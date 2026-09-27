Johnny Depp riparte al cinema con un thriller

🌐 Johnny Depp prepara un doppio ritorno sul grande schermo con due personaggi molto diversi: un misterioso uomo coinvolto in un mondo criminale nel thriller “Day Drinker” di Marc Webb e l’iconico Ebenezer Scrooge nel nuovo adattamento di “Canto di Natale” diretto da Ti West. Due film lontanissimi per atmosfera e genere, ma accomunati da una scelta precisa: riportare l’attore al centro di produzioni cinematografiche di grande richiamo. E intanto torna a circolare anche il futuro di Pirati dei Caraibi.

Occhi chiari, capelli brizzolati, barba e un’aria difficile da decifrare. È così che Johnny Depp appare nelle prime immagini di “Day Drinker”, il thriller diretto da Marc Webb che arriverà nelle sale italiane nel 2027.

Il primo trailer ha finalmente mostrato il personaggio interpretato dall’attore, un uomo enigmatico che sale a bordo di uno yacht privato e finisce per trascinare la giovane barista interpretata da Madelyn Cline in una storia sempre più pericolosa.

Non è chiaro, almeno nelle prime battute, se l’uomo sia semplicemente un cliente eccentrico, un criminale o qualcosa di ancora più inquietante.

Il film gioca infatti con l’ambiguità.

Il protagonista parla di vendetta, di fantasmi e di una storia che potrebbe essere soprannaturale. Ma allo stesso tempo si definisce, con ironia, anche soltanto un ubriacone.

Il confine tra realtà e suggestione diventa così uno degli elementi centrali del racconto.

Penélope Cruz torna accanto a Depp

A rendere ancora più interessante il progetto c’è la presenza di Penélope Cruz, che torna a condividere lo schermo con Depp per la quarta volta.

I due avevano già lavorato insieme in “Blow”, nella saga di “Pirati dei Caraibi” e in “Assassinio sull’Orient Express”.

Questa volta il loro rapporto sullo schermo sarà decisamente più oscuro.

Cruz interpreta una donna pericolosa che entra nella storia dopo l’incontro tra la barista e il misterioso ospite dello yacht.

Quello che inizialmente sembra un incontro casuale si trasforma rapidamente in una vicenda criminale fatta di minacce, violenza e segreti.

Nel cast c’è anche Juan Diego Botto, mentre alla regia c’è Marc Webb, il filmmaker che ha diretto, tra gli altri, “500 giorni insieme” e i due film di “The Amazing Spider-Man”.

“Day Drinker” arriverà nei cinema statunitensi il 26 marzo 2027. Per l’Italia è prevista la distribuzione di 01 Distribution, ma la data italiana definitiva non è ancora stata comunicata.

Un personaggio che potrebbe nascondere qualcosa

La forza del trailer sta soprattutto nel non spiegare completamente chi sia l’uomo interpretato da Depp.

Il pubblico incontra un personaggio che sembra sapere molto più di quanto voglia raccontare. La sua presenza porta immediatamente tensione sulla barca e il suo passato sembra collegato a una storia di vendetta.

Poi arrivano le immagini più inquietanti.

Simboli religiosi, scontri, corpi feriti e atmosfere che sembrano provenire da un film horror fanno pensare a qualcosa che potrebbe andare oltre il semplice thriller criminale.

È proprio questa contaminazione a rendere “Day Drinker” particolarmente diverso dai tradizionali film d’azione.

Il film sembra muoversi continuamente tra il realistico e il soprannaturale, lasciando aperta la possibilità che ciò che il protagonista racconta sia vero oppure soltanto parte di una costruzione destinata a confondere chi gli sta intorno.

Il secondo volto: Johnny Depp diventa Scrooge

Se “Day Drinker” punta sull’azione e sull’incertezza, il secondo progetto compie un salto ancora più sorprendente.

Johnny Depp interpreta infatti Ebenezer Scrooge in “Scrooge”, il nuovo adattamento cinematografico di “Canto di Natale” di Charles Dickens.

La storia è una delle più celebri della letteratura mondiale.

Scrooge è un uomo ricco e avaro, incapace di provare empatia e completamente concentrato sul denaro. La notte di Natale, però, la sua esistenza viene sconvolta dall’arrivo di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

Attraverso le loro apparizioni, Scrooge è costretto a guardare la propria vita, le conseguenze delle proprie scelte e il futuro che lo attende.

Un racconto che ha conosciuto innumerevoli versioni, ma che questa volta viene affidato alla sensibilità di Ti West, regista noto soprattutto per il cinema horror.

Un “Canto di Natale” più oscuro

La scelta di Ti West è tutt’altro che casuale.

Il regista ha raccontato di essere legato alla storia di Dickens fin dall’infanzia e di averla percepita soprattutto come una storia di fantasmi prima ancora che come un racconto natalizio.

Da qui nasce una versione che conserva la struttura fondamentale dell’opera originale ma punta maggiormente sull’atmosfera gotica e sulla componente soprannaturale.

È un aspetto che potrebbe rendere il film molto diverso dalle interpretazioni più rassicuranti e familiari di Scrooge viste negli ultimi decenni.

Depp, secondo il regista, porta invece nel personaggio una combinazione di cattiveria, ironia e fascino, evitando di trasformarlo in una figura completamente monodimensionale.

Il suo Scrooge rimane un uomo difficile da amare, ma dovrebbe possedere anche una dimensione più umana.

Un cast importante per la nuova storia di Dickens

Accanto a Depp c’è un cast particolarmente ricco.

Ian McKellen interpreta Jacob Marley, il socio defunto di Scrooge che torna dall’aldilà per annunciargli l’arrivo dei tre spiriti.

Rupert Grint, celebre soprattutto per il ruolo di Ron Weasley nella saga di “Harry Potter”, veste invece i panni di Bob Cratchit.

Nel cast figurano inoltre Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti e Tramell Tillman.

La presenza di McKellen è particolarmente significativa per l’atmosfera del progetto: Marley è infatti una delle figure più inquietanti e memorabili della storia di Dickens.

Il nuovo film vuole quindi mantenere il cuore della vicenda originale, ma accentuare il lato spettrale e gotico del racconto.

L’uscita internazionale di “Ebenezer” è fissata per il 13 novembre 2026, con il film pensato per accompagnare il pubblico verso la stagione natalizia.

Due film, due Johnny Depp

Il vero interesse della doppietta sta nel confronto tra i due personaggi.

In “Day Drinker” Depp è un uomo contemporaneo, misterioso e potenzialmente pericoloso, immerso in un ambiente criminale dove nessuno sembra essere esattamente ciò che appare.

In “Scrooge” interpreta invece un personaggio letterario nato quasi due secoli fa, una figura riconoscibile in tutto il mondo.

Da una parte c’è l’azione, dall’altra il fantastico.

Da una parte uno yacht trasformato in teatro di una storia criminale, dall’altra una Londra vittoriana attraversata dagli spiriti.

È una scelta interessante anche per la fase professionale che Depp sta vivendo.

Dopo anni segnati da una lunga controversia giudiziaria con l’ex moglie Amber Heard e da una presenza più limitata nelle grandi produzioni hollywoodiane, l’attore torna infatti a confrontarsi con ruoli destinati a produzioni internazionali di forte richiamo.

Il ritorno a Hollywood passa anche da Scrooge

Per Depp, il ritorno non coincide quindi con un singolo film.

“Day Drinker” rappresenta il lato più contemporaneo e commerciale della nuova fase. “Scrooge” aggiunge invece una componente autoriale e letteraria, con un regista proveniente dal cinema horror e un personaggio che permette all’attore di lavorare su trasformazione e caratterizzazione.

È una combinazione che potrebbe riportare Depp al centro della conversazione cinematografica anche senza fare affidamento sui personaggi che hanno costruito gran parte della sua fama.

E proprio questo è uno degli elementi più interessanti.

Dopo anni nei quali il suo nome è stato inevitabilmente associato soprattutto a Jack Sparrow, l’attore sembra puntare nuovamente su personaggi differenti.

E Jack Sparrow potrebbe tornare?

La domanda, naturalmente, rimane sullo sfondo.

Perché mentre Depp prepara “Day Drinker” e “Scrooge”, il futuro di “Pirati dei Caraibi” continua a essere oggetto di discussioni.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha recentemente confermato che il progetto per un sesto film è ancora in lavorazione e che sono in corso discussioni con Depp.

La questione non equivale però a un annuncio ufficiale del ritorno di Jack Sparrow.

Il produttore ha parlato di una sceneggiatura in sviluppo e della speranza di riuscire a realizzare il film.

È quindi ancora presto per considerare concluso il percorso che potrebbe riportare Depp nei panni del pirata più famoso della sua carriera.

Ma il semplice fatto che il nome dell’attore sia nuovamente associato al progetto mostra quanto il personaggio continui ad avere un peso enorme nell’immaginario del pubblico.

Un nuovo capitolo dopo anni difficili

Il percorso di Depp negli ultimi anni è stato tutt’altro che lineare.

Dopo essere stato per lungo tempo uno dei protagonisti più riconoscibili del cinema hollywoodiano, l’attore ha progressivamente ridotto la propria presenza nelle grandi produzioni statunitensi.

Il suo ritorno al cinema internazionale è passato anche attraverso “Jeanne du Barry”, nel quale ha interpretato re Luigi XV.

Ora arrivano due progetti completamente differenti e, soprattutto, due ruoli nei quali non deve necessariamente ripetere il personaggio che il pubblico conosce meglio.

È una fase che potrebbe segnare un cambiamento.

Non è ancora possibile sapere quale sarà l’impatto commerciale dei due film, ma la strategia appare evidente: tornare a essere Johnny Depp attraverso personaggi nuovi, invece di affidarsi esclusivamente alla nostalgia.

Dal mistero al Natale

La doppietta ha anche un elemento curioso.

“Day Drinker” porta Depp dentro una storia di pericolo, vendetta e possibili presenze soprannaturali.

“Scrooge” lo mette invece faccia a faccia con veri e propri fantasmi.

In entrambi i casi, quindi, il soprannaturale sembra avere un ruolo importante, ma con funzioni completamente diverse.

Nel thriller è uno strumento per alimentare il dubbio e la tensione.

Nel racconto di Dickens diventa invece il mezzo attraverso cui un uomo è costretto a confrontarsi con il proprio passato, il presente e il futuro.

Due film, due atmosfere e due personaggi lontanissimi.

Ma anche un’unica traiettoria: Johnny Depp torna a prendersi spazio sul grande schermo, lasciandosi alle spalle, almeno sul piano cinematografico, l’ombra ingombrante degli ultimi anni.

E mentre il pubblico aspetta di scoprire chi sia davvero il misterioso “Day Drinker”, già si prepara a vedere l’attore trasformarsi in uno degli avari più celebri della letteratura.

Prima il thriller.

Poi gli spiriti del Natale.

E, forse, un giorno ancora Jack Sparrow.