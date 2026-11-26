🌐 Esce Il Diario personale di Papa Francesco: gli appunti raccontano esperienze che Bergoglio attribuiva al demonio, una crisi spirituale e un severo esame di sé. Il volume curato dal cardinale Fernández arriva in cinque lingue e 94 Paesi.

Il taccuino privato diventa un libro

L’arco degli scritti va dal 20 dicembre 1992 al 18 agosto 2024: comincia quando Jorge Mario Bergoglio era vescovo ausiliare di Buenos Aires e termina dopo oltre un decennio di pontificato. Non è dunque soltanto il diario di un Papa, ma una testimonianza che attraversa incarichi e stagioni differenti. Il volume presenta e commenta quelle annotazioni, rendendo accessibile una parte della sua esperienza personale.

I tre incontri con il demonio nel racconto di Bergoglio

Tra i passaggi che attirano maggiore attenzione c’è una nota del 24 gennaio 2021 nella quale Francesco ricorda tre occasioni in cui riteneva di aver visto il diavolo. Nel primo episodio lo avrebbe scorto dal finestrino di un’automobile, quando era arcivescovo di Buenos Aires. Il secondo viene collocato in una cappella carmelitana; il terzo durante un incontro a Roma, dove riferisce anche di averne udito la voce.

Il 7 giugno 2018 annota un’altra esperienza: la notte precedente, mentre si preparava a dormire, avrebbe visto l’ingresso dell’inferno. Descrive lo spavento e il ricorso al rosario. La distinzione è essenziale: il dato documentato è il racconto attribuito a Francesco nelle sue carte. Le visioni appartengono alla sua testimonianza spirituale e non costituiscono eventi soprannaturali accertati attraverso una verifica indipendente.

La crisi spirituale durante il pontificato

Il diario non si esaurisce però nelle pagine sulle apparizioni. Fernández conferma che Francesco attraversò una grave crisi spirituale nel 2021 e nel 2022, descritta attraverso aridità, desolazione e oscurità interiore. Il cardinale sottolinea il contrasto con quanto si vedeva dall’esterno: Bergoglio continuava a scherzare e a mostrarsi di buon umore, senza rendere pubblica la profondità di quel travaglio.

Nella lettura proposta dal cardinale Baldassare Reina, questi appunti vanno collocati nella tradizione ignaziana del discernimento: riconoscere ciò che avvicina a Dio e ciò che allontana. Reina lega quelle pagine anche al peso del governo della Chiesa, alle pressioni e alle decisioni. È un’interpretazione religiosa dichiarata, non una diagnosi: prova a spiegare il linguaggio con cui Francesco esaminava le proprie inquietudini e responsabilità.

Il tema del potere emerge proprio dentro questo esame di coscienza. Secondo Reina, Bergoglio si rimproverava la difficoltà di dire di no e la tendenza ad affrontare problemi come se potesse risolverli tutti. Il diario mostra così una vigilanza rivolta anzitutto verso sé stesso: il timore di sentirsi troppo sicuro nel ministero e di perdere il senso dei propri limiti.

Il Cile, i rimpianti e la responsabilità

Fra le riflessioni più dolorose compaiono quelle sulla crisi degli abusi in Cile. In un appunto datato 24 gennaio 2021, Francesco torna sulla difficoltà iniziale di comprenderne la gravità e sul confronto con i giornalisti durante il viaggio aereo. Il passaggio documenta la sua autocritica: riconosce di aver faticato ad accettare la portata del problema, senza presentare quelle righe come una ricostruzione completa dei singoli casi.

Accanto ai rimpianti trovano spazio gli affetti familiari, la memoria dei genitori e delle nonne, il pensiero della morte e l’apprensione per la vecchiaia. La raccolta comprende anche altri documenti privati e sottolineature di letture. Il materiale non segue dunque soltanto gli snodi pubblici del pontificato: conserva preoccupazioni personali e riferimenti quotidiani che accompagnavano la vita spirituale di Bergoglio.

Come sono state scelte le carte da pubblicare

La pubblicazione nasce da una conversazione a Casa Santa Marta. Fernández racconta che Francesco gli mostrò l’agenda e alcuni documenti, lasciandogli il compito di valutare ciò che potesse essere utile spiritualmente ai lettori. Dopo l’elezione di Leone XIV, il cardinale riferì quel colloquio al nuovo Pontefice. Secondo il suo resoconto, Leone recuperò la scatola con i materiali e gliela fece consegnare per consentire il lavoro.

Non si tratta di una trascrizione integrale. Fernández spiega di aver organizzato i testi per argomenti, escludendo ripetizioni, dettagli pratici e passaggi intimi riguardanti persone viventi. Segnala inoltre parti scritte con segni particolari, che interpreta come una volontà di riservatezza. I commenti del curatore servono a fornire contesto; la scelta editoriale, precisa, è stata condivisa con Leone XIV.

Cinque lingue e una presentazione a Milano

L’edizione italiana è pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana. Il lancio internazionale annunciato comprende cinque lingue e 94 Paesi: inglese, spagnolo e portoghese sono affidati alle rispettive realtà editoriali di Penguin Random House, mentre l’edizione francese è pubblicata da Albin Michel. Francesco, eletto il 13 marzo 2013, è morto il 21 aprile 2025: l’uscita rende pubbliche queste carte dopo la sua morte.

Il volume sarà presentato sabato 28 novembre alle 17 nella chiesa di San Fedele a Milano, nell’ambito di BookCity. Il programma prevede un dialogo fra il cardinale Fernández e don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, moderato da Andrea Tornielli. L’incontro è dedicato alle pagine personali di Bergoglio e alla conoscenza del loro autore.

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