🌐 Amore al tempo del porno: nel nuovo libro di Mariolina Ceriotti Migliarese il piacere senza reciprocità diventa una lente per interrogare solitudine, relazioni e educazione affettiva.

Il piacere è diventato più accessibile, ma questo significa che abbiamo imparato ad amare meglio? È una domanda scomoda, che attraversa la cultura delle immagini, i rapporti di coppia e l’educazione sentimentale. A porla, con un titolo che non cerca scorciatoie, è Mariolina Ceriotti Migliarese nel nuovo saggio Amore al tempo del porno. L’inganno del piacere senza l’altro, pubblicato da Edizioni Ares. Il punto di partenza non è una generica condanna della sessualità, ma il rischio di perdere, dietro la ricerca di una gratificazione immediata, la capacità di riconoscere davvero la persona che abbiamo davanti.

Il piacere senza l’altro: una provocazione che riguarda tutti

L’autrice, medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, affronta un tema che non si lascia confinare agli schermi o alle abitudini private. Quando l’altro viene guardato soprattutto come mezzo per soddisfare un desiderio, la relazione rischia di cambiare natura. Non è più un incontro tra due soggetti, con tempi, libertà e vulnerabilità differenti; diventa un’esperienza ripiegata su chi osserva e consuma. L’inganno, in questa prospettiva, consiste nello scambiare l’intensità dell’eccitazione per la profondità del legame.

Il libro insiste su una distinzione fondamentale: il piacere in sé non è il nemico, e non lo è neppure il desiderio. Il problema emerge quando la soddisfazione personale finisce per occupare tutto lo spazio, mentre ascolto e reciprocità vengono relegati ai margini. È una lettura culturale e relazionale proposta dall’autrice, non una diagnosi clinica che possa essere applicata indistintamente a chiunque consumi contenuti pornografici. Le esperienze individuali restano diverse, e proprio per questo il dibattito merita precisione anziché slogan.

Pornografia e solitudine, il paradosso dell’iperconnessione

Viviamo in un ambiente digitale che promette vicinanza continua: una notifica basta per aprire una conversazione, un’immagine può accendere il desiderio, una piattaforma offre stimoli senza pausa. Eppure disponibilità non coincide necessariamente con intimità. Nella riflessione di Ceriotti Migliarese, lo sguardo pornografico diventa il simbolo di un rapporto in cui la complessità dell’altro è semplificata fino a scomparire. È qui che la promessa di appagamento può trasformarsi in isolamento: l’esperienza ha un protagonista solo, anche quando sembra raccontare un incontro.

Non significa che tecnologia e desiderio siano incompatibili con le relazioni. Significa piuttosto domandarsi quale posto occupino nella vita concreta e quale idea di corpo, consenso e reciprocità contribuiscano a costruire. Il tema interessa adulti, coppie, educatori e famiglie perché riguarda la qualità delle aspettative: chiedere all’altro di essere sempre disponibile, prevedibile e perfettamente conforme ai nostri desideri rende più difficile attraversare la realtà, dove ogni legame richiede negoziazione.

Amare si impara: il tempo dell’ascolto e della pazienza

Una delle intuizioni più nette del volume è che dare e ricevere amore richiedono un apprendistato. In un’epoca che premia velocità, prestazione e gratificazione, l’affetto conserva ritmi poco compatibili con l’immediatezza. Ci sono parole da trovare, silenzi da comprendere, confini da rispettare e aspettative da ridimensionare. La sessualità, in questa visione, non è una prova da superare né una gara di efficienza, ma una dimensione che può acquistare significato dentro un percorso condiviso.

È anche una provocazione nei confronti del linguaggio pubblico. Si parla molto di libertà individuale, assai meno della responsabilità che accompagna l’incontro. Eppure la reciprocità non nasce automaticamente dal desiderio: ha bisogno di fiducia e della disponibilità a riconoscere l’autonomia dell’altro. Se manca questo passaggio, il rischio è ridurre persino una relazione stabile a una sequenza di richieste e risposte, anziché a uno spazio in cui le persone possano crescere.

Educazione affettiva: meno tabù, più strumenti per capire

Il libro offre così lo spunto per un confronto che va oltre le posizioni ideologiche. La questione non è soltanto quanto materiale esplicito circoli online, ma con quali strumenti gli adolescenti e gli adulti interpretino ciò che vedono. Parlare di consenso, dignità, rispetto dei confini e alfabetizzazione digitale è più utile che lasciare le domande senza risposta. I divieti da soli non insegnano a distinguere una rappresentazione dalla complessità dell’esperienza reale; il silenzio, d’altra parte, rischia di consegnare alle piattaforme l’intero vocabolario dell’intimità.

Per genitori e insegnanti la sfida consiste nell’aprire conversazioni credibili, adeguate all’età e prive di umiliazione. Per le coppie, può significare recuperare un linguaggio capace di esprimere bisogni, esitazioni e differenze senza trasformarli in colpe. È un terreno delicato, nel quale l’ascolto conta più della semplificazione e il confronto dovrebbe evitare di stigmatizzare persone o comportamenti sulla base di un’unica chiave interpretativa.

Mariolina Ceriotti Migliarese e il filo rosso dei legami

Nel percorso dell’autrice, il nuovo titolo si colloca accanto a opere dedicate alla coppia, alla genitorialità e alla vita emotiva. La sua esperienza professionale con adulti e coppie informa una riflessione che torna continuamente sullo stesso nucleo: nessuna relazione può essere ridotta alla somma delle esigenze dei singoli. Dopo aver affrontato l’imperfezione dei rapporti e la complessità degli affetti, Ceriotti Migliarese sposta l’attenzione su una delle trasformazioni più pervasive dell’immaginario contemporaneo.

Il sottotitolo, L’inganno del piacere senza l’altro, riassume il suo bersaglio polemico: non il desiderio come esperienza umana, ma l’illusione che possa bastare da solo. In fondo, la domanda che resta al lettore è semplice e impegnativa: in una cultura abituata a guardare, abbiamo ancora voglia di imparare a incontrarci?

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.