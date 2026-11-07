Israele, Netanyahu vacilla: Eisenkot sfida il potere

🌐 La crisi di governo in Israele entra nella fase più delicata: 67 parlamentari indicano Gadi Eisenkot, contro i 46 favorevoli a Benjamin Netanyahu. La scelta di Herzog arriverà domenica, ma il premierato non è ancora deciso.

I numeri che fanno tremare il potere

Il 6 novembre 2026 Israele non ha ancora un nuovo primo ministro. Ha, però, un dato politico che pesa come una sentenza sulle ambizioni di Benjamin Netanyahu: durante le consultazioni con il presidente Isaac Herzog, le forze che rappresentano 67 deputati su 120 hanno raccomandato Gadi Eisenkot per ricevere l’incarico di formare il governo. A Netanyahu sono arrivate 46 indicazioni; altri sette parlamentari non hanno sostenuto nessuno dei due. È uno scarto netto nelle raccomandazioni, non l’atto conclusivo di un passaggio di potere.

La tentazione di proclamare già la fine dell’era Netanyahu è forte, ma sarebbe una scorciatoia sbagliata. In un sistema parlamentare frammentato, chi è indicato per ricevere l’incarico deve poi trasformare l’appoggio politico in una coalizione stabile e in una maggioranza capace di governare. Herzog ha annunciato che domenica 8 novembre individuerà il parlamentare al quale affidare il mandato. Fino a quel momento il capo dello Stato mantiene aperta la verifica dei possibili accordi.

Il paradosso dei 67 voti

Il punto più spinoso è proprio la natura dei sostegni a Eisenkot. Tra i partiti che lo hanno raccomandato figurano le formazioni arabe, decisive nel superamento della soglia simbolica dei 61 seggi. Una raccomandazione al presidente, tuttavia, non equivale all’adesione a un esecutivo né garantisce un voto di fiducia. I veti reciproci tra partiti e blocchi possono rendere impraticabile sulla carta una maggioranza che sembra pronta nei numeri.

Eisenkot, già capo di Stato maggiore, guida Yashar!, formazione emersa come polo di alternativa nel voto del 27 ottobre. Il suo profilo unisce una biografia militare e la promessa politica di chiudere una stagione polarizzante. Ma una campagna elettorale può tenere insieme opposizioni molto diverse; governare richiede compromessi su sicurezza, rapporti con i palestinesi, bilancio, leva militare e ruolo della religione. La prova vera comincia dopo le fotografie delle consultazioni.

Likud primo partito, Netanyahu senza maggioranza

Il Likud ha conquistato 27 seggi, confermandosi il partito più rappresentato nella nuova Knesset; Yashar! ne ha ottenuti 21. La somma del blocco tradizionalmente vicino a Netanyahu si ferma però a 53, sotto la maggioranza assoluta. L’opposizione guidata da Eisenkot conta 48 seggi propri, mentre 19 deputati appartengono a liste arabe. L’aritmetica descrive un Paese diviso e rende indispensabile trattare, non semplicemente rivendicare la vittoria.

Per il premier uscente questa è una vulnerabilità politica enorme, ma non significa che sia già stato destituito. Netanyahu rimane alla guida dell’esecutivo ad interim fino alla formazione di un altro governo o a un diverso esito delle procedure costituzionali. È la distanza tra perdita di consenso parlamentare potenziale e perdita effettiva del potere a rendere questa fase tanto tesa.

L’ombra delle contestazioni elettorali

Il dopo voto si è inoltre caricato di tensioni attorno a sospetti di irregolarità. Netanyahu ha sollevato contestazioni legate al voto nelle comunità arabe, mentre gli organismi elettorali hanno chiarito che, allo stato delle verifiche, non è stata compromessa l’integrità complessiva delle elezioni. Confondere un’indagine su possibili episodi specifici con la dimostrazione di un risultato falsato rischia di alimentare sfiducia nelle istituzioni.

Un Paese abituato a convivere con minacce di sicurezza permanenti non può permettersi che il conteggio dei voti diventi un’altra trincea. Le accuse devono essere valutate con prove, procedure e garanzie, senza trasformarsi in una scorciatoia per delegittimare intere categorie di elettori. La qualità di una democrazia si misura anche dal modo in cui gestisce l’eventuale alternanza.

Gaza e il banco di prova internazionale

Sullo sfondo resta il dossier più incendiario: la guerra e le operazioni militari a Gaza, con le conseguenze umanitarie, diplomatiche e giudiziarie che hanno investito l’azione del governo israeliano. Il possibile cambio di guida non cancella automaticamente le responsabilità politiche né risolve la questione palestinese. L’attenzione internazionale si concentrerà sulla capacità del prossimo esecutivo di definire una linea credibile su sicurezza, diritto umanitario e prospettive negoziali.

Le contestazioni mosse a Netanyahu, comprese quelle che riguardano la sua vicenda giudiziaria interna, devono essere tenute distinte dai procedimenti e dalle valutazioni che si svolgono sul piano internazionale. Nessuna di queste questioni può essere liquidata con slogan o presentata come condanna definitiva là dove il percorso giudiziario non lo consenta. Il punto politico resta drammatico: il dopo Netanyahu, se arriverà, dovrà misurarsi con i fatti e non soltanto con il cambio di nome a Palazzo.

Domenica il mandato, poi la vera partita

Dopo la designazione, il candidato avrà inizialmente 28 giorni per formare un governo, con una possibile proroga di 14 giorni prevista dalle regole applicabili. I partiti avranno quindi il tempo di negoziare un programma e distribuire responsabilità, ma anche di irrigidire le rispettive posizioni. La leadership di Eisenkot potrebbe nascere da un’intesa ampia oppure infrangersi sulle incompatibilità che oggi Herzog sta tentando di chiarire.

Il dato politicamente più significativo è già emerso: per la prima volta dopo il voto, Netanyahu appare isolato nelle consultazioni e il suo principale avversario ha raccolto un numero maggiore di raccomandazioni. Ma la cronaca seria rifiuta il titolo facile che scambia una candidatura per una successione compiuta. La porta dell’alternanza è aperta; non è ancora stato attraversato il suo uscio.