure professionali quando necessarie. Lo studio di Cecina non autorizza a concludere che un programma forestale elimini i disturbi d’ansia o funzioni allo stesso modo per tutti. Proprio la trasparenza sui limiti è un punto di forza della ricerca: servono più scuole, gruppi più ampi, assegnazione casuale e confronto con attività di durata e intensità analoghe.

Una proposta per la scuola del futuro L’esperienza alimenta la proposta FOREST SCHOOL, sviluppata con il coinvolgimento del Consorzio LaMMA e del territorio toscano. Il tema tocca una questione educativa più ampia: la qualità degli spazi in cui i giovani apprendono e trascorrono il tempo. Portare momenti di didattica e ascolto in ambienti naturali non significa rinunciare al rigore, ma verificare con strumenti scientifici se l’ambiente possa diventare un alleato del benessere. La sfida sarà trasformare una buona intuizione in un intervento misurabile, equo e replicabile, senza proclami miracolosi e senza perdere di vista il sostegno che gli studenti già oggi possono richiedere.

L’importanza di misurare, non soltanto raccontare Il fascino dell’esperienza nel bosco può spingere a interpretare qualsiasi miglioramento come prova immediata. La ricerca ha invece bisogno di strumenti, confronti e tempi di osservazione. Nel progetto sono stati utilizzati questionari per valutare umore e sintomi ansiosi, prima e dopo le attività e nelle settimane successive. Questo metodo permette di formulare ipotesi, ma non elimina tutte le variabili che influenzano la vita di un adolescente, dalla pressione scolastica alle relazioni familiari. La distinzione fra associazione e causalità è decisiva per evitare che un risultato promettente diventi uno slogan.

Natura accessibile e disuguaglianze educative Un altro tema riguarda l’accessibilità. Non tutte le scuole si trovano vicino a boschi protetti e non tutti gli studenti possono percorrere lo stesso tragitto o partecipare con le medesime modalità. La progettazione futura dovrà considerare trasporti, sicurezza, bisogni individuali e spazi verdi di prossimità, compresi i parchi urbani. Se l’obiettivo è promuovere benessere e inclusione, il contatto con la natura non può essere un privilegio riservato a pochi istituti. La collaborazione tra ricercatori, scuole e servizi territoriali servirà soprattutto a capire quali esperienze siano efficaci, per chi e in quali condizioni.

Il contesto da non perdere La dimensione scolastica merita una riflessione ulteriore. Gli istituti possono promuovere esperienze fuori dall’aula in modo coordinato con gli obiettivi didattici, creando occasioni di osservazione scientifica e relazione tra pari. Anche gli insegnanti devono ricevere formazione adeguata per guidare un percorso senza attribuirsi competenze cliniche che non possiedono. È questo il confine fra un’attività educativa utile e un intervento terapeutico vero e proprio. Un programma futuro potrebbe inoltre verificare non soltanto i punteggi dei questionari ma la frequenza scolastica, la partecipazione, la percezione di appartenenza e la continuità dei benefici nel tempo, sempre rispettando privacy e consenso. Il bosco, insomma, non è un rimedio facile: è un ambiente da studiare con attenzione.

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