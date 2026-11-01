Inflazione ottobre 2026: la stangata | MetroDomenicale

🌐 Inflazione ottobre 2026 al 5,4%: cibo, energia e carburanti mettono sotto pressione i bilanci familiari. Manovra 2027 , fiducia in calo, tassi BCE fermi e salari in difficoltà: la settimana dei consumatori racconta un Paese che paga di più e teme di spendere.

Inflazione al 5,4%: il carrello della spesa riaccende l’emergenza La stangata torna a viaggiare più veloce dei redditi. Venerdì 30 ottobre, la stima preliminare dei prezzi al consumo ha segnato per l’Italia un’inflazione annua del 5,4%, contro il 4,2% di settembre. In un solo mese l’indice generale è aumentato dello 0,9%. Sono percentuali, ma soprattutto sono euro che escono dai portafogli: acquisti quotidiani, rifornimenti, spostamenti e servizi diventano sempre più onerosi, mentre il potere d’acquisto fatica a ritrovare stabilità. Energia e alimentari, i rincari che colpiscono ogni famiglia Il motore della nuova accelerazione è l’energia: i prezzi dei prodotti energetici aumentano del 31,4% su base annua. Gli alimentari non lavorati raggiungono il 7,5%, i servizi di trasporto il 3,1%. Persino i prodotti acquistati più spesso registrano rincari del 5,8%. Il cosiddetto carrello della spesa, che comprende alimentari e beni per la cura della casa e della persona, sale del 2,5%. L’inflazione di fondo, depurata dall’energia e dagli alimentari freschi, arriva al 2%. Non è soltanto una fiammata statistica. Chi deve acquistare pane, frutta, verdura e beni essenziali non può rimandare la spesa a tempi migliori. La disparità è tutta qui: il rincaro pesa di più su chi ha meno margini per difendersi, perché destina una quota maggiore del reddito ai consumi incomprimibili.

Manovra 2027: sgravi promessi e risposte ancora insufficienti Tra il 28 e il 31 ottobre ha preso forma il disegno di legge di Bilancio per il 2027, composto da 157 articoli e destinato all’esame del Parlamento. Il provvedimento propone di estendere al 33% l’aliquota Irpef per la fascia di reddito compresa tra 50 mila e 55 mila euro. La platea interessata è stimata in 3,2 milioni di contribuenti, ma la misura, nella formulazione presentata, riguarda soltanto il 2027. Per le famiglie alle prese con bollette e alimentari, il nodo resta la distribuzione concreta degli aiuti. Il testo prevede anche interventi sulle pensioni, sul fondo mutui prima casa e sulle imposte di alcuni settori economici. La rivalutazione degli assegni previdenziali sarebbe piena fino a quattro volte il minimo, parziale oltre la soglia prevista. Sono disposizioni ancora in discussione, non benefici già acquisiti. Il rischio è vendere come certezze immediate ciò che deve ancora superare il percorso parlamentare, mentre l’aumento dei prezzi è già arrivato agli sportelli della spesa.

Carburanti, accisa ridotta sul gasolio: quanto dura il sollievo Dal 28 ottobre al 7 novembre è stata disposta una riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio per autotrazione. Il decreto del 27 ottobre ridetermina l’aliquota a 632,90 euro per mille litri, con l’obiettivo di compensare parte delle maggiori entrate Iva legate all’aumento del prezzo internazionale del petrolio. Il provvedimento interessa automobilisti, autotrasportatori e imprese che utilizzano il diesel. Ma una riduzione fiscale non coincide automaticamente con un identico ribasso alla pompa: il prezzo finale dipende anche dal costo della materia prima e dalle politiche commerciali. Per i consumatori la verifica decisiva resta quella sui cartelloni delle stazioni di servizio. Uno sconto annunciato vale soltanto quanto il risparmio effettivamente riconosciuto, soprattutto a chi percorre ogni giorno molti chilometri per lavorare.

Fiducia dei consumatori in discesa: cresce la paura del domani Giovedì 29 ottobre è arrivato un altro segnale d’allarme. L’indice di fiducia dei consumatori è sceso da 91,2 a 90,3 punti; quello relativo al clima economico è precipitato da 88 a 82,9. Non sono semplici oscillazioni psicologiche: fotografano famiglie che guardano all’economia nazionale con crescente preoccupazione e hanno meno sicurezza nella gestione dei propri bilanci. Il dato appare ancora più significativo perché la fiducia delle imprese, nello stesso mese, è salita da 95,9 a 96,6 punti. Due velocità nello stesso Paese: una parte del sistema produttivo intravede possibilità di miglioramento, mentre i consumatori ridimensionano aspettative e progetti. Quando il cittadino teme la prossima bolletta, rinvia anche le spese che potrebbero sostenere il commercio.

Mutui, la BCE lascia i tassi fermi mentre l’energia corre Il 29 ottobre la Banca centrale europea ha mantenuto invariati i tre tassi di riferimento: 2,50% sui depositi, 2,65% sulle operazioni principali di rifinanziamento e 2,90% sui prestiti marginali. Francoforte osserva con preoccupazione lo shock energetico, che può frenare la crescita e al tempo stesso alimentare l’inflazione. Nessun taglio è stato annunciato e non è stata indicata una traiettoria automatica per le prossime riunioni. Per chi paga un mutuo a tasso variabile, la decisione non determina da sola la rata successiva: contano gli indici di riferimento e le condizioni del contratto. Il messaggio, tuttavia, è chiaro: l’abbassamento del costo del denaro non può essere dato per scontato. Anche chi sta valutando un prestito deve confrontare tasso, spese accessorie e costo totale, non affidarsi ai soli annunci di politica monetaria.

Italia: occupazione ferma, stipendi ancora sotto pressione Il quadro del lavoro non offre una compensazione immediata ai rincari. Nei dati diffusi il 29 ottobre, gli occupati di settembre risultano sostanzialmente stabili a 24 milioni e 328 mila, con un tasso di disoccupazione del 6,3% e un tasso di occupazione del 63%. Rispetto ad agosto aumentano i dipendenti a termine, mentre diminuiscono quelli permanenti. Nel terzo trimestre il numero di occupati è sceso di 13 mila unità rispetto al precedente. Il giorno successivo è arrivata la misura delle retribuzioni contrattuali: a settembre la paga oraria prevista dai contratti cresceva del 2,5% rispetto a un anno prima. Il confronto con l’inflazione di ottobre, salita al 5,4%, riguarda mesi diversi, ma indica una difficoltà evidente per le famiglie: il recupero delle retribuzioni non tiene il passo dei nuovi rincari. A fine settembre circa 2,5 milioni di dipendenti erano inoltre interessati da contratti ancora in attesa di rinnovo.

Mondo: l’Europa cresce, ma il vantaggio non arriva in Italia La stima sul prodotto interno lordo resa nota il 30 ottobre mostra un’Europa che procede, pur rallentando. Nel terzo trimestre il PIL dell’area euro è cresciuto dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre l’intera Unione europea ha registrato un aumento dello 0,5%. Su base annua le variazioni sono rispettivamente dell’1,3% e dell’1,5%. Sono numeri preliminari, ancora soggetti a revisione. La differenza con l’Italia pesa sul dibattito economico. Dove la produzione aumenta, si creano potenzialmente più spazi per occupazione e redditi; dove ristagna, le famiglie rischiano di sopportare costi crescenti senza una corrispondente espansione delle opportunità. Gli scambi internazionali e i costi dell’energia restano variabili determinanti per il prezzo finale dei prodotti importati.

Economia: produzione più cara e PIL italiano inchiodato Il 28 ottobre è arrivato un avvertimento dal settore industriale. A settembre i prezzi alla produzione sono aumentati del 2,9% rispetto ad agosto e del 13,8% su base annua. Sul mercato interno la crescita tendenziale tocca il 17,4%; senza la componente energetica, l’aumento annuo si riduce al 3,5%. È una forbice che mostra quanto lo shock energetico condizioni fabbriche e filiere. Non tutti questi aumenti finiranno automaticamente sui listini dei negozi: aziende e distributori possono assorbirne una parte o trasferirli in tempi diversi. Ma la pressione sui costi rende più difficile promettere una rapida normalizzazione dei prezzi al consumo. Nel frattempo, il 30 ottobre la stima preliminare del PIL italiano ha registrato crescita zero nel terzo trimestre sul periodo precedente e un +0,8% rispetto a un anno prima. Servizi e agricoltura hanno contribuito positivamente, l’industria negativamente.