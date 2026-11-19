🌐 Israele discute gli scenari regionali con i vertici americani mentre conduce un’operazione nel centro di Gaza. Un nuovo attacco all’Iran resta un’ipotesi, non una decisione annunciata.

Gaza sul terreno, l’Iran nei colloqui militari

Un’operazione militare già avviata nel centro di Gaza e la possibilità, ancora senza un annuncio ufficiale, di nuovi attacchi contro l’Iran. Sono i due piani su cui si muove Israele nella giornata del 18 novembre 2026. Nella Striscia l’esercito ha confermato un intervento terrestre; sul fronte iraniano, invece, le informazioni disponibili descrivono valutazioni e contatti, non un ordine di attacco reso pubblico.

A Tel Aviv il comandante del Comando centrale statunitense, l’ammiraglio Brad Cooper, ha incontrato il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir e il direttore del Mossad Roman Gofman. Secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, i colloqui hanno riguardato gli sviluppi regionali, le sfide comuni e il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa fra le due forze armate.

Un nuovo attacco all’Iran non è una decisione annunciata

Le ricostruzioni circolate in serata indicano che Israele starebbe considerando un’azione militare contro l’Iran nei prossimi giorni. La prospettiva resta però priva di una conferma ufficiale: il resoconto che la segnala non identifica la propria fonte. Non sono stati presentati pubblicamente, nei riscontri consultati, obiettivi, tempi o un’autorizzazione politica per una nuova offensiva israeliana contro Teheran.

Altre informazioni, attribuite a persone informate sui colloqui, riferiscono che Gofman avrebbe sostenuto l’opportunità di attacchi congiunti israelo-americani durante una visita negli Stati Uniti la settimana precedente. Anche questo elemento va distinto da una decisione: descrive una posizione che sarebbe stata portata agli interlocutori americani, non un accordo operativo annunciato dai due governi né la conferma che Washington abbia accettato quella proposta.

L’intervento vicino a Bureij e Nuseirat

A Gaza, invece, il movimento delle forze sul terreno è confermato. L’operazione interessa il settore centrale, nei pressi dei campi di Bureij e Nuseirat, a ovest della cosiddetta Linea gialla. Questa separa le aree sotto controllo militare israeliano da quelle controllate da Hamas nel quadro della tregua iniziata nell’ottobre 2025. Carri armati sono stati osservati a est di Nuseirat.

L’esercito israeliano sostiene di voler rimuovere una minaccia contro i propri soldati e indica la presenza di infrastrutture di Hamas nell’area. All’intervento partecipa anche il servizio di sicurezza interno Shin Bet. Questa è la motivazione dichiarata da Israele, non una verifica indipendente sulla natura e sull’entità della minaccia. Hamas ha denunciato l’operazione come una violazione dell’accordo di cessate il fuoco.

Evacuazioni e restrizioni sulla strada centrale

Il COGAT, l’organismo israeliano che coordina le attività civili nei territori palestinesi, ha invitato gli abitanti dei quartieri interessati ad allontanarsi per la durata dell’intervento. Ha inoltre avvertito le organizzazioni umanitarie di evitare gli spostamenti nelle zone coinvolte. Famiglie residenti nell’area hanno riferito di essere fuggite per cercare sicurezza, in alcuni casi dopo avere già subito precedenti sfollamenti.

Le restrizioni hanno coinvolto anche la Salah al-Din, importante arteria della Striscia, nel tratto vicino alle aree dell’operazione. Il blocco è stato segnalato insieme all’avanzata israeliana nel settore compreso tra Bureij e Nuseirat. La chiusura riguarda dunque un asse concreto di movimento della popolazione, non soltanto il perimetro immediato delle postazioni militari. Nei riscontri disponibili non viene indicata una durata certa dell’interruzione.

Nel Golfo, intercettazioni e rivendicazioni

Il quadro regionale comprende anche il Kuwait. Lo stato maggiore kuwaitiano ha annunciato che le difese aeree erano impegnate contro droni ostili, spiegando che le esplosioni udibili potevano derivare dalle intercettazioni. Il comunicato ripreso il 18 novembre riguarda attività segnalate il giorno precedente. La dichiarazione conferma l’allerta militare, ma da sola non permette di stabilire provenienza, bersagli ed effetti di ogni velivolo.

In Bahrein, il 17 novembre, le autorità hanno dichiarato di avere intercettato attacchi aerei iraniani. Il ministero dell’Interno aveva invitato cittadini e residenti a cercare riparo, comunicando successivamente il cessato allarme. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato un attacco con droni contro un sistema radar americano nella base di Sheikh Isa, presentandolo come risposta a presunte violazioni statunitensi dello spazio aereo iraniano.

Una tregua sotto pressione e servizi umanitari fragili

La rivendicazione iraniana non dimostra che il radar sia stato colpito: il Bahrein sostiene che le minacce siano state distrutte prima di raggiungere gli obiettivi. Su Gaza, intanto, il rapporto del Board of Peace diffuso questa settimana segnala ostacoli all’attuazione del percorso concordato. Il documento attribuisce lo stallo sia ai continui attacchi israeliani sia all’attività militare di Hamas e denuncia ritardi nelle autorizzazioni per l’amministrazione civile transitoria.

La nuova operazione arriva mentre i servizi umanitari affrontano difficoltà già documentate. Nel rapporto pubblicato il 4 novembre, relativo al periodo 21 ottobre-3 novembre, l’UNRWA segnalava istruzioni israeliane di permanenza al riparo che avevano interessato cinque proprie strutture a Nuseirat, seguite dalla notizia di un attacco nelle vicinanze. Lo stesso rapporto registrava 18 rifugi di emergenza non sicuri, quattro dei quali classificati a rischio molto elevato di crollo.

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