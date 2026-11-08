Iran-Usa, Khamenei autorizza il dialogo: che cosa cambia

🌐 I negoziati Iran-Usa ricevono un via libera politico annunciato da Pezeshkian. Il mandato concesso da Mojtaba Khamenei non è ancora un’intesa: la portata dei poteri attribuiti al governo resta da chiarire.

Teheran segnala una disponibilità a trattare, ma la distanza fra autorizzare un negoziato e concluderlo rimane tutta da attraversare. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato il 2 novembre che la Guida suprema Mojtaba Khamenei ha concesso al governo determinati poteri per i colloqui con gli Stati Uniti. L’annuncio riguarda il mandato politico dell’esecutivo, senza definire pubblicamente quali concessioni possa discutere o quali condizioni siano già accettate dalle parti.

Nella stessa giornata, la Cina ha ribadito il sostegno alla sovranità e alla sicurezza dell’Iran, insistendo sulla necessità di una soluzione politica. Sono due segnali differenti, che convergono sull’apertura di uno spazio diplomatico: uno riguarda gli equilibri interni a Teheran, l’altro il sostegno internazionale al confronto. Nessuno dei due documenta un accordo firmato con Washington, un calendario definitivo degli incontri o il superamento delle controversie che alimentano il conflitto.

Il mandato che Pezeshkian rivendica

Il presidente iraniano ha indicato il dialogo come strada per affrontare la crisi e ha collegato questo tentativo all’autorizzazione ricevuta dalla Guida. Il passaggio ha un peso perché rende esplicito un collegamento tra l’attività del governo e il vertice del sistema politico iraniano. Non equivale a una delega senza limiti. La formula utilizzata lascia aperta la questione più concreta: su quali materie i negoziatori possano avanzare proposte e quali decisioni richiedano ulteriori approvazioni.

In una trattativa, sapere che un interlocutore possiede un mandato è diverso dal conoscere il contenuto del mandato stesso. Il primo elemento rende possibile un confronto politico; il secondo definisce quanto quel confronto possa essere vincolante. È una distinzione che aiuta a leggere l’annuncio senza trasformarlo in una svolta già compiuta. Il governo può presentarsi al tavolo con un’autorizzazione e mantenere, nello stesso tempo, limiti molto stretti sulle condizioni di un’intesa.

I contatti attraverso i mediatori

Le comunicazioni tra Iran e Stati Uniti proseguono attraverso intermediari. Il portavoce della diplomazia iraniana Esmaeil Baghaei ha descritto un confronto ancora complesso, con scambi di messaggi mediati. Il Qatar è uno degli interlocutori coinvolti: una delegazione iraniana ha lavorato a Doha sulle proposte per uscire dalla guerra. La conclusione di una serie di incontri non dimostra automaticamente né un fallimento né una soluzione, soprattutto quando il lavoro continua attraverso testi e comunicazioni riservate.

L’esistenza di una bozza, inoltre, va distinta dall’accettazione del documento. In questa fase possono circolare formulazioni alternative, richieste di modifica e condizioni sospensive. Un testo negoziale diventa un impegno soltanto attraverso i passaggi concordati dalle parti. Presentare ogni bozza come un piano già approvato attribuirebbe alle anticipazioni un valore che non hanno. Il dato disponibile è la prosecuzione dei contatti, accompagnata da divergenze che restano pubblicamente riconoscibili.

Hormuz e il rapporto tra sicurezza e navigazione

Tra i nodi del confronto figurano il ripristino dei transiti nello Stretto di Hormuz e il blocco navale statunitense dei porti iraniani. Teheran lega una sistemazione del passaggio marittimo alle proprie richieste sul conflitto. Sono temi collegati, perché la sicurezza delle rotte dipende dalle condizioni militari e dagli impegni politici assunti. Tuttavia, un’intesa su un singolo passaggio non risolverebbe automaticamente l’intero contenzioso tra i due Paesi.

Anche il significato di riapertura richiede precisione. La disponibilità di una rotta, la sicurezza delle navi e la continuità operativa dei porti sono questioni distinte. Il traffico commerciale necessita di condizioni pratiche verificabili, non soltanto di dichiarazioni favorevoli alla navigazione. Per questo le proposte diplomatiche devono confrontarsi con modalità di attuazione e responsabilità concrete: quali misure vengano rimosse, quali garanzie siano offerte e come controllare il rispetto degli impegni.

La Cina sostiene il dialogo e la sovranità iraniana

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Pechino Ali Bagheri Kani, rappresentante del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano. La posizione cinese ha richiamato la soluzione politica e la necessità di evitare un nuovo ricorso alle armi. Il sostegno alla sovranità e alla sicurezza di Teheran si inserisce in questa cornice: è una presa di posizione diplomatica, non l’annuncio di garanzie militari o di un accordo concluso al posto degli interlocutori coinvolti.

Bagheri Kani ha ribadito che l’Iran intende difendere sicurezza, sovranità e integrità territoriale, mantenendo la disponibilità a contatti e negoziati. La compresenza di questi due messaggi definisce il linguaggio utilizzato da Teheran: cercare una soluzione non viene presentato come accettazione di qualsiasi condizione. Sul piano dell’analisi, la dichiarazione spiega l’impostazione negoziale rivendicata dalla parte iraniana; non dimostra quale equilibrio possa essere accettato anche da Washington.

I passaggi regionali già messi sul tavolo

La questione marittima coinvolge anche l’Oman. In precedenti consultazioni, i ministri degli Esteri omanita e iraniano hanno discusso un quadro graduale per una ripresa della navigazione sicura. Tra gli elementi indicati figurano un corridoio temporaneo, un progetto comune per la rimozione delle mine e successivi approfondimenti tecnici su una soluzione permanente. Sono componenti operative che mostrano quanto il dossier superi la sola autorizzazione politica a parlare con gli Stati Uniti.

Le stesse consultazioni hanno richiamato il confronto con gli altri Stati della regione e la condivisione di informazioni sulla gestione dei transiti. Il lavoro su corridoi, servizi di sicurezza e coordinamento marittimo riguarda l’applicazione delle misure, con responsabilità da definire tra più soggetti. È su questo livello che una proposta diplomatica incontra le necessità concrete delle navi e dei porti: procedure, comunicazioni e condizioni di accesso alle rotte.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.