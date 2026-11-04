Marte, ossigeno dall’aria: la rivoluzione della NASA

🌐 Ossigeno su Marte, la tecnologia sviluppata dalla NASA apre una nuova prospettiva per l’esplorazione del Pianeta Rosso. L’esperimento MOXIE, installato sul rover Perseverance, ha dimostrato che è possibile ottenere ossigeno dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera marziana. Il dispositivo ha prodotto complessivamente 122 grammi di ossigeno, segnando un progresso fondamentale verso future missioni umane.