La discepola scarrupata, Rosaria Saggiomo tra fede e dolore

🌐 Una vita attraversata dalla perdita, dalla povertà, dall’emigrazione e dal lavoro diventa una testimonianza di fede imperfetta ma ostinata. In “La discepola scarrupata”, Rosaria Saggiomo racconta il proprio cammino dagli anni vissuti a Napoli all’esperienza in Germania e Svizzera, trasformando la propria storia in una riflessione su Amore, Servizio e Condivisione. Un libro che non propone una fede senza crepe, ma una fede capace di continuare a costruirsi proprio attraverso le fragilità, gli incontri e le prove della vita.

La discepola scarrupata, la storia di Rosaria Saggiomo tra fede, dolore e rinascita

Ci sono storie che nascono dalla necessità di raccontare ciò che è accaduto.

E poi ce ne sono altre che sembrano nascere dalla necessità di capire.

“La discepola scarrupata. Testimonianza di vita e di fede di una donna qualunque”, di Rosaria Saggiomo, appartiene a questa seconda categoria. È un libro autobiografico e insieme un saggio di carattere pastorale, nel quale la vicenda personale dell’autrice diventa il punto di partenza per interrogarsi sul significato della fede quando la vita non segue un percorso semplice.

Il titolo contiene già una dichiarazione di intenti.

“Scarrupata” è una parola che richiama qualcosa di malmesso, incompleto, bisognoso di essere sistemato. Applicata alla figura della discepola, però, assume un significato diverso: non una persona perfetta nella propria fede, ma una persona che continua a costruirla, ripararla e viverla giorno dopo giorno.

È questa forse la cifra più originale del libro.

Non raccontare una fede immacolata.

Raccontare una fede vissuta.

Una “donna qualunque” con una storia tutt’altro che ordinaria

Rosaria Saggiomo nasce a Napoli e dal 1986 vive in Germania. La sua formazione attraversa ambiti diversi, da quello farmaceutico a quello amministrativo, educativo e religioso. Per molti anni ha inoltre svolto attività presso la Missione Cattolica di lingua italiana a Kreuzlingen, in Svizzera, esperienza che le ha permesso di approfondire anche il tema della mobilità umana.

La definizione di “donna qualunque” contenuta nel titolo non va quindi intesa come una riduzione della sua esperienza.

Al contrario.

È il tentativo di partire dalla quotidianità.

Dalla vita di una persona che ha conosciuto la fatica, il distacco, il lavoro, l’emigrazione, il servizio agli altri e la ricerca di un senso.

Una storia individuale diventa così il luogo nel quale possono riconoscersi molte altre storie.

Perché la sofferenza non appartiene soltanto alle grandi biografie.

Spesso abita proprio le esistenze anonime: quelle di chi parte, lavora, perde qualcuno, ricomincia, si adatta a un Paese diverso e cerca comunque di conservare una direzione.

Una fede che non nasconde le proprie crepe

Il cuore del libro è la fede.

Ma non una fede presentata come certezza permanente e inattaccabile.

La fede di Saggiomo viene descritta come un cantiere aperto, qualcosa che non può dirsi definitivamente compiuto. È una condizione che spiega il termine “scarrupata” scelto per il titolo: l’immagine di un’opera imperfetta, che continua però a essere costruita nel rapporto con Dio e con la vita concreta.

Questa prospettiva introduce una dimensione molto umana nel discorso religioso.

Credere non significa necessariamente avere sempre una risposta.

Può significare anche continuare a cercarla.

Può voler dire attraversare momenti di dubbio, dolore e smarrimento senza considerare quelle crepe come la prova definitiva del fallimento.

La fragilità, in questa prospettiva, non è il contrario della fede. Può diventare il luogo nel quale la fede prende forma.

È una distinzione importante.

Perché spesso immaginiamo la spiritualità come qualcosa che dovrebbe renderci immuni dalla sofferenza.

Il libro sembra suggerire invece un’altra possibilità: la fede non elimina necessariamente il dolore, ma può cambiare il modo in cui lo attraversiamo.

Dalla perdita dei genitori alla povertà

La storia personale di Saggiomo è segnata da prove precoci.

La perdita dei genitori, la povertà e successivamente l’emigrazione costituiscono alcuni dei passaggi fondamentali di un’esistenza nella quale il tema della precarietà non rimane astratto.

Quando la vita costringe a fare i conti con la mancanza, anche le parole più semplici possono assumere un significato diverso.

Casa.

Famiglia.

Lavoro.

Sicurezza.

Futuro.

Sono concetti che possono sembrare scontati finché non vengono messi alla prova.

L’esperienza raccontata dall’autrice parte invece proprio da questa concretezza.

La fede non viene separata dalla vita quotidiana.

È nelle difficoltà quotidiane che viene misurata.

L’emigrazione come esperienza umana e spirituale

Uno dei temi più importanti del libro è quello della mobilità.

Rosaria Saggiomo attraversa infatti esperienze diverse tra Italia, Germania e Svizzera. La sua storia personale si intreccia con quella di una generazione di italiani che ha conosciuto l’emigrazione non come concetto politico o statistico, ma come scelta concreta e spesso necessaria.

Partire significa lasciare qualcosa.

Non soltanto un luogo.

Si lasciano abitudini, persone, paesaggi, linguaggi, ricordi.

E si entra in un contesto nel quale bisogna imparare nuovamente a orientarsi.

La casa diventa allora una realtà più complessa.

Può essere il luogo da cui si è partiti, quello nel quale si vive, oppure un insieme di relazioni che continuano a esistere nonostante la distanza.

È anche per questo che il tema della mobilità assume nel libro una dimensione spirituale.

La vita stessa viene rappresentata come un cammino.

Non come possesso definitivo di una terra, ma come attraversamento.

Dalle strade di Napoli ai ristoranti della Germania

Il percorso raccontato da Saggiomo non è lineare.

Passa attraverso ambienti, lavori e comunità differenti.

La presentazione del volume ricorda il passaggio dalle strade di Napoli ai ristoranti della Germania, fino all’esperienza nella pastorale migratoria in Svizzera e al lavoro in farmacia.

Sono esperienze apparentemente lontane.

Eppure proprio questa distanza racconta qualcosa di essenziale.

Una persona non è soltanto la professione che svolge.

Non è soltanto il Paese nel quale vive.

Non è soltanto la famiglia dalla quale proviene.

L’identità si costruisce attraverso una successione di ruoli, luoghi, relazioni e responsabilità.

Ogni esperienza lascia qualcosa.

E il libro sembra voler ricomporre questi frammenti dentro una storia nella quale la fede diventa una chiave interpretativa.

Amore, Servizio e Condivisione: i tre pilastri

Il percorso spirituale proposto da Saggiomo si sviluppa attorno a tre parole: Amore, Servizio e Condivisione.

Sono termini semplici.

Forse proprio per questo rischiano di apparire generici.

Nel libro, invece, assumono una dimensione concreta.

L’amore non viene inteso soltanto come sentimento.

È anche responsabilità.

Il servizio non è semplicemente disponibilità verso gli altri.

È una forma di partecipazione alla vita della comunità.

La condivisione non significa soltanto mettere qualcosa in comune.

Significa riconoscere che la propria esistenza è legata a quella degli altri.

La fede, quindi, non rimane confinata nella dimensione privata. Diventa comportamento.

È un principio particolarmente significativo in un’epoca nella quale molte persone vivono una distanza crescente tra ciò che dichiarano di credere e il modo in cui agiscono.

Il Vangelo come esperienza concreta

Uno degli elementi caratterizzanti del libro è proprio il tentativo di sottrarre i riferimenti religiosi alla dimensione puramente teorica.

Il Decalogo e il Vangelo vengono riletti come indicazioni capaci di entrare nella vita quotidiana.

Non soltanto principi da conoscere.

Ma domande da affrontare.

Come trattiamo le persone?

Come reagiamo alla sofferenza degli altri?

Quanto siamo disponibili ad aiutare?

Che cosa significa accogliere?

Che cosa siamo disposti a condividere?

Sono interrogativi che non hanno bisogno di essere collocati esclusivamente dentro una chiesa.

Appartengono alla vita.

E proprio per questo la riflessione dell’autrice cerca continuamente di riportare la spiritualità verso l’ordinario.

Il sorriso come gesto di resistenza

Tra le immagini più significative associate al libro c’è quella del sorriso come dono di Dio.

È un’idea apparentemente piccola.

Ma proprio per questo diventa potente.

Il sorriso può sembrare un gesto insignificante rispetto alle grandi difficoltà della vita.

Eppure, nei rapporti umani, può rappresentare un’apertura.

Un modo per dire all’altro: ti vedo.

Ti riconosco.

Sono qui.

In questa prospettiva, il sorriso diventa quasi una forma minima di resistenza contro l’indifferenza.

Non risolve la sofferenza.

Non cancella la povertà.

Non impedisce le perdite.

Ma può impedire che il dolore trasformi completamente il rapporto con gli altri.

Anche un gesto semplice può diventare una scelta morale.

La “famiglia umana” oltre i confini

L’esperienza migratoria e pastorale dell’autrice porta naturalmente a un’altra idea centrale: quella della famiglia umana universale.

La distanza geografica non dovrebbe necessariamente produrre distanza umana.

Chi parte porta con sé una storia.

Chi arriva in un nuovo Paese porta bisogni, competenze, speranze e fragilità.

Il tema dell’accoglienza diventa così inseparabile da quello della dignità.

Non si tratta soltanto di assistere qualcuno.

Si tratta di riconoscerlo.

E questo riconoscimento, nella prospettiva del libro, appartiene profondamente alla dimensione della fede.

Saggiomo ha inoltre sostenuto nel tempo progetti di adozione a distanza in Brasile ed Etiopia, inserendo il volontariato internazionale dentro questa idea più ampia di responsabilità verso gli altri.

La fede non come perfezione, ma come cammino

Forse il messaggio più interessante di La discepola scarrupata sta proprio nella scelta di non presentare la fede come qualcosa di perfetto.

Il credente non viene rappresentato come qualcuno che ha già raggiunto una condizione definitiva.

È una persona in cammino.

Può cadere.

Può dubitare.

Può sbagliare.

Può ricominciare.

La metafora del cantiere aperto restituisce alla spiritualità una dimensione dinamica.

Un edificio in costruzione non è incompleto perché ha fallito.

È incompleto perché il lavoro non è terminato.

E forse anche la persona può essere letta nello stesso modo.

Non siamo necessariamente ciò che siamo una volta per tutte.

Siamo anche ciò che continuiamo a costruire.

Una storia personale che diventa universale

Il rischio di ogni autobiografia è quello di rimanere chiusa dentro la propria esperienza.

Qui, invece, la vicenda individuale viene utilizzata per affrontare temi più ampi.

La perdita.

La povertà.

L’emigrazione.

La solitudine.

Il lavoro.

Il servizio.

La solidarietà.

La ricerca di Dio.

Sono esperienze diverse, ma spesso si incontrano nelle biografie comuni.

Ecco perché la definizione di “donna qualunque” diventa significativa.

Non perché la storia di Rosaria Saggiomo sia priva di particolarità.

Al contrario: è proprio la concretezza della sua esperienza a permetterle di parlare di qualcosa che appartiene a molti.

La fede raccontata nel libro non è quella di un personaggio distante dalla realtà.

È quella di una persona che ha dovuto attraversarla.

Quando la spiritualità incontra il quotidiano

Uno degli aspetti più interessanti del volume è dunque il rifiuto di una separazione netta tra vita spirituale e vita quotidiana.

La farmacia, il lavoro, i viaggi, l’emigrazione, le comunità, le persone incontrate diventano luoghi nei quali la fede può essere messa alla prova.

Non esiste soltanto il momento della preghiera.

Esiste anche il modo in cui si ascolta qualcuno.

Il modo in cui si risponde a una difficoltà.

Il modo in cui si tratta una persona fragile.

Il modo in cui si affronta un conflitto.

È nelle relazioni che una convinzione diventa comportamento.

Ed è qui che il libro acquista anche una dimensione civile: la fede viene proposta come responsabilità verso la comunità e verso la dignità dell’altro.

Una discepola “scarrupata” perché ancora in cammino

Il termine scelto per il titolo potrebbe inizialmente sembrare ironico o addirittura provocatorio.

In realtà racchiude una forma di umiltà.

Definirsi “scarrupata” significa rinunciare alla pretesa di essere arrivati.

Significa ammettere che il proprio percorso è imperfetto.

Ma anche che l’imperfezione non impedisce di continuare.

Forse è proprio questo il cuore del libro: non serve essere perfetti per mettersi al servizio di qualcosa che riteniamo più grande di noi.

La fede non viene quindi descritta come una medaglia da esibire.

È una relazione da coltivare.

Una costruzione che richiede manutenzione.

Un cammino che può conoscere deviazioni e ritorni.

Il libro e la forza delle storie comuni

Pubblicato nel 2026 da Gruppo Albatros Il Filo, nella collana “Nuove voci. I saggi”, il volume conta 224 pagine ed è disponibile sia in formato cartaceo sia digitale. L’edizione cartacea ha ISBN 9791223621240, mentre l’edizione elettronica ha EAN 9791223624227.

Ma al di là dei dati editoriali, il valore del progetto sta soprattutto nella scelta di trasformare una vita ordinaria in una narrazione condivisibile.

Non servono necessariamente imprese straordinarie per avere qualcosa da raccontare.

A volte basta una vita attraversata con attenzione.

Un trasferimento.

Un lutto.

Un lavoro.

Un incontro.

Una comunità.

Un gesto di solidarietà.

Una domanda rimasta aperta.

La grande storia può nascondersi dentro una biografia apparentemente normale.

Una fede che prova a diventare gesto

Alla fine, La discepola scarrupata sembra riportare tutto a una domanda essenziale: che cosa significa vivere davvero ciò in cui si crede?

La risposta proposta dal percorso dell’autrice passa per parole concrete.

Amare.

Servire.

Condividere.

Accogliere.

Sorridere.

Costruire ponti.

Riconoscere la dignità dell’altro.

Non sono formule astratte.

Sono azioni.

Ed è forse proprio questo il punto nel quale autobiografia e riflessione spirituale si incontrano.

Rosaria Saggiomo non racconta soltanto ciò che ha creduto.

Racconta ciò che ha provato a fare della propria fede.

Con le proprie fragilità, le proprie esperienze, i propri cambiamenti e le proprie imperfezioni.

Una discepola “scarrupata”, dunque, non perché priva di fede, ma perché consapevole che la fede non è mai un’opera conclusa.

È un cantiere.

È un cammino.

È una casa che continua a essere costruita.

E forse proprio per questo può parlare anche a chi non possiede risposte definitive, ma continua a cercarle.

Perché la storia di una “donna qualunque” diventa, pagina dopo pagina, una riflessione su ciò che rende straordinaria qualsiasi esistenza: la capacità di trasformare ciò che abbiamo attraversato in un’occasione per incontrare gli altri, servire, condividere e continuare a camminare.