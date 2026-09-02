Iran, nuova escalation: gli Usa colpiscono – MetroZibaldone

🌐 L’Iran torna al centro della giornata con nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani e la crisi nello Stretto di Hormuz che fa salire il prezzo del petrolio; in Italia restano alta la tensione con la Spagna sui controlli Schengen, il dramma familiare di Pietralata e il confronto sulla legge elettorale. Sul fronte sportivo brillano Roma e mercato della Juventus, mentre agli US Open avanzano Berrettini e Darderi.

Iran, nuovi raid Usa: lo Stretto di Hormuz torna al centro della crisi

La notizia dominante del 1 settembre è la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato nuovi attacchi contro obiettivi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica in territorio iraniano, dopo la ripresa delle ostilità registrata nel fine settimana. Washington ha collegato l’operazione ai tentativi iraniani di minacciare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz e alle azioni contro militari statunitensi presenti nella regione.

Il nuovo ciclo di attacchi arriva dopo un mese di relativa pausa militare. Nei giorni precedenti gli Stati Uniti avevano colpito installazioni iraniane sull’isola di Larak, mentre Teheran aveva reagito lanciando missili verso basi americane in Giordania. I sistemi di difesa hanno intercettato i missili, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di avere neutralizzato un drone iraniano nelle proprie acque.

La crisi è strettamente legata alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale di energia. Nelle ultime ore sono stati segnalati attacchi contro due petroliere che trasportavano greggio saudita. Le navi, una battente bandiera saudita e l’altra liberiana, avevano caricato complessivamente circa quattro milioni di barili nei giorni precedenti. Non sono state segnalate vittime, ma gli episodi hanno aggiunto ulteriore pressione su una rotta già fortemente condizionata dal conflitto.

Petrolio e mercati reagiscono alla nuova escalation

L’effetto economico è stato immediato. Il Brent è tornato sopra i 92 dollari al barile, mentre il WTI ha superato gli 88 dollari. In Europa le Borse hanno accusato il colpo e i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti, mentre gli investitori hanno aumentato le aspettative su possibili nuovi interventi delle banche centrali per contenere le pressioni inflazionistiche.

Il problema non riguarda soltanto il prezzo del greggio. La crisi nello Stretto di Hormuz coinvolge anche trasporto marittimo, assicurazioni, gas naturale e catene di approvvigionamento. Secondo le informazioni disponibili oggi, le esportazioni iraniane di petrolio sono crollate drasticamente rispetto ai livelli registrati nei primi mesi dell’anno, mentre la capacità di utilizzare normalmente il corridoio marittimo resta fortemente compromessa.

Teheran ha contemporaneamente lasciato aperta la possibilità di tornare all’accordo di cessate il fuoco di giugno, ma soltanto se Washington tornerà a rispettare gli impegni precedentemente assunti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito la disponibilità a una reciprocità immediata, mentre dagli Stati Uniti è arrivata una linea molto più dura, con Donald Trump che ha minacciato ulteriori azioni militari nel caso di nuove ritorsioni iraniane.

Ucraina, dodici morti nei nuovi raid russi

La seconda grande crisi internazionale della giornata riguarda l’Ucraina. Una nuova ondata di attacchi russi ha provocato almeno 12 morti nella regione di Kyiv, compresi otto lavoratori delle ferrovie e quattro civili a Boryspil. Gli attacchi, arrivati per il sesto giorno consecutivo, hanno interessato aree residenziali, infrastrutture ferroviarie ed energetiche.

Le autorità ucraine hanno segnalato anche nuovi danni alle infrastrutture portuali della regione di Odessa e a un valico di frontiera verso la Romania. L’intensificazione degli attacchi sta aumentando la pressione sulla difesa aerea ucraina, mentre Kyiv chiede ulteriori sistemi intercettori e in particolare una maggiore disponibilità di Patriot.

La situazione presenta inoltre un nuovo elemento di tensione per l’Europa. L’Estonia ha confermato il passaggio temporaneo di droni ucraini nel proprio spazio aereo durante operazioni contro obiettivi russi. In Polonia, intanto, un incendio in uno stabilimento legato alla produzione di droni è sotto indagine per possibile sabotaggio: le autorità hanno indicato come probabile l’origine dolosa dell’incendio e stanno verificando un eventuale coinvolgimento di servizi stranieri.

Italia-Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere

Il confronto tra Roma e Madrid sui controlli alle frontiere resta uno dei principali dossier italiani della giornata. L’Italia ha prorogato per altri 15 giorni i controlli nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna, mentre Madrid ha adottato una misura reciproca.

Il provvedimento italiano era stato introdotto dopo la crisi migratoria di Ceuta e sarebbe dovuto terminare alla fine di agosto. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito necessaria la proroga e ha espresso l’auspicio che possa essere l’ultima, in vista di una normalizzazione della situazione.

La decisione mantiene quindi una situazione eccezionale all’interno dell’area Schengen. I controlli non equivalgono alla chiusura delle frontiere, ma introducono verifiche rafforzate su persone provenienti dal Paese interessato. La reciprocità adottata dalla Spagna rende il caso un dossier anche diplomatico, oltre che legato alla gestione dei flussi migratori.

Roma, il dramma di Pietralata: nuovi elementi nell’inchiesta

A Roma proseguono gli accertamenti sulla morte di una famiglia trovata senza vita nell’abitazione di Pietralata. Padre, madre e figlia di cinque anni sono stati scoperti lunedì 31 agosto, insieme al cane di famiglia. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica attraverso rilievi balistici, autopsie, documenti e altri elementi raccolti nell’appartamento.

Nel corso delle indagini sono emersi diversi scritti lasciati nell’abitazione. Gli accertamenti dovranno stabilire la sequenza degli eventi e chi abbia materialmente utilizzato l’arma regolarmente detenuta trovata nella casa. La Procura procede quindi alla ricostruzione completa dei fatti prima di arrivare a una definizione giudiziaria della vicenda.

La famiglia era conosciuta dai servizi sociali del territorio, soprattutto in relazione alle necessità assistenziali della bambina. Gli elementi emersi nelle prime ore hanno orientato gli investigatori verso l’ipotesi di un omicidio-suicidio, ma la dinamica resta oggetto degli accertamenti.

Legge elettorale, il ballottaggio divide la maggioranza

Sul piano politico il confronto si concentra sulla riforma della legge elettorale. In Senato sono arrivati emendamenti destinati a reintrodurre il ballottaggio, con una soglia fissata al 40 per cento per le coalizioni. Il progetto ha però evidenziato una divisione all’interno della maggioranza, con Lega e Noi Moderati contrari alla soluzione prospettata.

Il tema si intreccia con la crescita politica di Roberto Vannacci e con la strategia dei partiti in vista delle prossime scadenze elettorali. Il confronto non riguarda soltanto il secondo turno: nel pacchetto di modifiche torna anche il tema delle preferenze, mentre resta da definire un accordo complessivo tra le forze della maggioranza.

Sport, la Roma vola e chiude la seconda giornata a punteggio pieno

La Roma di Gian Piero Gasperini ha aperto la stagione con due vittorie consecutive per 4-0. Dopo il successo sulla Fiorentina, i giallorossi hanno travolto anche il Lecce al Via del Mare. Donyell Malen è stato il protagonista assoluto con una doppietta nei primi 23 minuti; Matías Soulé ha firmato il terzo gol e Rodrigo Mora ha completato il poker nella ripresa.

La Roma ha così otto gol segnati in due giornate e nessuna rete subita. La prestazione di Malen è stata ancora una volta decisiva, mentre il giovane Rodrigo Mora ha trovato il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. Nello stesso turno l’Atalanta ha superato il Bologna nel recupero grazie a un gol di Lazar Samardžić.

Juventus, ufficiale Woltemade

La Juventus ha completato uno dei colpi più attesi dell’ultima giornata di mercato con l’arrivo di Nick Woltemade dal Newcastle. Il centravanti tedesco è arrivato a Torino, ha svolto le visite mediche e il suo trasferimento temporaneo è stato depositato.

La finestra estiva del calciomercato italiano si è chiusa alle 20 del 1 settembre. Tra gli ultimi movimenti si registrano anche la cessione di Neil El Aynaoui dalla Roma al Lipsia, l’arrivo di Albert Gudmundsson alla Lazio e diversi trasferimenti definiti nelle ultime ore.

US Open, Berrettini e Darderi avanzano

A New York Matteo Berrettini ha superato il primo turno degli US Open battendo Stan Wawrinka in tre set, con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-0. Il prossimo avversario sarà l’argentino Mariano Navone. Anche Luciano Darderi ha conquistato il passaggio al secondo turno, superando il britannico Harry Wendelken in quattro set.

Per Elisabetta Cocciaretto il torneo è invece terminato al debutto, sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova. La giornata newyorkese ha visto inoltre l’eliminazione di Matteo Arnaldi e Federico Cinà, mentre il programma degli italiani prosegue con gli esordi di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e altri rappresentanti azzurri.

Novak Djokovic è uscito al primo turno contro Mariano Navone, in una delle sorprese più pesanti dell’inizio del torneo. Il risultato alimenta le domande sulla fase finale della carriera del serbo, che aveva raggiunto la soglia dei 39 anni.

Messi lascia la Nazionale argentina

Il calcio internazionale ha registrato il definitivo addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina. L’annuncio è arrivato alla vigilia di settembre e ha chiuso una lunga esperienza con la selección, culminata con il titolo mondiale conquistato nel 2022 e con i successi nelle due edizioni della Copa América vinte nella fase finale della sua carriera internazionale.

Nel periodo successivo al 2016, Messi ha costruito una seconda parte di carriera internazionale particolarmente ricca di trofei. La sua esperienza con l’Argentina comprende il Mondiale, due Copa América e la Finalissima, oltre alla lunga serie di record individuali accumulati con la maglia della Nazionale.

Italia

Al Sud, il governo ha aperto alla possibilità di una legge speciale per i Campi Flegrei. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha indicato la possibilità di intervenire in tempi brevi, mentre il confronto riguarda anche la gestione degli sfollati e gli strumenti necessari per affrontare l’emergenza nell’area vulcanica.

A Cuba resta sotto osservazione la situazione di Alessandro Di Battista, ricoverato all’Avana. Il rientro in Italia è previsto per giovedì 3 settembre, anche se si sta valutando la possibilità di anticipare il trasferimento. Le informazioni diffuse oggi confermano che l’ex deputato è vigile, mentre i dettagli clinici restano riservati.

Mondo

In Germania le autorità stanno valutando l’ipotesi di un sabotaggio dopo un episodio che ha interessato una struttura della rete elettrica nel Brandeburgo. È stato trovato un dispositivo incendiario non esploso presso una sottostazione e sono in corso accertamenti sulla matrice dell’episodio.

Negli Stati Uniti il segretario dell’Esercito Dan Driscoll ha annunciato le dimissioni dopo circa 18 mesi alla guida del dipartimento. L’uscita si inserisce in una fase di numerosi cambiamenti ai vertici della struttura militare americana.

In Medio Oriente, intanto, le Nazioni Unite hanno segnalato una riduzione degli aiuti alimentari destinati alla Cisgiordania a causa della carenza di finanziamenti. Il programma alimentare ha indicato la necessità di ridimensionare gli interventi mentre aumentano le difficoltà nel reperire risorse.

Economia

La nuova fiammata dell’energia sta modificando rapidamente le aspettative sui tassi. L’inflazione dell’area euro è salita al 3,3% ad agosto dal 2,9% di luglio, mentre la componente core è scesa al 2,4%. L’aumento complessivo è stato sostenuto soprattutto dall’energia e dalla nuova instabilità legata alla crisi iraniana.

Piazza Affari ha chiuso una giornata negativa con un calo intorno all’1%, mentre lo spread tra Btp e Bund ha superato gli 83 punti base. Il rendimento del decennale italiano si è portato al 4,16%, sui livelli più elevati dal novembre 2023. Il Brent è rimasto sopra i 92 dollari e il gas TTF ha sfiorato i 72 euro al megawattora.

La combinazione tra energia più costosa, rendimenti obbligazionari in aumento e prospettive di politica monetaria più restrittiva rappresenta il principale fattore di pressione sui mercati europei nella giornata del 1 settembre.

Cultura e società

A Venezia è tutto pronto per l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’apertura ufficiale è prevista il 2 settembre al Lido, con il film Ink di Danny Boyle. La competizione comprende 21 film e porterà in laguna numerosi protagonisti del cinema internazionale.

La cerimonia inaugurale sarà condotta dagli attori Greta Scarano e Nicolas Maupas, mentre la musica sarà affidata a Tutti Fenomeni. Il festival proseguirà fino al 12 settembre con un programma che comprende cinema d’autore, grandi produzioni e documentari.

Ultima notizia significativa

Il primo settembre ha segnato anche l’avvio delle attività del nuovo anno scolastico per il personale della scuola. La ripresa avviene in un contesto caratterizzato da un numero elevato di supplenze e dal dibattito sulle condizioni degli istituti durante l’ondata di caldo. I sindacati hanno chiesto interventi per garantire ambienti adeguati, mentre sono stati annunciati fondi destinati al raffrescamento degli edifici scolastici.