🌐 George Michael tra musica, libertà artistica e vita privata: il 2 dicembre a Roma è annunciata la presentazione di La voce dell’anima, il libro di Gabriele Antonucci con un ricordo di Andrew Ridgeley.

L’appuntamento al Bookshop dell’Auditorium

Non soltanto la popstar di Faith e Last Christmas, ma l’autore che cercò di decidere come essere ascoltato e rappresentato. È il percorso al centro di George Michael – La voce dell’anima, il volume di Gabriele Antonucci pubblicato da EPC Editore. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, il libro sarà presentato mercoledì 2 dicembre 2026 alle 18.30 al Bookshop dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, in via Pietro de Coubertin 30.

L’incontro arriva poche settimane prima del decennale della morte del cantante britannico, scomparso a 53 anni il 25 dicembre 2016. La ricorrenza cadrà dunque il prossimo Natale. Il volume, la cui edizione è datata 16 novembre 2026, conta 240 pagine con un inserto a colori e comprende un ricordo di Andrew Ridgeley, compagno di George Michael negli Wham!.

Una biografia che lega le canzoni alla vita

Il progetto dichiarato è ricostruire insieme la carriera e la storia personale del musicista, senza fermarsi alla sequenza dei successi. Nella presentazione editoriale, Antonucci mette in relazione i dischi con le battaglie contrattuali, l’affermazione della propria identità, i lutti e la generosità esercitata anche lontano dalla scena. Sono questi gli assi del racconto proposto al pubblico, non nuovi sviluppi o rivelazioni già verificabili attraverso il solo annuncio.

L’indice rende riconoscibile questa impostazione: segue gli inizi, l’ascesa degli Wham!, il passaggio alla carriera individuale e le trasformazioni successive, fino a Symphonica. Accanto agli album trovano spazio il Faith Tour, i videoclip e il rapporto tra immagine e musica. La biografia si propone così di leggere le scelte artistiche dentro la loro storia, anziché trattare la vita privata come un capitolo separato dalla produzione musicale.

Dagli Wham! alla consacrazione di Faith

Il punto di partenza è il sodalizio con Ridgeley, decisivo per la nascita degli Wham! e per l’ingresso di Michael nel pop internazionale. La presenza del suo ricordo nel libro riporta l’attenzione su una relazione che precede la celebrità solista. Il duo, prima della separazione nel 1986, aveva costruito un repertorio capace di passare dall’energia di Wake Me Up Before You Go-Go alla malinconia natalizia di Last Christmas.

Con Faith, pubblicato nel 1987, Michael affrontò una dimensione diversa: non più soltanto componente di un duo, ma autore e protagonista di un progetto individuale. Il riconoscimento più netto arrivò nel 1989, quando Faith vinse il Grammy come album dell’anno. È uno snodo centrale anche nel percorso scelto da Antonucci, che dedica spazio tanto al trionfo del disco quanto alle luci e alle ombre del tour.

Il cambiamento di rotta e la causa con Sony

La tappa successiva è Listen Without Prejudice Vol. 1, uscito nel 1990. Il disco appartiene alla fase in cui Michael cercò di spostare l’attenzione dalla propria immagine alla scrittura. La distanza rispetto alla precedente stagione promozionale è parte del contesto necessario per comprendere il conflitto che, negli anni successivi, lo avrebbe contrapposto alla casa discografica Sony.

Michael contestò in tribunale il proprio contratto e perse la causa nel 1994. Il risultato giudiziario va distinto dal significato attribuito a quella battaglia nella narrazione della sua carriera: una controversia contrattuale documentata, che il libro inserisce nel tema più ampio dell’autonomia dell’artista. Non fu una vittoria legale, anche se il successivo percorso discografico proseguì con un diverso assetto.

Older e il dolore trasformato in musica

Nel 1996 arrivò Older, uno dei passaggi sui quali insiste la presentazione del volume. A segnare quel lavoro fu anche la perdita del compagno Anselmo Feleppa, morto nel 1993. Il legame tra il lutto e la composizione dell’album è stato raccontato dallo stesso Michael: non una spiegazione attribuita dall’esterno, ma un elemento riconosciuto dall’autore nel descrivere la genesi della propria musica.

Jesus to a Child e Fastlove appartengono a quella stagione. Il percorso non si esaurisce però con Older: il libro segue anche Songs from the Last Century, Patience e Symphonica. Quest’ultimo, pubblicato nel 2014, è un album dal vivo con accompagnamento orchestrale, nel quale convivono riletture del repertorio di Michael e interpretazioni di brani altrui. Non è quindi corretto descriverlo come una raccolta composta interamente da cover.

La solidarietà documentata oltre il palcoscenico

Un altro filo del volume è la filantropia. Per raccontarla non occorre affidarsi soltanto agli aneddoti emersi dopo la scomparsa: esistono conferme dirette delle organizzazioni beneficiarie. Rainbow Trust Children’s Charity ricorda il sostegno ricevuto da Michael e la donazione dei proventi del duetto con Elton John, Don’t Let the Sun Go Down on Me, pubblicato nel 1991.

Questa dimensione affianca il racconto musicale senza ridurlo a un ritratto celebrativo: riguarda attività concrete, destinatari identificabili e iniziative proseguite nel tempo. La storia comprende anche una struttura creata quando il cantante era ancora in vita. Michael istituì The Mill Charitable Trust nel 2009; nel 2024 la famiglia e gli esecutori testamentari hanno dato vita al George Michael Fund, gestito da The Talent Fund per conto del trust.

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