🌐 Abbandonare un libro non equivale a rinunciare alla lettura. Dai diritti del lettore di Pennac alla ricerca sulla libertà di scelta, ecco come distinguere una pausa utile dalla fuga davanti a una difficoltà.

Quel segnalibro fermo non è una pagella

Il segnalibro non si muove, il romanzo resta sul comodino e aprirlo comincia a sembrare un compito. Bisogna arrivare comunque all’ultima pagina? Nella lettura scelta per piacere, non è un obbligo. Lasciare un libro incompiuto può essere una decisione legittima, non una bocciatura delle proprie capacità. La questione interessante non è stabilire chi abbia abbastanza disciplina per finirlo, ma capire perché si desideri continuare: curiosità, interesse, volontà di affrontare una sfida oppure soltanto il bisogno di non lasciare qualcosa a metà.

Una formulazione letteraria di questa libertà arriva da Daniel Pennac. Nel suo Come un romanzo, il decalogo dei diritti del lettore comprende esplicitamente il «diritto di non finire un libro». È una proposta sul rapporto con la lettura, non una prescrizione scientifica: riconosce al lettore la possibilità di interrompere l’incontro con un testo senza trasformare quel gesto in una colpa.

La scelta conta, ma la ricerca non dice di mollare tutto

La libertà di scegliere ha anche un riscontro sperimentale. Una ricerca pubblicata online il 18 agosto 2025, condotta da Amrita Bains e altre ricercatrici, ha confrontato situazioni in cui adulti potevano scegliere libri o generi con altre in cui la selezione era prestabilita. Nei due esperimenti, la possibilità di scelta ha aumentato il gradimento dichiarato e la somma che i partecipanti si dicevano disposti a pagare per i libri.

Il risultato va tenuto entro i suoi confini. Lo studio riguarda la scelta, non gli effetti dell’abbandono di un romanzo: non dimostra che interrompere una lettura faccia leggere di più, migliori il benessere o produca vantaggi duraturi. Offre però un elemento pertinente alla discussione: avere voce in capitolo su ciò che si legge può incidere sul piacere dell’esperienza. Le autrici segnalano inoltre che la disponibilità a pagare era dichiarata, non verificata attraverso acquisti effettivi.

Non confondere un libro difficile con un libro sbagliato

Da qui non discende che ogni pagina impegnativa vada evitata. Conviene distinguere due domande: questo libro richiede uno sforzo che desidero fare, oppure sto proseguendo senza trovare una ragione che mi interessi? Un linguaggio insolito, una struttura complessa o un argomento poco familiare possono essere proprio la sfida cercata. Il criterio non deve necessariamente essere la facilità immediata: anche il desiderio di capire qualcosa che resiste alla prima lettura è una buona ragione per restare.

Per decidere, si può fare una prova semplice: leggere ancora un passaggio con attenzione e poi chiedersi che cosa abbia lasciato. Una domanda? Un’immagine? Il desiderio di capire un personaggio? Oppure soltanto il sollievo di aver terminato la sessione? Non è un test e non assegna voti. Serve a formulare meglio il motivo della propria scelta, evitando sia l’obbligo automatico di finire sia l’interruzione automatica al primo ostacolo.

Una pausa non deve diventare una sentenza

Mettere da parte un volume non obbliga a dichiararlo brutto, sopravvalutato o inadatto per sempre. Si può dire semplicemente: non voglio continuarlo adesso. È una distinzione utile anche quando se ne parla con altri: descrivere la propria esperienza non equivale a emettere un giudizio completo sull’opera. Chi non è arrivato alla fine può raccontare con precisione che cosa non lo abbia convinto nelle pagine lette, senza pretendere di valutare quelle che non ha affrontato.

Chi preferisce lasciare aperta la possibilità di tornare al testo può conservare il segnalibro e annotare poche parole: dove si è fermato, che cosa incuriosiva, che cosa rendeva faticoso proseguire. È un accorgimento pratico, non una tecnica dall’efficacia garantita. E non occorre fissare subito una scadenza: sospendere e rinunciare definitivamente sono decisioni diverse, entrambe compatibili con una lettura scelta liberamente.

Quando il prestigio del titolo diventa un obbligo

C’è poi una domanda meno comoda: sto leggendo questo libro perché mi interessa o perché ritengo di doverlo avere letto? Il prestigio di un autore può essere un ottimo invito a provarci, ma non deve necessariamente diventare un debito personale. Lo stesso vale per un consiglio ricevuto con entusiasmo: accoglierlo significa concedere un’occasione al testo, non promettere in anticipo che l’incontro funzionerà.

Nella lettera sul ruolo della letteratura nella formazione, datata 17 luglio 2024 e pubblicata il 4 agosto, Francesco invitava a scegliere le letture con apertura, flessibilità e sincerità, lasciandosi consigliare senza affidarsi soltanto all’obbligo. Il contesto era formativo e cristiano, non una ricerca sui comportamenti dei lettori: l’indicazione valorizzava l’incontro personale con romanzi e poesie, senza proporre un elenco identico per tutti.

Il piacere personale e i compiti sono piani diversi

Il discorso cambia quando un testo serve per un esame, un incarico o una discussione che richiede una preparazione precisa. In quel caso, preferenze personali e obiettivo vanno distinti: interrompere può lasciare incompleto il lavoro richiesto. Per una lettura nel tempo libero, invece, si può scegliere un altro volume, tornare a pagine amate o fermarsi. Non serve trasformare questa libertà in una nuova regola che imponga di abbandonare appena qualcosa rallenta.

Nel decalogo di Pennac, accanto al diritto di non finire un libro figurano anche quello di saltare le pagine e quello di rileggere: sono, rispettivamente, il secondo e il quarto dei dieci diritti del lettore.

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